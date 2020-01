Wetter: In der Nacht zu Dienstag wird es neblig im Ruhrgebiet. (Symbolbild)

Wetter im Ruhrgebiet: Experten warnen vor DIESER Gefahr in der Nacht

Frost, Glätte und Sprühregen - Auch wenn sich ab und zu mal die Sonne zeigt, ist das Wetter im Ruhrgebiet in den letzten Tagen doch eher grau und kalt. Der Deutsche Wetterdienst warnt regelmäßig. Autofahrer mussten in den vergangenen Wochen oft achtsam sein.

Und auch in der Nacht zu Donnerstag ist die Situation nicht ohne: Der Deutsche Wetterdienst warnt in vielen Städten im Ruhrgebiet vor Nebel.

Wetter im Ruhrgebiet: Wetterdienst warnt vor Nebel

Die Warnung gilt schon am frühen Abend (ab 20 Uhr) und wird bis voraussichtlich 10 Uhr am Donnerstagmorgen ausgesprochen.

Die Wetter-Warnung gilt für diese Städte im Ruhrgebiet:

Oberhausen

Essen

Duisburg

Bochum

Mülheim

Gelsenkirchen

Dabei musst du damit rechnen, dass du wahrscheinlich nicht mal 150 Meter weit schauen kannst. Auch kann im Bergland gebietsweise leichter Frost auftreten. Und Vorsicht, durch Reif oder überfrierender Nässe können die Straßen in der Nacht echt glatt sein.

In den kommenden Nächten können die Straßen im Ruhrgebiet glatt sein. (Symbolbild) Foto: imago images / Rene Traut

Denn für den Abend ist noch Sprühregen bei Temperaturen um die 0 Grad (0 bis 3 Grad) angekündigt. Die Tiefstwerte liegen bei -2 Grad in der kommenden Nacht. Und auch der nächste Tag wird nur ein wenig wärmer. 4 bis 7 Grad sind dann drin, in höheren Lagen 2 bis 4 Grad.

Das sind die Aussichten fürs Wochenende

Richtig sonnig soll es voraussichtlich auch nicht am Wochenende sein, dafür aber niederschlagsfrei. Am Samstag können die Werte auch auf bis zu 8 Grad ansteigen, In der Nacht zu Sonntag besteht Glättegefahr bei Minusgraden (bis -1 Grad) aber dennoch. (js)