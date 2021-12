Wetter in NRW: Der Winter steht vor Tür! Schnee, Eis, Kälte und Sturm – das erwartet dich

Das Wetter in NRW geht in die Vollen. Wer Anfang Dezember noch gedacht hat, wie kalt es sei, der dürfte noch böse überrascht werden. Niedrige Temperaturen, Glatteis und Frost sind das eine. Doch die Woche wird das Wetter in NRW nochmal einen richtigen Kaltstart mit sich bringen.

Es wird noch kälter und es wird noch weißer – das Wetter in NRW wird arg winterlich!

Wetter in NRW: Der Winter naht! Mach dich auf Schnee und Sturmböen gefasst

Schon der Sonntag war nass, kalt und windig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Schnee im Bergland, die sinkenden Temperaturen werden ihr Übriges tun. In Höhenlagen sollten Wanderer und Spaziergänger wegen stürmischer Böen besonders aufpassen. In Verbindung mit den eisigen Temperaturen wurde es also äußerst angenehm und nicht ungefährlich.

In NRW bricht der Winter ein. Aber richtig! (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Jan Eifert

In der Nacht zum Montag wurde es dann noch einmal kälter. Bis zu minus 3 Grad Bibbern war also angesagt, wer frühmorgens raus musste!

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an, die übermittelt und ausgewertet werden

Wetter in NRW: Neue Woche beginnt mit Glättegefahr

Logische Folge: Glättegefahr. Autofahrer und Pendler sollten also vorsichtig unterwegs sein und genügend Zeit mitbringen. Im Laufe des Montags bleibt es den DWD-Prognosen zufolge überwiegend trocken, aber bewölkt.

In der Nacht zu Dienstag soll droht dann wieder Schnee und Schneeregen. Unterhalb von 400 Metern geht der Niederschlag in Regen bei Werten bis minus 1 Grad.

Auch tagsüber soll es im Bergland weiter schneien, in tieferen Lagen nasskalt regnen. Höchsttemperaturen hier maximal sieben Grad, örtlich kann es wegen der eisigen Temperaturen erneut zu Glätte auf den Straßen und Wegen kommen.

Ein ähnlicher trüber Wettertrend soll auch am Mittwoch und Donnerstag anhalten.

Also, spätestens jetzt die dicke Winterjacke auspacken, dazu noch Schal, Stiefel und Handschuhe bereit halten. Der Winter ist spätestens jetzt da! (mg)

