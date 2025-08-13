Hitze-Warnung in NRW – Deutscher Wetterdienst ruft Alarmstufe Lila aus

Schon am Mittwoch (13. August) herrscht eine unerträgliche Hitze in NRW. Der Deutsche Wetterdienst hat die höchste Warnstufe Lila ausgerufen. Doch damit nicht genug.

Auch am Donnerstag soll eine extreme Wärmebelastung in NRW und im Süden Deutschlands herrschen. Einige Gebiete trifft es besonders hart.

Hitze-Warnung in NRW

Noch bis 19 Uhr am Mittwoch erwartet der DWD eine starke Wetterbelastung mit bis zu 36 Grad. Vor allem alte und pflegebedürftige Menschen könnten darunter leiden. Zusätzlich dazu wird es sich nachts kaum auf 20 Grad abkühlen, was insbesondere in dicht bebauten Stadtgebieten zu einer weiteren Erwärmung führt.

So wird es auch am Donnerstag wieder extrem heiß. Aachen, Heinsberg, Düren, Mönchengladbach und Viersen trifft es besonders. Hier erwartet der DWD erneut zwischen 11 und 19 Uhr eine extreme Wärmebelastung. Die Tageshöchsttemperaturen liegen dann immer noch bei 35 Grad. Deshalb hat der DWD auch die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen.

NRW-Bewohner sollten aufpassen

In anderen Teilen NRW herrscht „nur“ eine amtliche Warnung vor Hitze mit einer starken Wärmebelastung und das auch nur am Mittwoch bis 19 Uhr. Dennoch dürfte auch hier die Hitze für viele Menschen belastend sein. Vor allem, da es nur sehr gering wahrscheinlich zu lokalen Gewittern oder Regenfällen kommen dürfte.

Eine richtige Abkühlung ist erst zum Wochenende zu erwarten, dann dürften auch mal wieder unter 30 Grad herrschen. Darum solltest du dich bis dahin vor den extremen Tagestemperaturen schützen. Viel trinken und Innenräume nach Möglichkeit kühl halten! Und setze dich keiner zusätzlichen Belastung durch zu viel Sport im Freien aus, sonst könnte sich dein Kreislauf schneller verabschieden, als dir lieb ist.