Wetter in NRW: Erneut Mega-Chaos auf der A2! ++ Hammer Wetterprognose

Auch NRW ist kalt erwischt worden: Besonders im Norden des Bundeslandes fielen teils bis zu 30 Zentimeter Neuschnee

In zahlreichen Städten kommt der ÖPNV zum Erliegen

Die Lage auf manchen Autobahnen ist dramatisch

Über die aktuellen Wetter-Entwicklungen in NRW halten wir dich hier auf dem Laufenden

Das Wetter in NRW spielt regelrecht verrückt. Frost, Schnee, Dauerregen und milde Sonnentage haben sich in den letzten Wochen die Klinke in die Hand gegeben.

Doch am Wochenende brach dann nochmal richtig der Winter über Deutschland und NRW ein. Mit Beginn der neuen Woche ist noch einmal richtig viel Schnee gefallen. Inzwischen fällt der Schnee nur noch lokal. Aber: Es ist klirrend kalt!

Wir halten dich in diesem Blog über Wetter-Gefahren in NRW auf dem Laufenden.

Mittwoch, 10. Februar

8.55 Uhr: Duisburg: Weiter Ausfälle und Verspätungen

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft informiert am Mittwochmorgen über den aktuellen Fahrplan:

Linie 903: Die Bahnen können im Süden wieder bis Hüttenheim durchfahren. Zwischen Meiderich Bahnhof und Dinslaken wird die Linie weiterhin durch Busse ersetzt.

Linie 901: Muss leider weiterhin zwischen Obermarxloh und Zoo/Uni durch Busse ersetzt werden.

U79: Fährt mit Bahnen. Auch hier kommt es zu einzelnen Ausfällen.

Busse (alle Buslinien + Ersatzbusse): Wegen der Minusgrade bleiben viele Straßen glatt. Es kann also zu Verspätungen und vereinzelten Ausfällen kommen. Die Busse müssen langsamer fahren, um nicht zu rutschen.

8.50 Uhr: Dortmund startet ebenfalls wieder in den Nahverkehr

Im Stadtbahnbereich startet DSW21 mit folgendem Angebot in den Mittwoch:

U41 zwischen Clarenberg und Fredenbaum

U42 zwischen Brunnenstraße und Hombruch

U43 auf dem Innenstadt-Abschnitt zwischen Westentor und Lippestraße

U44 zwischen Betriebshof Dorstfeld und der Geschwister-Scholl-Straße

U45/46 Brügmannplatz bis Westfalenhalle

U47 Hafen bis Allerstraße

U49 Hacheney bis Leopoldstraße

8.45 Uhr: Bogestra bietet mehr Fahrten an:

In Bochum werden aktuell folgende Bus- und Bahnverbindungen angeboten:

U35: Im 10-Minuten-Takt zwischen Hustadt und Schloss Strünkende

301: Im 15-Minuten-Takt zwischen Gelsenkirchen Hbf und ZOOM Erlebniswelt

308: Im 15-Minuten-Takt zwischen Schauspielhaus und Vonovia Ruhrstadion

308: Ersatzbusse im 15-Minuten-Takt zwischen Bochum Hbf und Hattingen

310: Im 15-Minuten-Takt zwischen Höntrop Kirche und Lohring

194: unregelmäßig, soweit möglich

350: Im 30-Minuten-Takt zwischen Bochum Hbf und Haarstr.

359: Im 30-Minuten-Takt zwischen Lindstockstraße und Hattingen Mitte

370: im 30-Minuten-Takt zwischen Lütgendortmund und Surkenstr. (Haltestellen Heinrich-Gustav-Straße, Auf den Scheffeln und Von-Waldthausen-Straße können nicht angefahren werden)

SB 37: gesamter Linienweg

8.30 Uhr: Erste Busse und Bahnen in Mülheim und Essen unterwegs

Die ersten 50 Busse sollen am Mittwochmorgen wieder auf die Straßen geschickt werden, allerdings nur auf Hauptstraßen. Auch Berge oder Anhöhen werden vermieden. Auch erste Straßenbahnen fahren wieder:

Die U-Bahnlinie U18 fährt wie bisher zwischen (H) Berliner Platz und (H) Mülheim Hbf.

Die Buslinie 124 fährt zwischen (H) Wehrplatz und (H) Speldorf Friedhof, allerdings nicht über Sandstraße/Zinkhüttenstraße, sondern über die Mellinghofer Straße.

Die Buslinie 133 fährt zwischen Luxemburger Allee und Dümpten. Ein Befahren der Endhaltestelle (H) Heidkamp ist derzeit noch nicht möglich.

Die Buslinie 752 fährt zwischen (H) Mülheim Hauptbahnhof und der Grenze Düsseldorf.

Die Tram 102 fährt im Tunnelbereich zwischen (H) Buchenberg und (H) Schloss Broich.

Die Buslinie 122 fährt den kompletten Linienweg zwischen Mülheim Hauptbahnhof und Oberhausen.

Für die Tram 112 fährt ein Bus als SEV zwischen den (H) Landwehr und Hauptfriedhof.

7.03 Uhr: Nächstes A2-Chaos droht

Die A2 kommt nicht zur Ruhe: In Richtung Oberhausen zwischen dem Kreuz Dortmund-Nordost und Recklinghausen Süd staut es sich um 7 Uhr bereits auf mehr als 20 Kilometer. 45 Minuten mehr solltest du einplanen. Auch in der Gegenfahrrichtung staut es sich auf 10 Kilometern.

Der Stau auf der A40 Richtung Duisburg aufgrund eines defekten Lkws zwischen Dreieck Bochum-West und Dreieck Essen-Ost ist auf 8 Kilometer angewachsen. Hier musst du 30 Minuten mehr einplanen. Auf der Gegenfahrbahn kommt es sich zwischen Kreuz Dortmund-West und Kreuz Bochum auf 7 Kilometern zu stockendem Verkehr, ein Plus von etwa 15 Minuten.

Außerdem staut es sich auf der A43 Münster Richtung Wuppertal zwischen Recklinghausen/Herten und Kreuz Herten auf 5 Kilometern.

6.37 Uhr: Brrrrr - Wetterdienst mit eiskalten Aussichten

Laut Deutschem Wetterdienst wird es in den Morgenstunden richtig kalt: Strenger Frost mit Tiefstwerten zwischen -9 Grad in der Kölner Bucht und -18 Grad im Rothaargebirge. Bei längerem Aufklaren im Südosten Westfalens könne es zudem sogar Tiefstwerte von unter -20 Grad geben! So kalt war es seit Jahren nicht. Fällt jetzt der Kälterekord?

Tagsüber "klettern" die Temperaturen dann auf -6 bis -3 Grad. Im Sauerland und Ostwestfalen könnte es zudem lokal erneut schneien.

Der Kälterekord in NRW datiert übrigens auf das Jahr 1956: Im Januar verzeichneten Meteorologen auf dem Kahlen Asten -26 Grad.

6.35 Uhr: Weitere Zugverbindungen sollen wieder aufgenommen werden

Die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass einige Regionalbahnen ihren Regelbetrieb wieder aufnehmen sollen. Es könne jedoch zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Reiseverbindungen sollten vorab unbedingt geprüft werden.

Update: Folgende Züge nehmen den Regelbetrieb zum Betriebsstart wieder auf: #RE2, #RE42, #S68, #RB53 und #RB52. Witterungsbedingt kann es noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Reiseverbindung prüfen. Weitere Infos>>>https://t.co/Z8SUJUwlau — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) February 10, 2021

Heute kam es so bereits beim RE42, beim RE2 und RE17 zu Ausfällen. Auch Fahrten der S12 und der S1 fielen bereits aus.

6.25 Uhr: Weiter Stau auf der A2

Einsetzender Schneefall bremst am Mittwochmorgen den Verkehr auf der Autobahn 2 bei Bad Eilsen aus. Wie ein Sprecher der zuständigen Polizei in Bielefeld sagte, staute sich der Verkehr an der Landesgrenze zu Niedersachsen. In Fahrtrichtung Hannover sind demnach zwei von drei Fahrstreifen befahrbar, in der Gegenrichtung Richtung Dortmund einer. „Da braut sich wieder was zusammen“, sagte der Sprecher. Demnach fing es am Morgen wieder an zu schneien. Unfälle gab es laut Polizei zunächst nicht. Der WDR-Verkehrsfunk meldete etwa sechs Kilometer Stau in Richtung Dortmund. Auch auf der Gegenseite staut es sich aktuell auf vier Kilometern.

Auf der A40 Richtung Duisburg staut es sich zudem aufgrund eines defekten Lkws aktuell auf fünf Kilometern. Dort solltest du etwa 20 Minuten mehr einplanen.

6.15 Uhr: Heftiger Glätte-Unfall in Wuppertal

In Wuppertal ist ein 25-Jähriger und seine Mitinsassen bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Vor einer Unterführung kam der Pkw aufgrund der Glätte ins Schleudern, prallte zunächst gegen linksseitig gegen die Betonwand, schleuderte von dort über die Fahrbahn und kam an der gegenüberleigenden Betonwand zum Stehen. Alle drei Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Dienstag, 9. Februar

22.48 Uhr: Wieder Nacht-Stau auf den NRW-Autobahnen

Die Lage auf den Autobahnen in NRW bleibt angespannt. Zwar hat sich das Stauaufkommen zum späten Abend reduziert. Doch landesweit gibt es nach WDR-Angaben noch immer 40 Kilometer Stau. Besonders betroffen sind weiter die A30 Richtung Bad Oeynhausen und die A2 Richtung Hannover hinter Bielefeld mit jeweils acht Kilometern Stau. Die Polizei hatte gebeten, beide Autobahnen weiträumig zu umfahren in der Hoffnung, dass sich kein ähnliches Chaos wie in der vergangenen Nacht abspielt.





21.30 Uhr: Gelsenkirchenerin entdeckt riesige Schnee-Gefahr

Eine Frau aus Gelsenkirchen hat am Dienstag aus ihrem Fenster geschaut. Beim Blick auf das Nachbarhaus entdeckte sie eine gewaltige Gefahr. Worum es geht, erfährst du hier >>>

21.14 Uhr: DAS darfst du nachts auf der Autobahn auf keinen Fall machen

Nach dem Chaos auf der A2 in der vergangenen Nacht mit teilweise 70 Kilometern Stau hat die Polizei einen wichtige Hinweise am Dienstagabend: „Aus gegebenen Anlass warnt die Polizei Bielefeld eindringlich LKW-Fahrer, den Standstreifen der Autobahn nicht für eine Pause oder gar für die Übernachtung zu nutzen!“ Denn: „Auf dem Seitenstreifen besteht ein generelles Halteverbot, zudem wäre aber die Verkehrssicherheit dadurch deutlich beeinträchtigt.“

Brummi-Fahrer werden dazu aufgerufen, sich einen sicheren Parkplatz außerhalb der Autobahn zur Übernachtung zu suchen.

21.09 Uhr: Polizei zieht neue Bilanz zum Winter-Chaos

Wegen des Winter-Wetters ist die Polizei weiter im Dauereinsatz. Die Bilanz von 24 Stunden: rund 900 Einsätze. Von Montagmorgen bis Dienstagmorgen rückten die Beamten landesweit zu etwa 800 Unfällen auf verschneiten und glatten Straßen aus. Die Schäden summieren sich ersten Schätzungen zufolge auf 1,8 Millionen Euro, sagte eine Sprecherin der Landesleitstelle am Dienstag. Eine Person starb bei einem Unfall, acht Menschen wurden schwer, rund 40 leicht verletzt. Bereits am Wochenende hatte die Polizei nach Angaben aus dem Innenministerium rund 730 witterungsbedingte Unfälle registriert

19.29 Uhr: Schnee-Chaos in NRW: Politiker kritisiert Räumdienste

Räumdienste haben dieser Tage in NRW alle Hände voll zu tun. Doch nicht jeder ist zufrieden mit dem Ergebnis. „Ich habe seit Sonntag nicht eine Hauptstraße ausmachen können, die zufriedenstellend geräumt wurde“, poltert ein Politiker aus Essen. Mehr dazu hier >>>

19.24 Uhr: Polizei warnt vor A2 und A30: „Großräumig meiden“

Noch immer stehen viele Autofahrer auf den Autobahnen in NRW im Stau. Besonders betroffen sind die A2 und die A30 in Ostwestfalen. Die gute Nachricht: Die A2 bei Bielefeld ist grundsätzlich wieder frei, nachdem ein Lkw hier am Nachmittag querstand. In Fahrtrichtung Dortmund ist die Autobahn bei Bielefeld allerdings nur einspurig befahrbar. Zwischen Bielefeld und Hannover musst du in beiden Fahrtrichtungen weiter mit langen Staus rechnen.

Wetter-Chaos in NRW: Zahlreiche Autofahrer mussten schon die letzte auf der A2 bei Bielefeld verbringen. Foto: dpa / TV7News / Festim Beqiri

Auf der A30 stehen am Abend weiter mehrere Lkw zwischen Kirchlengern und Kreuz Bad Oeynhausen quer. Die Folge: 20 Kilometer Stau in Fahrtrichtung Bad Oeynhausen.

