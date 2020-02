Heftige Niederschläge haben in Deutschland für schwere Überschwemmungen gesorgt.

Wetter: Starke Regenfälle in Deutschland! Straßen überflutet ++ Dorf überschwemmt ++ Bahnverkehr eingestellt

Das Wetter in Deutschland hat auch im Februar wenig mit Winter gemeinsam: Nach dem viel zu warmen Januar startet der Februar in vielen Teilen Deutschlands mit einer kalten Dusche. Dabei hat es vor allem die Moselregion und Süddeutschland heftig erwischt.

Grund für dieses unbarmherzige Wetter sind vor allem starke Niederschläge in Frankreich in den Vogesen, wo die Mosel entspringt. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge sollen die Regenfälle in den betroffenen Regionen noch bis Dienstagnachmittag anhalten. Zudem warnt der DWD für den ganzen Dienstag vor starken bis stürmischen Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 70 Kilometern pro Stunde.

Wetter: Mosel tritt über die Ufer

Die Städte und Gemeinden an der Mosel sind besonders betroffen von dem heftigen Dauerregen. Der Pegel stand in Trier am Dienstagmorgen bei gut 8,60 Metern - das sind mehr als fünf Meter über normal. Die Ortsbürgermeisterin der überschwemmten Gemeinde Aach bei Trier, Claudia Thielen, kann die Bilder von vollgelaufenen Kellern und Straßen unter Wasser schier nicht fassen: „So etwas habe ich als Ortsbürgermeisterin noch nicht erlebt.“

Hochwasser gibt es auch an der Saar, die in die Mosel fließt. In Saarbrücken wurde die Stadtautobahn gesperrt, die direkt an der Saar verläuft.

Auch Baden-Württemberg und Bayern kämpfen mit Unwetter

Die orkanartigen Böen und ergiebiger Dauerregen führten auch in Teilen Baden-Württembergs zu zahlreichen Einsätzen von Polizei und Feuerwehr. In Karlsruhe stürzten Bäume um, vereinzelt waren kleinere Straßen überschwemmt und Keller überflutet. In Stuttgart fiel ein Baum auf ein Auto. Laut DWD sollen im Schwarzwald innerhalb von 72 Stunden Mengen um die 120 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen sein.

Auch in Bayern gab es Probleme mit Sturmböen und Überschwemmungen. Der Münchener S-Bahn-Verkehr musste am Morgen teilweise einstellt werden. Bäume seien umgeknickt und in die Oberleitungen gefallen, erklärte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Westlich von Augsburg traten zwei Flüsse über die Ufer und überfluteten zwei kleinere Straßen. Im nördlichen Schwaben seit Montagmittag bei Unfällen sieben Menschen verletzt.

