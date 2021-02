Schnee lässt die Menschen kreativ werden: In Bochum sorgte ein Schnappschuss für Begeisterung.

Wetter in NRW: Irre Fotos aus Bochum und Essen +++ Frau wird nach Schneepanne das Auto geklaut!

Auch NRW ist kalt erwischt worden: Besonders im Norden des Bundeslandes fielen teils bis zu 30 Zentimeter Neuschnee

In zahlreichen Städten kommt der ÖPNV zum Erliegen

Über die aktuellen Wetter-Entwicklungen in NRW halten wir dich hier auf dem Laufenden

Das Wetter in NRW spielt regelrecht verrückt. Frost, Schnee, Dauerregen und milde Sonnentage haben sich in den letzten Wochen die Klinke in die Hand gegeben.

Doch an diesem Wochenende bracht dann nochmal richtig der Winter über Deutschland ein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlug in NRW die Schneepeitsche zu. In der kommenden Woche soll zwar weniger Schnee fallen, dafür wird es klirrend kalt.

Wir halten dich in diesem Blog über Wetter-Gefahren in NRW auf dem Laufenden.

Sonntag, 7. Februar

17.04 Uhr: Deutsche Bahn stellt Nahverkehr in Westfalen weitgehend ein

Wegen des Schnee-Unwetters hat die Deutsche Bahn ihren Nahverkehr in Westfalen bis auf wenige Ausnahmen eingestellt. Wie die Deutsche Bahn am Sonntag mitteilte, fallen bis auf weiteres witterungsbedingt folgende Linien aus: RE2, RE17, RE18, RE42 sowie zahlreiche Regionalbahn- und S-Bahn-Linien.

Hinzu kamen Oberleitungsstörungen auf den Strecken zwischen Duisburg und Krefeld, Hagen und Wuppertal, Witten und Hagen sowie Duisburg und Essen. In den betroffenen Streckenabschnitten seien derzeit keine Zugfahrten möglich. Es komme zu Verspätungen und Teilausfällen. Die Bahn geht davon aus, dass es auch noch am Montag zu deutlichen Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr kommen wird.

16.54 Uhr: Kreis Gütersloh: Autodiebe nutzen Schneepanne von Pflegekraft aus

Unfassbar dreiste Aktion im Kreis Gütersloh!

Eine Pflegekraft hatte ein älteres Ehepaar besucht und war auf der Rückfahrt im Schnee stecken geblieben. Drei junge Männer boten ihre Hilfe an – einer setzte sich ans Steuer, die anderen schoben das Auto aus dem Schnee.

Doch kaum war der Wagen frei, gab der Mann am Steuer Gas. Seine Kumpels schwangen sich ins Auto und der Wagen raste davon. Die verdutzte Pflegekraft konnte nur noch die Polizei rufen. Die Beamten konnten das Fahrzeug etwa einen Kilometer entfernt vorfinden – verschlossen, aber vom Schlüssel fehlte jede Spur.

Waltraud Karp, Leiterin des Pflegedienstes, sagte der „Bild“: „Wir mussten heute Morgen aus dem Stand alles umverteilen. Die Mitarbeiterin war aufgrund des fehlenden Fahrzeuges nicht mehr in der Lage weiterzuarbeiten.“ Zehn Patienten konnten wegen des gestohlenen Dienstwagens nicht versorgt werden.

16.16 Uhr: Bürger retten Obdachlose in Dortmund

Aufmerksame Bürger in Dortmund verständigten in Dortmund Polizei und Feuerwehr, weil sie sich um Obdachlose sorgten. „Um Mitmenschen ohne eigenen Wohnraum bestmöglich und schnell versorgen zu können, wurde nach Rücksprache mit der Bundespolizei entschieden, kurzfristig und vorübergehend den Nord- und den Südausgang des Hauptbahnhofs für Übernachtungen in einem vor eisiger Kälte geschützten Raum zur Verfügung zu stellen.“

Hier kommen Obdachlose bei Kälte unter:

An der Unionstraße 33 in der Dortmunder Innenstadt gibt es die Männerübernachtungsstelle.

An der Nortkirchenstraße 15 in Dortmund-Hörde betreibt die Diakonie eine Übernachtungsstelle für Frauen.

Wer Obdachlose in Not antrifft, kann die 110 und 112 wählen.

15.42 Uhr: Windsurfer gleitet durch Bochum

Schnee macht auch erfinderisch: Manch einer nutzt verschneite Straßen für Langlaufski, andere funktionieren Treppenstufen in Snowboardpisten um und wieder andere stellen sich kurzerhand aufs Surfbrett. Ja, richtig gelesen.

In Bochum ist ein Windsurfer auf der Schmechtlingswiese gesichtet worden. Stilecht im Hintergrund: Der Förderturm des Deutschen Bergbau-Museums im Hintergrund.

In Essen kämpften sich Skifahrer eine Straße hoch. Foto: Privat

15.36 Uhr: Feuerwehr Essen hat nur wenig Arbeit mit Tief „Tristan“

Nur acht witterungsbedingte Einsätze verzeichnete die Feuerwehr Essen seit Samstagabend. „Dabei handelte es sich um umgestürzte Bäume und/oder abgebrochene Äste, die durch die Feuerwehr beseitigt wurden“, so die Feuerwehr.

Am Samstagabend überschlug sich ein Auto auf der A52-Ruhrtalbrücke. Drei Autos waren zuvor kollidiert. Eine Person wurde verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

14.08 Uhr: Pottsalat in Essen liefert nicht

Das Restaurant Pottsalat wird am Sonntag und Montag weder liefern, noch können Speisen abgeholt werden. Auf Instagram erklärt Pottsalat: „Die Sicherheit unserer Mitarbeiter geht vor. Unsere beiden Standorte Essen und Dortmund bleiben somit geschlossen.“

13.42 Uhr: Nahverkehr beinahe im gesamten Ruhrgebiet flach gelegt

Neben Essen und Mülheim fahren auch keine Bahnen und Busse mehr in Gelsenkirchen und Bochum.

12.30 Uhr: Paderborn gegen Heidenheim wegen Schneefalls abgesagt

Das Heimspiel des Fußball-Zweitligisten SC Paderborn gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntagnachmittag ist wegen des massiven Wintereinbruchs in der Region abgesagt worden. „Aufgrund starker und anhaltender Schneefälle ist eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet“, teilte die Deutsche Fußball Liga mit. Ein Nachholtermin solle zeitnah bekanntgegeben werden.

Gleiches gilt für die Bundesliga-Begegnung zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen (18 Uhr).

12.00 Uhr: Ruhrbahn stellt Verkehr in Essen und Mülheim komplett ein

Gerade erst rollten wieder einige U-Bahnen im Essener Stadtgebiet, doch jetzt hat sich die Ruhrbahn endgültig entschlossen: Der Verkehr in Essen und Mülheim wird komplett eingestellt. Vorerst gilt die Entscheidung nur für Sonntag.

Ein Wetter-Experte gibt eine Bibber-Prognose für die kommenden Tage ab. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

11.50 Uhr: Sibirische Temperaturen im Ruhrgebiet möglich!

Es wird nochmal deutlich kälter in der kommenden Woche. Wie Wetter-Experte Fabian Ruhnau von Kachelmannwetter prognostiziert, sind -20 Grad nachts in Dortmund möglich. „Der Himmel muss dafür schon klar sein nachts, was noch nicht sicher ist“, erklärt der Meteorologe.

Eisiger Trend - riesiges Kälte-Hoch und bis um -20 Grad

„Zum nächsten Wochenende bleibt es wahrscheinlich Landes weit kalt, oft auch bei Dauerfrost. Milde Luft vom Atlantik bleibt wahrscheinlich durch das mächtige Kältehoch abgeriegelt. Schnee wird wahrscheinlich kein großes Thema mehr, wobei das noch nicht ganz sicher ist.“

Ob dieser Jogger mit kurzer Hose in Dortmund auch noch bei -20 Grad über die B54 joggt? Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

11.33 Uhr: Polizei Dortmund zieht Unfallbilanz

Bis 9.30 Uhr am Sonntagmorgen zählt das Polizeipräsidium Dortmund 40 Verkehrsunfälle in Dortmund, Lünen und auf den mehr als 1000 Autobahnkilometern im Regierungsbezirk Arnsberg.

Auf der A1 bei Lichtendorf verunglückte gegen 5.10 Uhr in der Nacht ein Motorradfahrer. Er war viel zu schnell unterwegs und rutschte wohl auf einer Eisplatte aus. Ein Fahrer eines Räum- und Streufahrzeugs der Autobahnmeisterei Hagen entdeckte den auf dem Seitenstreifen liegenden 45-jährigen Fahrer aus Heinsberg, verständigte den Rettungsdienst und leistete Erste Hilfe.

Für einige Verkehrsteilnehmer wurde die Straße zur Schlitterpartie. Foto: Swen Pförtner/dpa

Auf der A45 bei Lüdenscheid überschlug sich ein Auto. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 26-Jährige zu schnell, kam dabei von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern.

Bei Eisregen überholte in der Nacht zu Sonntag auf der A4 bei Drolshagen-Iseringhausen gegen 0.55 Uhr ein Autofahrer einen Streifenwagen der Polizei. Das Team der Polizei kehrte von einem Unfall zurück. Bei dem auf glatter Fahrbahn riskanten Überholmanöver geriet der 36-Jährige mit dem Citroen ins Schleudern, prallte frontal gegen eine Betonwand und rutschte etwa 100 Meter an dieser entlang. Schließlich stoppte der stark beschädigte Pkw, der abgeschleppt werden musste. Nach ersten Ermittlungen verfügten die Winterreifen an dem Pkw nicht mehr über ausreichendes Profil.

Auch stürzten stellenweise Bäume aufgrund der Eislast auf die Autobahn.

11.01 Uhr: Sechs Menschen aus Schwebebahn in Wuppertal befreit

Einsatzkräfte haben sechs Menschen aus einer Schwebebahn in Wuppertal befreit. Die Bahn konnte durch wegen des eisigen Wetters nicht mehr fahren und sei stehen geblieben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag. Die Fahrgäste wurden mit Drehleitern aus luftiger Höhe befreit. Alle seien unverletzt. Wann die Bahn wieder fahren würde, konnte der Sprecher nicht sagen.

10.45 Uhr: Zirkuszelt bricht unter Schneemassen zusammen

Nach dem Zusammensturz eines Zirkuszeltes in Nordrhein-Westfalen wegen großer Schneemassen sind 13 Tiere gerettet worden. Die sieben Pferde, zwei Kamele, zwei Ziegen sowie zwei Lamas, die sich in dem Zelt befanden, blieben unverletzt, wie ein Sprecher der Polizei in der Stadt Hagen sagte. Sie konnten befreit werden. Es waren nach Angaben der Polizei keine Menschen unter dem Zelt.

In Hagen brach ein Zelt unter der Schneelast zusammen. Tiere wurden glücklicherweise nicht verletzt. Foto: Alex Talash

Das Zelt hatte den Schneemassen nicht standgehalten und war zusammengestürzt. Die Feuerwehr hat es den Angaben zufolge inzwischen von dem Schnee befreit.

10.15 Uhr: Glatteis-Warnung für mehrere Städte

Der Deutsche Wetterdienst warnt für mehrere Ruhrgebietsstädte vor dem Auftreten von Glätte und Glatteis. Die Warnung gilt bis 20 Uhr für folgende Städte:

Herne

Dortmund

Bochum

Mülheim an der Ruhr

Oberhausen

Gelsenkirchen

Essen

10.10 Uhr: Einige U-Bahn-Strecken in Essen wieder frei

Wie die Ruhrbahn mitteilt, sind einige U-Bahn-Strecken in Essen wieder freigegeben. Folgende Linien sind wieder befahrbar:

U17 Plankstraße und Karlsplatz

U11 Messe Ost/Gruga und Karlsplatz

U18 Berliner Platz und Mülheim Hbf

09.18 Uhr: Lage auf NRW-Autobahnen spitzt sich durch Schneeverwehungen zu

Heftige Schneeverwehungen sorgen in Teilen Nordrhein-Westfalens zunehmend für Probleme auf den Autobahnen. Einige Strecken waren gesperrt, anderswo ging es nur im Schneckentempo voran. Auf den Autobahnen in den Regierungsbezirken Münster und Detmold ordneten die Behörden ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen an. Es gelte vorerst bis 12.00 Uhr, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei am Sonntagmorgen.

Die A516 in Oberhausen war am Sonntagmorgen von Schnee bedeckt. Foto: Fabian Strauch/dpa

Auf vielen Autobahnen vor allem im Münsterland, in Ostwestfalen und im Ruhrgebiet kam es nach Angaben der Verkehrszentrale NRW zu Staus und Verzögerungen - Autos konnten vielerorts nur sehr langsam fahren. „Wo der Räumdienst war, türmt sich kurze Zeit später wieder der Schnee“, berichtete eine dpa-Reporterin aus dem Kreis Minden-Lübbecke im äußersten Nord-Osten Nordrhein-Westfalens.

Schnee überzieht viele Straßen in NRW: Besonders stark ist der Norden des Bundeslandes betroffen. Foto: Marcel Kusch/dpa

08.54 Uhr: Bundesliga-Spiel droht Absage

In NRW wütet Tief Tristan. Ebenfalls stark getroffen ist Bielefeld. Aus diesem Grund droht dem Bundesligaspiel zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen die Absage. Das berichtet der „Sportbuzzer“ . Das Spiel sollte um 18 Uhr angepfiffen werden.

Um 9 Uhr soll der Rasen auf der Bielefelder Alm besichtigt werden, anschließend wird das weitere Vorgehen beraten.

08.39 Uhr: Polizei warnt – „Gehen Sie bitte sehr vorsichtig, wenn Sie vor die Haustür müssen“

Dass man bei diesem Wetter besonders vorsichtig sein sollte, wenn man vor die Tür tritt, dürfte bekannt sein. Auch dass man bei der Fahrt mit dem Auto aufpassen muss, da es sonst schnell zu schweren Unfällen kommen kann.

Die Polizei Unna geht nun allerdings noch einen Schritt weiter und warnt die Menschen: „Gehen Sie bitte sehr vorsichtig, wenn Sie vor die Haustür müssen.“ Eine Warnung die natürlich sinnvoll ist, die man so allerdings auch eher selten gehört hat.

❗️Aufgrund des massiven Wintereinbruchs mit Schneeverwehungen/Glatteis fahren & gehen Sie bitte sehr vorsichtig, wenn Sie vor die Haustür müssen. Stellen Sie bei den Witterungsverhältnissen hilfsbedürftige Menschen fest, melden Sie dies bitte der Feuerwehr (112) oder uns (110). pic.twitter.com/QVGm9x4CGG — Polizei NRW UN (@polizei_nrw_un) February 7, 2021

08.17 Uhr: Ruhrbahn stellt Linienverkehr ein

„Liebe Fahrgäste, aufgrund der Witterungsbedingungen wurde der Linienverkehr eingestellt. Es fahren keine Busse und Bahnen in Essen und Mülheim.“

Diese Nachricht verkündete die Ruhrbahn gerade via App an ihre Kunden.

07.56 Uhr: 222 Verkehrsunfälle allein in NRW

Derweil sieht die Bilanz im gesamten Bundesland nicht so ruhig aus, wie im Märkischen Kreis. Seit Samstagnachmittag sei es zu bislang 222 Unfällen aufgrund des Wetters gekommen, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei am frühen Morgen.

Dabei seien zwei Menschen schwer und 26 leicht verletzt worden. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa eine Million Euro.

07.54 Uhr: Polizei lobt Menschen im Märkischen Kreis

Die Polizei des Märkischen Kreises spricht den Bürgerinnen und Bürgern des Märkischen Kreises ein sehr diszipliniertes und umsichtiges Verhalten im aktuellen Schneechaos aus.

In der Zeit von Samstagabend, 21 Uhr, bis zum heutigen Morgen ( 7.30 Uhr) musste die Polizei lediglich 22 Einsätze witterungsbedingt wahrnehmen. Es passierten sechs Verkehrsunfälle ohne Personenschaden mit einem Gesamtsachschaden von etwas mehr als 30.000 Euro.

An 16 Gefahrstellen mussten die Polizistinnen und Polizisten umgestürzte Bäume oder andere Gegenstände von der Fahrbahn räumen. Lediglich eine Person kam auf Grund der Glätte zu Fall und zog sich Verletzungen zu.

07.52 Uhr: Zugverkehr zwischen Duisburg und Essen liegt lahm

Eine Oberleitungsstörung beeinträchtigt den Zugverkehr zwischen Duisburg Hbf und Essen Hbf. Zur Zeit sind keine Zugfahrten im betroffenen Streckenabschnitt möglich.

In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen und Teilausfällen. Kurzfristig kann es zu Änderungen im Zuglauf kommen.

07.32 Uhr: A2 bei Bielefeld gesperrt

Die A2 Dortmund Richtung Hannover ist zwischen Bielefeld-Süd und Bielefeld Ost nach ersten Schätzungen der Polizei mindestens bis 9.30 Uhr gesperrt. Dort stehen am Bielefelder Berg mehrere Lkw quer.

07.25 Uhr: Auch private Eurobahn meldet Probleme

Neben der Deutschen Bahn gibts auch Probleme bei der privaten Eurobahn. Sie meldet wegen des Wintereinbruchs ebenfalls mehrere Zugausfälle vor allem rund um Münster, Bielefeld und Paderborn.

neu #erbRB50 Dortmund Hbf - Münster (Westf) Hbf (beide Ri.) | Zugausfälle | von Dortmund Hbf bis Münster (Westf) Hbf (beide Ri.) | Technische Störung am Fahrzeug | Störung von 07:34 bis vsl. 09:26 Uhr https://t.co/Z8Er2H6Oea — eurobahn (@eurobahn_info) February 7, 2021

07.01 Uhr: Fahrverbot für Lkw im Regierungsbezirk Münster!

Wie WDR2 berichtet, gelte seit Sonntagmorgen ein Fahrverbot für Lkw im Regierungsbezirk Münster.

Und auch der Busverkehr in der Stadt wird eingestellt.

06.52 Uhr: Bahnchaos am frühen Morgen in NRW!

Bereits jetzt gibt es eine Vielzahl von Meldungen der Deutschen Bahn. Das Verkehrsunternehmen meldet sieben Störungen für NRW, die auf das Schneechaos zurückzuführen sind. Darunter vor allem Oberleitungsstörungen.

Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen auf den folgenden Strecken:

06.50 Uhr: Glättewarnung für Ruhrgebietsstädte!

Zwischen 7 und 10 Uhr ist am Sonntag mit starker Glätte im Ruhrgebiet zu rechnen. Davor warnte der DWD am Sonntagmorgen.

Betroffen sind vorallem die Städte:

Essen

Mülheim an der Ruhr

Duisburg

Herne

Dortmund

Bochum

Bottrop

Oberhausen

Gelsenkirchen

06.37 Uhr: Wetterdienst warnt auch am Sonntag!

Der Deutsche Wetterdienst rechnet in NRW auch bei Tageseinbruch weiter mit starken Schneefällen und gefährlichem Eisregen. Erst gegen Mittag und Nachmittag verliere der starke Wintereinbruch seine Kraft, sagte ein Meteorologe in Essen.

Foto: IMAGO / Tim Oelbermann

Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis Sonntagabend (21 Uhr) im nördlichen Teil von NRW vor starkem Schneefall und sehr starken Schneeverwehungen – besonders betroffen sei die Region vom Kreis Lippe über Bielefeld und Paderborn bis nach Münster und Unna. Weiter südlich sei durch Eisregen verbreitet mit Glatteis zu rechnen. Lediglich zwischen Köln, Aachen und der Eifel gebe es keine besondere Gefahr durch das Wetter.

06.32 Uhr: Schneechaos beeinträchtigt Bahnverkehr! Hier kommt es zu Verspätungen

Eine Oberleitungsstörung beeinträchtigt den Zugverkehr zwischen Dortmund Hbf und Hagen Hbf. In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen und Teilausfällen.

S 5 / S 8: Mönchengladbach – Düsseldorf – Wuppertal – Hagen – Dortmund S 5 / S 8: Dortmund – Hagen – Wuppertal – Düsseldorf – Mönchengladbach

