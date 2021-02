Wetter in NRW: Leiche im Schneetreiben entdeckt ++ Pendler-Chaos am Morgen ++ HIER steht alles still ++

Auch NRW ist kalt erwischt worden: Besonders im Norden des Bundeslandes fielen teils bis zu 30 Zentimeter Neuschnee

In zahlreichen Städten kommt der ÖPNV zum Erliegen

Über die aktuellen Wetter-Entwicklungen in NRW halten wir dich hier auf dem Laufenden

Das Wetter in NRW spielt regelrecht verrückt. Frost, Schnee, Dauerregen und milde Sonnentage haben sich in den letzten Wochen die Klinke in die Hand gegeben.

Doch am Wochenende brach dann nochmal richtig der Winter über Deutschland ein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlug in NRW die Schneepeitsche zu. Mit Beginn der neuen Woche soll jetzt zwar weniger Schnee fallen, dafür wird es klirrend kalt.

Wir halten dich in diesem Blog über Wetter-Gefahren in NRW auf dem Laufenden.

Montag, 8. Februar

11.35 Uhr: Lkw-Fahrverbot verlängert

Immer wieder bleiben derzeit Lkw auf den Autobahnen in NRW liegen. Die Autobahn Westfalen hat das Fahrverbot für Lastwagen in den Regierungsbezirken Detmold, Arnsberg und Münster deshalb erneut verlängert, bis Montagabend 18 Uhr.

„Aufgrund der Wetterlage dürfen im Landkreis Osnabrück auf der A1, A30 und A33 bis 24 Uhr keine LKW fahren“, teilte die Autobahn Westfalen mit.

11.10 Uhr: Irres Video aus NRW: Anwohner von den Socken

Das Schnee-Chaos hat den ÖPNV in viele Regionen in NRW komplett zum Erliegen gebracht. Wohl dem, der alternative Fortbewegungsmöglichkeiten hat. Beispiel gefällig? Schau dir dieses Video aus Dülmen an >>>

11.02 Uhr: Lage auf den NRW-Autobahnen spitzt sich zu

Glätte und Schnee sorgen auch am Montag für extreme Bedingungen auf den Straßen in NRW. Besonders Lkw-Fahrer haben mit den schwierigen Bedingungen zu kämpfen. Auf mehreren Autobahnen sind Lkw liegengeblieben. Das sorgt nach WDR-Angaben für Wartezeiten bis 90 Minuten:

A1 Richtung Köln: 10 Kilometer Stau zwischen Volmarstein und Westhofener Kreuz

A2 Richtung Hannover: 10 Kilometer Stau zwischen Dortmund-Nordost und Kreuz Dortmund-Nordwest

A3 Richtung Arnheim: Sechs Kilometer Stau zwischen Kreuz Oberhausen-West und Kreuz Oberhausen

A40 Richtung Duisburg: 8 Kilometer Stau zwischen Rheinhausen und Kreuz Duisburg





10.30 Uhr: Betrieb am Flughafen Dortmund ausgesetzt

Nicht nur auf Straßen und Schienen in NRW herrscht derzeit Ausnahmezustand. Auch auf dem Rollfeld des Dortmunder Flughafen Dortmund geht zur Zeit nichts mehr. Die extreme Wetter-Lage zwingt den Airport den Betrieb noch bis voraussichtlich 13 Uhr einzustellen. Flüge werden gegebenenfalls zu anderen Flughäfen umgeleitet, teilte der Flughafen mit. Mehr Infos hier >>>

10.11 Uhr: Leiche im Bielefelder Schneetreiben entdeckt

In der Bielefelder Innenstadt hat die Polizei am Morgen im Schneetreiben einen Toten gefunden. Nach Angaben eines Polizei-Sprechers sind die Umstände derzeit noch offen. Unklar sei demnach noch, ob es sich um einen medizinischen Notfall handelt oder ob die Person in dem Unwetter erfroren ist. Die Ermittlungen der Kollegen vor Ort seien noch nicht abgeschlossen.

09.24 Uhr: Bus- und Bahnverkehr in vielen NRW-Städten eingeschränkt

Die ÖPNV-Lage bleibt in vielen NRW-Städten angespannt angespannt. Bis auf die U35-Strecke zwischen Schloß Strünkede und Oskar-Hoffmann-Straße werden etwa in Bochum keine Linien bedient. Erst wenn der Betrieb wieder sicher ist, sollen einzelne Linien wieder befahren werden. Das Verkehrsunternehmen Bogestra kündigt an, dass auch in den nächsten Tagen mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen ist.

Gleiches gilt für Bielefeld und Paderborn: Hier steht am Montag alles still. Entgegen der Hoffnung der Verkehrsunternehmen moBiel und Padersprinter können weder Straßenbahnen noch Busse fahren.

In Bielefeld von a nach b? Vorerst nur mit Skiern durch den Schnee. Foto: dpa / Friso Gentsch

08.30 Uhr: So ist die Lage auf den Autobahnen in NRW

Wer trotz Lock- und Flockdown am Montagmorgen zur Arbeit muss, sollte in NRW weiterhin besonders vorsichtig fahren. Die Stau-Lage auf den Autobahnen des Landes ist allerdings weiterhin übersichtlich. Um 8.30 Uhr meldet der WDR rund 26 Kilometer Stau auf den NRW-Autobahnen. Der längste Stau ist auf der A59 in Dinslaken Richtung Duisburg. Hier staut es sich zwischen Duisburg-Marxloh und dem Kreuz Duisburg auf fünf Kilometern. Achtung auch auf der A2 Richtung Hannover. Zwischen Herzebrock-Clarholz und Rheda-Wiedenbrück gibt es eine ungesicherte Unfallstelle.

08.21 Uhr: Hunderte Einsätze und ein Toter auf den Straßen in NRW

Bei dem extremen Winterwetter war die Polizei in NRW in den letzten 24 Stunden im Dauereinsatz. 720 Einsätze meldete die Landesleitstelle zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen, davon 507 witterungsbedingte Unfälle. Dabei ist ein Mensch gestorben. 37 Personen zogen sich leichte Verletzungen zu.

In Duisburg war am Sonntag ein Wagen von der Straße abgekommen und in einem Bach gelandet. Dabei starb der Fahrer. Mehr dazu hier >>> Die Polizei schätzt den Gesamtschaden bei den Unfällen auf 1,7 Millionen Euro.

Die Polizei habe zwar eine erhöhte Zahl von Einsätzen gehabt, sagte der Sprecher. „Für das, was vorher angekündigt war, ist es aber noch im Rahmen geblieben.“

07.51 Uhr: Bahn-Störungen in NRW

Nicht nur der Stadtverkehr in Essen ist eingeschränkt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, gibt es auch um den gesamten Hauptbahnhof witterungsbedingte Störungen. Hier ist mit weiteren Zug- oder Teilausfällen zu rechnen.

Das Schnee-Wetter sorgt für Chaos bei der Deutschen Bahn. Auch die S6 ist betroffen. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

07.13 Uhr: Keine Busse und Straßenbahnen in Essen und Mülheim

Die Rurhbahn stellt ihren Betrieb am Montagmorgen beinahe komplett ein. Das Nahverkehrsunternehmen für Essen und Mülheim teilte mit, dass alle Busse und Straßenbahnen zurück ins Depot gebracht werden. „Einen sicheren Linienverkehr lässt die Wetterlage derzeit nicht zu.“ Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist unklar.

Nur zwei U-Bahn-Linien verkehren am Morgen in Essen

U18 zwischen Berliner Platz und Mülheim Hbf

U11 zwischen Karlsplatz und Messe/Gruga

6:55 Uhr: Stau auf A2 - dennoch ruhiger Start in den Tag

Auf der A40 hat sich der Stau inzwischen aufgelöst. Dafür staut es sich jetzt auf der A2 Dortmund Richtung Oberhausen zwischen Herten und Gelsenkirchen-Buer auf einer Strecke von 3 Kilometern. Dort musst du etwa 15 Minuten mehr einplanen.

Der Start in den Berufsverkehr ist am frühen Montagmorgen in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens ruhig verlaufen. „Es gab kaum Unfälle, alle waren sehr diszipliniert“, sagte ein Sprecher der Polizei Münster. Die Autobahnen im Bezirk seien nach dem Schneechaos vom Wochenende weitgehend befahrbar. Es sei auf den meisten Strecken zumindest ein Fahrstreifen frei.

Die Polizei in Bielefeld sprach von einem ruhigen Start in den Tag. „Aber es fängt wieder an, weil es nun wieder schneit und die Leute sich bald vermehrt auf den Weg zur Arbeit machen“, so ein Sprecher.

Auf den Autobahnen in Westfalen gilt noch bis Montagmittag um 12.00 Uhr ein Fahrverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen.

6:25 Uhr: Wetterdienst kündigt erneuten Schneefall an

Bitterkalte Aussichten für den Montag: Bis zu -9 Grad werden es in NRW, in Ostwestfalen zum Teil sogar noch ein Grad kälter. Der Deutsche Wetterdienst warnt zudem in weiten Teilen vor Frost und Glätte. Von Südosten aus kommt es dabei erneut zu Schnefall, der sich auf weite Teile NRWs ausbreiten soll. Bis zum Nachmittag kommt es vielerorts zu 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee, vom Siegerland bis Ostwestfalen sogar 10 bis 15 Zentimeter. In der Nordhälfte kann es zu Schneeverwehungen kommen.

Die kommende Nacht wird dann noch einmal heftiger: Es drohen Temperaturen von bis zu -16 Grad.

6:15 Uhr: Autobahnen aktuell weitgehend frei

Auf den Autobahnen am frühen Morgen sieht es aktuell vergleichsweise ruhig aus. Lediglich auf der A40 Essen Richtung Dortmund zwischen Dreieck Bochum-West und Bochum-Hamme musst du 10 Minuten mehr einrechnen. Dort staut es sich wegen Bergungsarbeiten auf 2 Kilometern.

6:10 Uhr: Bahn-Chaos droht – Nahverkehr vielerorts stark eingeschränkt

Bahnreisende müssen sich nach dem heftigen Wintereinbruch in Nordrhein-Westfalen weiterhin auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Im Fernverkehr sei besonders der Knotenpunkt Dortmund betroffen, wie die Deutsche Bahn am Montagmorgen mitteilte. Es werde mit Verzögerungen bis zum Vormittag gerechnet. Auch der Nahverkehr bleibt in weiten Teilen Westfalens vorerst bis 9.00 Uhr eingestellt. Folgende Linien fallen demnach aus: RE2, RE17, RE18, RE42 sowie zahlreiche Regionalbahn- und S-Bahn-Linien. Die Deutsche Bahn rät allen Reisenden und Pendlern, die ihre Fahrt nicht verschieben können, ihre Verbindung rechtzeitig vor dem geplanten Fahrtantritt zu überprüfen.

Die Deutsche Bahn teilte mit, dass bei den S-Bahnen und Regionalbahnen folgende Einschränkungen gelten:

S1: Witterungsbedingte Störung zwischen Dortmund-Dorstfeld und Dortmund Hbf. Die Züge aus Richtung Solingen Hbf enden und beginnen in Essen-Steele Ost. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Essen-Steele Ost und Dortmund Hbf. Züge zwischen Essen Hbf und Dortmund Hbf fallen aus.

S 4: Mehrere witterungsbedingte Weichenstörungen auf der Strecke der S 4. Die Strecke wird erkundet. Ein Betriebsstart ist noch fraglich.

S 8: Eine Oberleitungsstörung beeinträchtigt den Zugverkehr zwischen Hagen Hbf und Wuppertal Hbf. Zur Zeit sind keine Zugfahrten im betroffenen Streckenabschnitt möglich. Die Züge der Linie S 8 aus Richtung Mönchengladbach Hbf enden und beginnen in Wuppertal-Oberbarmen.

RB 33: Witterungsbedingte Störung zwischen Duisburg Hbf und Essen Hbf. Die Züge aus Richtung Aachen Hbf enden und beginnen in Duisburg Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Duisburg Hbf und Aachen Hbf.

6:05 Uhr: Erste Busse könnten in einigen Kommunen ab 6:45 wieder starten

Einige Kommunen wollen nach den starken Schneefällen am Wochenende den Busbetrieb am Montag wieder aufnehmen. Ab 6.45 Uhr sollen in Wesel, Kleve und im westlichen Duisburg schrittweise wieder die ersten Busse fahren, das teilten die Niederrheinischen Verkehrsbetriebe mit. Pendlern soll so der Weg zur Arbeit und Kindern zur Notbetreuung in Schulen ermöglicht werden. Allerdings könne es bei einigen Strecken weiterhin zu Einschränkungen kommen, sagte ein Sprecher am frühen Morgen. Der Busverkehr ist am Sonntag wegen des massiven Wintereinbruchs eingestellt worden.

Sonntag, 7. Februar

20.53 Uhr: Lkw-Fahrverbot bis Montagmittag – HIER sind die Laster verboten

Das unwetterbedingte Lastwagen-Fahrverbot auf den Autobahnen in Westfalen und im südlichen Niedersachsen wird bis Montagmittag um 12.00 Uhr ausgeweitet. Grund sei der anhaltende Schneefall, teilte die Autobahn Westfalen am Sonntagabend mit. Zudem seien einige Autobahnen so stark vereist, dass es derzeit unmöglich sei, die Fahrbahnen komplett eis- und schneefrei zu bekommen.

Das Fahrverbot war in der Nacht von Samstag auf Sonntag zunächst in den Regierungsbezirken Detmold und Münster, später auch im Regierungsbezirk Arnsberg angeordnet worden. Die Winterdienstzentrale der Autobahn Westfalen in Hamm rechnet nach eigenen Angaben nicht vor Montagmittag mit einer wesentlichen Wetterberuhigung.

18.36 Uhr: NRW will Impfzentren trotz Winterchaos planmäßig starten

Das NRW-Gesundheitsministerium hat klargestellt, dass wegen des Wintereinbruchs kein Impftermin verloren geht. Die Impfzentren in Nordrhein-Westfalen würden trotz der aktuell teils extremen Witterungslage wie geplant am Montag öffnen, betonte das Ministerium am Sonntagabend. „Alle Impfberechtigten, die einen Termin vereinbart haben, können sich dort also wie vorgesehen gegen das Coronavirus impfen lassen.“ Die Impftermine sollten nach Möglichkeit eingehalten werden.

Jedoch können Bürger mit Montagstermin, die sich wegen des Wetters nicht in der Lage sehen, den Termin wahrzunehmen, auch am Dienstag kommen. Sie sollen dann zur gleichen Uhrzeit wie zum ursprünglichen Termin das Impfzentrum aufsuchen, teilte das Ministerium mit. Eine vorherige Absage des Montagstermins ist dafür ausdrücklich nicht nötig.

Das Ministerium korrigierte damit früheren Angaben mehrerer Städte und Kreise im Münsterland, die in solchen Fällen die Bürger gebeten hatten, am Dienstag um 14.00 Uhr zu kommen.

17.49 Uhr: Diese U-Bahn-Linien sollen am Montag in Dortmund planmäßig fahren

Die Verkehrsabteilung der Dortmunder Stadtwerke (DSW21) warnt vor erheblichen Einschränkungen im Nahverkehr zum Start in die neue Woche. Wegen des Wintereinbruchs stehe am Montagmorgen lediglich ein stark reduziertes Stadtbahnangebot zur Verfügung, heißt es.

Der stellvertretende Betriebsleiter Michael Diekhans: „Wir arbeiten unter Hochdruck daran, unseren Fahrgästen ein Mindestangebot zur Verfügung zu stellen. Allerdings können wir nur das auf Straße und Schiene bringen, was verantwortbar ist. Oberste Priorität genießt die Sicherheit unserer Fahrgäste und unserer Mitarbeitenden. Und die können wir angesichts der Verhältnisse aktuell nicht überall gewährleisten.“

Diese Linien will DSW21 nach aktuellem Stand (Sonntag, 17 Uhr) auch am Montagmorgen noch bedienen:

U41 zwischen Clarenberg und Fredenbaum

U42 zwischen Brunnenstraße und Hombruch

U43 auf dem Innenstadt-Abschnitt zwischen Westentor und Lippestraße

U44 zwischen Westfalenhütte und Betriebshof Dorstfeld

U45/46 Brügmannplatz bis Westfalenhalle

U47 Hafen bis Westendorfstraße

U49 Leopolstraße bis Hacheney

17.29 Uhr: Erschwert das Winterwetter den Impfstart am Montag?

Einige Städte und Kreise im Norden von NRW rechnen damit, dass der viele Schnee auch am Montag noch für starke Verkehrsbehinderungen sorgt. Das könnte Auswirkungen auf den Start der Corona-Impfzentren haben, in denen landesweit erstmals Menschen ab 80 Jahren geimpft werden sollen, die zu Hause leben.

Einige Städte und Kreise wie Münster, Borken, Warendorf, Steinfurt und Coesfeld haben Senioren mit Impftermin daher die Möglichkeit gegeben, erst Dienstag zum jeweiligen Impfzentrum zu fahren.

17.04 Uhr: Deutsche Bahn stellt Nahverkehr in Westfalen weitgehend ein

Wegen des Schnee-Unwetters hat die Deutsche Bahn ihren Nahverkehr in Westfalen bis auf wenige Ausnahmen eingestellt. Wie die Deutsche Bahn am Sonntag mitteilte, fallen bis auf weiteres witterungsbedingt folgende Linien aus: RE2, RE17, RE18, RE42 sowie zahlreiche Regionalbahn- und S-Bahn-Linien.

Hinzu kamen Oberleitungsstörungen auf den Strecken zwischen Duisburg und Krefeld, Hagen und Wuppertal, Witten und Hagen sowie Duisburg und Essen. In den betroffenen Streckenabschnitten seien derzeit keine Zugfahrten möglich. Es komme zu Verspätungen und Teilausfällen. Die Bahn geht davon aus, dass es auch noch am Montag zu deutlichen Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr kommen wird.

16.54 Uhr: Kreis Gütersloh: Autodiebe nutzen Schneepanne von Pflegekraft aus

Unfassbar dreiste Aktion im Kreis Gütersloh!

Eine Pflegekraft hatte ein älteres Ehepaar besucht und war auf der Rückfahrt im Schnee stecken geblieben. Drei junge Männer boten ihre Hilfe an – einer setzte sich ans Steuer, die anderen schoben das Auto aus dem Schnee.

Doch kaum war der Wagen frei, gab der Mann am Steuer Gas. Seine Kumpels schwangen sich ins Auto und der Wagen raste davon. Die verdutzte Pflegekraft konnte nur noch die Polizei rufen. Die Beamten konnten das Fahrzeug etwa einen Kilometer entfernt vorfinden – verschlossen, aber vom Schlüssel fehlte jede Spur.

Waltraud Karp, Leiterin des Pflegedienstes, sagte der „Bild“: „Wir mussten heute Morgen aus dem Stand alles umverteilen. Die Mitarbeiterin war aufgrund des fehlenden Fahrzeuges nicht mehr in der Lage weiterzuarbeiten.“ Zehn Patienten konnten wegen des gestohlenen Dienstwagens nicht versorgt werden.

16.16 Uhr: Bürger retten Obdachlose in Dortmund

Aufmerksame Bürger in Dortmund verständigten in Dortmund Polizei und Feuerwehr, weil sie sich um Obdachlose sorgten. „Um Mitmenschen ohne eigenen Wohnraum bestmöglich und schnell versorgen zu können, wurde nach Rücksprache mit der Bundespolizei entschieden, kurzfristig und vorübergehend den Nord- und den Südausgang des Hauptbahnhofs für Übernachtungen in einem vor eisiger Kälte geschützten Raum zur Verfügung zu stellen“, informiert die Polizei in einer Mitteilung.

Hier kommen Obdachlose bei Kälte unter:

An der Unionstraße 33 in der Dortmunder Innenstadt gibt es die Männerübernachtungsstelle.

An der Nortkirchenstraße 15 in Dortmund-Hörde betreibt die Diakonie eine Übernachtungsstelle für Frauen.

Wer Obdachlose in Not antrifft, kann die 110 und 112 wählen.

15.42 Uhr: Windsurfer gleitet durch Bochum

Schnee macht auch erfinderisch: Manch einer nutzt verschneite Straßen für Langlaufski, andere funktionieren Treppenstufen in Snowboardpisten um und wieder andere stellen sich kurzerhand aufs Surfbrett. Ja, richtig gelesen.

In Bochum ist ein Windsurfer auf der Schmechtlingswiese gesichtet worden. Stilecht im Hintergrund: Der Förderturm des Deutschen Bergbau-Museums im Hintergrund.

In Essen kämpften sich Skifahrer eine Straße hoch. Foto: Privat

13.42 Uhr: Nahverkehr beinahe im gesamten Ruhrgebiet flach gelegt

Neben Essen und Mülheim fahren auch keine Bahnen und Busse mehr in Gelsenkirchen und Bochum.

12.00 Uhr: Ruhrbahn stellt Verkehr in Essen und Mülheim komplett ein

Gerade erst rollten wieder einige U-Bahnen im Essener Stadtgebiet, doch jetzt hat sich die Ruhrbahn endgültig entschlossen: Der Verkehr in Essen und Mülheim wird komplett eingestellt. Vorerst gilt die Entscheidung nur für Sonntag.

Ein Wetter-Experte gibt eine Bibber-Prognose für die kommenden Tage ab. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

11.50 Uhr: Sibirische Temperaturen im Ruhrgebiet möglich!

Es wird nochmal deutlich kälter in der kommenden Woche. Wie Wetter-Experte Fabian Ruhnau von Kachelmannwetter prognostiziert, sind -20 Grad nachts in Dortmund möglich. „Der Himmel muss dafür schon klar sein nachts, was noch nicht sicher ist“, erklärt der Meteorologe.

Eisiger Trend - riesiges Kälte-Hoch und bis um -20 Grad

„Zum nächsten Wochenende bleibt es wahrscheinlich Landes weit kalt, oft auch bei Dauerfrost. Milde Luft vom Atlantik bleibt wahrscheinlich durch das mächtige Kältehoch abgeriegelt. Schnee wird wahrscheinlich kein großes Thema mehr, wobei das noch nicht ganz sicher ist.“

Ob dieser Jogger mit kurzer Hose in Dortmund auch noch bei -20 Grad über die B54 joggt? Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

