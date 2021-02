Wetter in NRW: Nach A2 – auch auf A30 riesiges Stau-Chaos ++ Todesursache nach Leichenfund in Kleve steht fest ++

Auch NRW ist kalt erwischt worden: Besonders im Norden des Bundeslandes fielen teils bis zu 30 Zentimeter Neuschnee

In zahlreichen Städten kommt der ÖPNV zum Erliegen

Über die aktuellen Wetter-Entwicklungen in NRW halten wir dich hier auf dem Laufenden

Das Wetter in NRW spielt regelrecht verrückt. Frost, Schnee, Dauerregen und milde Sonnentage haben sich in den letzten Wochen die Klinke in die Hand gegeben.

Doch am Wochenende brach dann nochmal richtig der Winter über Deutschland und NRW ein. Mit Beginn der neuen Woche ist noch einmal richtig viel Schnee gefallen und: Es ist klirrend kalt!

Wir halten dich in diesem Blog über Wetter-Gefahren in NRW auf dem Laufenden.

Dienstag, 9. Februar

17.35 Uhr: Todesursache nach Leichenfund in Kleve

Am Montagmorgen ist in Kleve eine Leiche eines Mannes (58) im Stadtgarten gefunden worden. Mittlerweile ist klar, dass der Radfahrer nicht aufgrund der Witterungsbedingungen gestorben ist. Stattdessen ist er nach Polizeiangaben aufgrund einer „krankhaften inneren Ursache“ verstorben. Das ist das Ergebnis einer heute durchgeführten Obduktion.

16.10 Uhr: Auch Mega-Stau auf A2

Nach der A2 herrscht auch auf der A30 Mega-Stau in Folge des Wintereinbruchs. Zwischen Osnabrück und Bad Oenyhausen ist die Verbindung in Richtung Dortmund wegen Straßenglätte gesperrt. Zwischen Melle-Ost und Kreuz Bad Oeynhausen sorgen querstehende Lkw auf der Fahrbahn und sorgen für 35 km Stau. „Alles ist dicht, ich stehe hier seit 5.30 Uhr“, sagte Monika Worschinski der „Neuen Westfälischen“.

Das Wetter in NRW sorgte für Chaos auf der A2. Foto: dpa

16.01 Uhr: Gelsenkirchener mit verrückter Idee

Ein Skigebiet in Gelsenkirchen? Klingt verrückt, ist es auch. Doch angesichts der aktuellen Schneemassen wird manch einer kreativ. Hier erfährst du die ganze Geschichte.

15.30 Uhr: Bahnverkehr weiter eingeschränkt

Das Schnee-Chaos hat weiter Einfluss auf den Bahnverkehr. Die Züge der Linie RE 2, RE 42, RB 43, RB 51, RB 53, RE 57, RB 63, RB 64, S 68 und S 4 fallen weiterhin witterungsbedingt aus, teilte die Deutsche Bahn mit.

14.25 Uhr: War das der Grund für das A2-Chaos?

Wie kam es zum Chaos auf der A2 in der Nacht vom Montag auf Dienstag? Die Fahrverbote wegen des Schneechaos auf der A2 sind nach Überzeugung eines Branchensprechers von vielen ausländischen Fahrern gar nicht verstanden worden. „Schuld ist bei vielen ein Kommunikationsproblem, wenn auf diese Fahrverbote nicht reagiert wird“, sagte der Sprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung, Martin Bulheller, am Dienstag der dpa. Ukrainische, weißrussische, kasachische Fahrer könnten Schilder in lateinischer Schrift vielfach gar nicht lesen, geschweige denn deutsche Verkehrsdurchsagen verstehen. Mehr als 40 Prozent der Lastwagen in Deutschland kämen aus dem Ausland, vielfach mit Fahrern aus diesen osteuropäischen Ländern.

Darüber hinaus sei das Fahrverbot ohnehin um 22 Uhr ausgelaufen. Grund für die Aufhebung des Fahrverbots zu 22.00 Uhr seien Informationen gewesen, dass die starken Schneefälle nach Norden wegzögen, sagte Autobahn-Sprecher Bernd Löchter. Dann habe die Behörde keinen Grund mehr gesehen, ein Lkw-Verbot aufrechtzuerhalten, zumal die Not der Spediteure groß sei, fahren zu müssen, um ihre Lieferketten und Termine einzuhalten. „So ein Verbot hält man nicht länger aufrecht als unbedingt nötig“, sagte Löchter. „Die haben hier im Sekundentakt angerufen, ich habe Telefonate mit Polen, mit Holland geführt.“

Ein Lastwagenfahrer habe ihn angerufen und gefragt, was Verstöße kosteten. Der Chef des Mannes habe vorher zu dem Fahrer gesagt: „Ein Punkt und 60 Euro Strafe - dafür können Sie's doch ruhig riskieren“, berichtete Löchter. Die Durchsetzung der Verbote sei Sache der Polizei, sagte Löchter. Er könne die Wirksamkeit der Bußen nicht beurteilen.

Nach wie vor staut es sich rund um Bielefeld. Ein Hubschrauber hat die Situation aus der Luft ausgewertet. Innenminister Herbert Reul dankte den vielen Helferinnen und Helfern. „Die andauernde Kälte ist auch für die Einsatzkräfte extrem fordernd“, so Reul.

14.20 Uhr: Rettungswagen bleibt im Schnee stecken

Ein Rettungswagen ist in den Schneemassen stecken geblieben, der Patient dank couragierter Helfer doch noch schnell in die Klinik gekommen. Der Krankenwagen aus Rheda-Wiedenbrück hatte den Patienten in Herzebrock gerade abgeholt, als am Montagabend auf der Hofzufahrt im Rückwärtsgang Schluss war, wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstag sagte. Feuerwehrleute schaufelten das Fahrzeug frei, ein Anwohner zog den Rettungswagen mit seinem Pickup heraus. Die „Neue Westfälische“ hatte über den Vorfall berichtet.

14.00 Uhr: Kein Flugbetrieb am Flughafen Dortmund

Aufgrund der anhaltenden widrigen Wetterverhältnisse wird der Flugbetrieb am Flughafen Dortmund für heute und voraussichtlich auch Mittwoch ausgesetzt, teilte der Airport mit.

13.30 Uhr: Schnee wird Dieb zum Verhängnis

Blöd gelaufen, so lässt sich ein Vorfall in Krefeld beschreiben, bei dem einem Taxi-Preller das Wetter ein Strich durch die Rechnung machte. Hier die ganze Geschichte.

11.56 Uhr: Glatteisunfall auf der A1

Auf der A1 hat ein Lkw bei Glatteis die Mittelleitplanke durchbrochen. Die A1 Richtung Bremen war seit 9 Uhr gesperrt, konnte nach der Bergung inzwischen wieder freigegeben werden. Trotzdem kommt es nach wie vor zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

10.38 Uhr: Mann bricht sich bei Schlittenfahrt das Bein

Dachlawinen, Eiszapfen und gestürzte Passanten beschäftigten die Rettungskräfte in Bochum. Insgesamt 17 solcher Einsätze zählte die Leitstelle am Montag. In zwei weiteren Fällen kam es zu Schlittenunfällen im Stadtgebiet. An der Querenburgerstraße im Bereich des Geologischen Gartens kam es gegen 18.45 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein etwa 20 Jahre alter Mann mit seinem Schlitten gegen einen Pfosten prallte und sich dabei das Bein brach. Freunde des Mannes zogen den Verletzten mit dem Schlitten bis zur Straße, wo eine Rettungswagenbesatzung sowie ein Notarzt den Mann erstversorgten und anschließend in ein Krankenhaus transportierten. Der zweite Schlittenunfall ereignisreichem sich im Westpark im Bereich des dortigen Spielplatzes.

Ein weiterer besonderer Einsatz ereignete sich am Montagnachmittag an der Baumhofstraße in Stiepel. Notarzt und Rettungswagen waren zu einem internistischen Notfall in einem Wohnhaus alarmiert worden, konnten die Einsatzstelle aber nicht erreichen, da sich etwas 250 Meter vor dem Haus ein PKW im Schnee festgefahren hatte. Zu Fuß legten die Einsatzkräfte die letzten Meter zum Einsatzort zurück, um den Mann zu versorgen. Da auch die Anfahrt eines zweiten Rettungswagens aus entgegengesetzter Richtung nicht möglich war, musste der Patient am Ende mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Hubschrauber konnte glücklicherweise direkt neben dem Einsatzort auf einem Feld landen.

10.10 Uhr: Abellio kämpft mit Schnee-Chaos - kaum Besserung für Rest der Woche

Die aktuelle Wetterlage sorgt für große Herausforderungen - auch bei Abellio. Vereiste Weichen, nicht geräumte Strecken, auf die Gleise gefallene Bäume und technische Störungen durch die Kälte beeinträchtigen den Betrieb. Bei uns arbeiten alle KollegInnen derzeit mit Hochdruck daran, den Verkehr und die Fahrten unserer Linien aufrecht zu erhalten bzw. in Form von Busverkehren zu ermöglichen. Sämtliche Leistungen die möglich sind, werden aktuell erbracht und schnellstmöglich eingerichtet“, so eine Unternehmenssprecherin. Die Hotline sei aktuell so stark frequentiert, dass es zu langen Wartezeiten kommen könne. Fahrgäste können sich unter www.zuginfo.nrw informieren.

„Zum jetzigen Zeitpunkt ist es kaum möglich, eine verlässliche Prognose hinsichtlich der Fahrten in den kommenden Tagen zu geben“, sagte die Sprecherin weiter. Sicher sei nur, dass für folgende Linien innerhalb dieser Woche mit keinen Verbesserung zu erwarten ist:

RE 11 Hamm – Paderborn – Kassel (Östlich von Hamm nach Soest/Paderborn/Kassel ist ein Schienenersatzverkehr nicht durchführbar, da die Straßen für Busse unbefahrbar sind.)

S9 Bottrop – Recklinghausen/Haltern

RB 46 Bochum – Gelsenkirchen

RE 19A Wesel – Bocholt

9:15 Uhr: Frontalcrash in Rees sorgt für doppelten Totalschaden

Die Polizei und Rettungskräfte sind in den letzten Tagen im Dauereinsatz. Gegen 16 Uhr geriet auf der B67 in Rees-Empel ein 53-Jähriger aus Goch mit seinem Honda Civic ins Rutschen und in den Gegenverkehr, wo er mit dem SUV eines 23-Jährigen aus Kalkar frontal zusammenstieß. Der 53-Jährige verletzte sich leicht, die beiden Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden.

Frontalcrash bei Rees Foto: Polizei Kleve

9:00 Uhr: Winterdienstler warnt: „Wenn es jetzt nicht langsam aufhört zu schneien, haben wir einen Katastrophenfall“

In Bielefeld geht nichts mehr, die Schulen und Kitas sind dicht. Müllabfuhr und Stadtbahn fahren nicht mehr. Winterdienstleiter Matthias Husemann schlug in der „Neuen Westfälischen“ Alarm: „Wenn es jetzt nicht langsam aufhört zu schneien, dann haben wir einen Katastrophenfall“. Seine Mitarbeiter hätten 14-Stunden-Schichten hinter sich. „Wir haben unsere Kapazitätsgrenzen erreicht.“ Seine Prognose für Dienstag: „Wenn kein Neuschnee fällt, dann schaffen wir heute die Hauptstraßen und im Laufe des Mittwochs die Nebenstraßen.“

8:00 Uhr: Dortmunder schieben Straßenbahn an

In Dortmund haben Passanten eine steckengebliebene Straßenbahn auf vereisten Gleisen wieder in Bewegung gesetzt. Ein kurzes Video der Aktion machte in den sozialen Medien die Runde. „Zusammen Dinge bewegen“, postete der Verfasser.

„Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie uns einmal beim Anschieben unseres Fahrzeugs helfen?“

„Gerne, wo steht ihr Wagen denn?“

„Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie uns einmal beim Anschieben unseres Fahrzeugs helfen?"

„Gerne, wo steht ihr Wagen denn?"

„Kein Wagen - die Stadtbahn da vorne!"

7:40 Uhr: Schnee und Kälte bleiben uns erhalten

Auch im Laufe der Woche ist vereinzelt noch Schneefall möglich. Meist bleibt es laut Deutschem Wetterdienst heiter und trocken, gebietsweise zeigt sich auch die Sonne. Die Temperaturen bleiben aber frostig. Am Mittwoch liegen sie zwischen minus 3 und minus 8 Grad, nachts kühlt es auf bis zu minus 11 Grad ab. In der Nacht zum Freitag seien bis zu minus 17 Grad möglich. Auf den Straßen im Land könne es daher etwa durch gefrierenden Nebel glatt werden, hieß es.

6:30 Uhr: Wetterdienst gibt keine Entwarnung: Eisige Temperaturen am Dienstag

Auch heute wird es noch einmal richtig kalt. Laut Deutschem Wetterdienst strömt auch am Dienstag arktische Polarluft nach NRW. Am Morgen wird es bei -10 bis -15 Grad frostig. Tageshöchsttemperaturen um -9 Grad im Osten und -3 Grad in der Kölner Bucht. Es soll allerdings kaum schneien. Der Wetterdienst warnt vor Glätte durch die geschlossene Schneedecke.

In der Nacht fallen die Temperaturen auf -9 bis -16 Grad. Dann kann es zu strichweise gefrierendem Nebel kommen.

6:25 Uhr: Autobahnen schon jetzt mit bis zu 30 Kilometer Stau

Nach dem Schneechaos auf der A2 bei Bielefeld hat sich der Stau auch am frühen Dienstagmorgen noch nicht aufgelöst. Fahrer in der Mitte des Staus müssten sich darauf einstellen, die restliche Nacht in ihren Autos zu verbringen, sagte eine Polizeisprecherin. Bereits am Montagmittag waren Lastwagen auf der Autobahn wegen des Schnees stecken geblieben. Zwischenzeitlich bildete sich ein 37 Kilometer langer Rückstau, der sich bis nach Niedersachsen zog. Die Autobahn wurde komplett gesperrt.

Auf der A2 gab es Chaos. Foto: dpa

Zwischen Gütersloh und Veltheim gibt es auch aktuell noch Stau und stockenden Verkehr auf einer Strecke von sagenhaften 30 Kilometern. Querstehende Lkw und Pkw blockieren weiter die Fahrbahn. Das Technische Hilfswerk und andere Organisationen versorgen die Autofahrer vor Ort. Die Polizei bittet Autofahrer, die von der A33 kommen, nicht im Kreuz Bielefeld auf die A2 aufzufahren.

Auf der A2 staut es sich zudem zwischen Lauenau und Bad Eilsen auf 10 Kilometern. Die Strecke ist gesperrt, dort muss ein Lkw geborgen werden. Wie lange die Sperrung anhält ist unklar.

Auf der A30 Osnabrück Richtung Bad Oeynhausen staut es sich zwischen Hiddenhausen und Gohfeld auf 10 Kilometern und zwischen Kirchlengern und Gohfeld auf 5 Kilometern.

Die A1 ist ebenfalls von mehreren Staus betroffen. In Richtung Bremen staut es sich zwischen Osnabrück-Nord und Neuenkrichen/Vörden nach einem Stau auf 8 Kilometern, in Richtung Münster zwischen dem Kamener Kreuz und Ascheberg gibt es auf einer Länge von 10 Kilometern stockenden Verkehr.

6:15 Uhr: Fahrer harren bis zu zwölf Stunden in ihren Autos - zwischenzeitlich 70 Kilometer Stau auf A2

Starke Schneefälle haben in der Nacht zum Dienstag erneut für Chaos auf vielen Autobahnen in Deutschland gesorgt. Auf der A2 bei Bielefeld verbrachten Fahrer und Mitfahrende die ganze Nacht auf der Straße und mussten bei klirrender Kälte zum Teil zwölf Stunden lang in ihren Autos ausharren. Zwischenzeitlich bildete sich dort ein 37 Kilometer langer Rückstau, der sich bis nach Niedersachsen zog - auf beiden Fahrtrichtungen zusammen waren es sogar mehr als 70 Kilometer. „Die Gesamtlage ist schwierig, wir sind am Rotieren“, sagte ein Sprecher der Bielefelder Polizei am frühen Dienstagmorgen.

Die Autobahn wurde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, nachdem Lastwagen schon am Montagmittag wegen des Schnees stecken geblieben waren. „Es wird aber noch sehr lange dauern, bis sich das Knäuel aufgelöst hat“, sagte eine Sprecherin der Leitstelle NRW in der Nacht. Trotz einer Umleitung hatte sich der Stau in den frühen Morgenstunden kaum verkürzt.

6:10 Uhr: Weiter Bahnprobleme in NRW

Bahnpendler in Nordrhein-Westfalen müssen sich wegen des heftige Wintereinbruchs weiterhin auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Im Fernverkehr war besonders der Knotenpunkt Dortmund betroffen, wie die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen mitteilte. Auch im Nahverkehr gibt es starke Einschränkungen. Dies betreffe vor allem den Norden des Landes, hieß es. Es werde den ganzen Tag über mit Verzögerungen gerechnet. Die Bahn rät allen Reisenden und Pendlern, die ihre Fahrt nicht verschieben können, ihre Verbindung vor dem geplanten Fahrtantritt zu überprüfen.

Montag, 8. Februar

21.55 Uhr: Drama auf A2 bei Dortmund

Auf der A2 bei Dortmund geht seit circa 19.30 Uhr nichts mehr. Zwischen Kamen und dem Autobahnkreuz Dortmund-Nordwest stehen auf 15 Kilometer Dutzende Autos und kommen nicht mehr weiter. Und das bei aktuell minus 8 Grad.

Polizeisprecherin Kristina Purschke sagt gegenüber Bild: „Um 19.24 Uhr ist der Verkehr in Fahrtrichtung Oberhausen vollständig zum Erliegen gekommen. Autofahrer sollen unter keinen Umständen noch versuchen, in dem betroffenen Streckenbereich auf die A2 aufzufahren.“

Wegen einer Eisschicht, die sich am Abend gebildet hatte, gerieten viele Autos ins Rutschen und stellen sich quer.

Wegen der anhaltenden Kälte kann diese Situation lebensgefährlich für die Autofahrer werden. Denn wenn jemanden der Treibstoff ausgeht und die Heizung nicht mehr betrieben werden kann, sinken die Temperaturen im Wageninneren rapide.

Das THW ist bereits dabei, Decken und Tee zu verteilen. Ein Hubschrauber ist ebenfalls im Einsatz. Nun müssen die Autofahrer darauf warten, dass Räumfahrzeuge den Weg frei machen und sie nicht die Nacht auf der A2 verbringen müssen.

21.09 Uhr: Flughafen Düsseldorf hat Flugbetrieb komplett eingestellt

Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf ist am Montag komplett eingestellt worden. Die für Montag geplanten Flüge werden gegebenenfalls zu anderen Flughäfen umgeleitet. Informationen zu Flügen – soweit diese vorliegen – sind zu finden unter:

18.35 Uhr: Standup-Paddler auf Rhein unterwegs

Mehrere Zeugen haben am Sonntagnachmittag in Köln ihren Augen nicht getraut: Während sie in dicker Winterjacke, Mütze und Handschuhen bei Schneefall unterwegs waren, fuhr ein Standup-Paddler im Neoprenanzug auf dem Rhein. Die Wasserschutzpolizei konnte den 61-Jährigen überreden, auf das Streifenboot überzusteigen. Auch das SUP-Board brachten die Polizisten an Land.

Warum sich der Mann trotz Verbot der Schifffahrt - worunter der Paddler fällt - auf dem Rhein den teilweise lebensgefährlichen Risiken ausgesetzt hat, wollte er nicht erzählen. Die Beamten setzten ihn im Hafen Köln-Deutz ab und schrieben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

18.22 Uhr: Frau muss nach Glatteis-Unfall auf Landstraße von Feuerwehr aus Auto geschnitten werden

Eine Frau überholte am Montagnachmittag auf der Landstraße 74 zwischen Solingen und Wuppertal in einer Rechtskurve ein anderes Auto und kam dabei ins Schleudern. Sie prallte mit der Fahrertür vor einen Baum und wurde im Wrack eingeklemmt.

Eine Frau musste aus ihrem Wagen geschnitten werden nach einem Glatteis-Unfall. Foto: Tim Oelbermann

Die Feuerwehr schnitt die Schwerverletzte aus dem Unfallwagen, sie musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

18.02 Uhr: Lkw-Fahrverbot wird ab 22 Uhr aufgehoben

Das seit Sonntag geltende LKW-Fahrverbot auf Westfalens Autobahnen wird ab 22 Uhr am Montagabend aufgehoben.

Die Direktorin der Autobahn Westfalen, Elfriede Sauerwein-Braksiek, hofft auf eine Wetterberuhigung und dankte den Spediteuren und LKW-Fahrern für ihr Verständnis: „Ich weiß, dass die Situation für viele nicht einfach war, das haben mir die vielen Anrufe und Mails gezeigt, die ich heute bekommen habe“, so Sauerwein-Braksiek. „Ich hoffe allerdings, dass wir so eine angespannte Situation nicht so schnell wieder bekommen.“

Sauerwein-Braksiek dankte den sonstigen beteiligten Behörden, vor allem den Polizeidienststellen, für ihre Unterstützung und gute Zusammenarbeit in den vergangenen Stunden. Zahlreiche querstehende LKW hatten am Sonntag zu der seltenen Entscheidung geführt, die Autobahnen für LKW zu sperren. Häufig kamen die Streu- und Räumdienste nicht mehr durch.

Zwei Stunden länger, bis Mitternacht, bleibt noch das Fahrverbot im Landkreis Osnabrück auf den Autobahnen A1, A30 und A33 bestehen.

Die Autobahn Westfalen appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, Platz für die Räum- und Streufahrzeuge zu machen. Die mehr als 400 Straßenwärter werden weiterhin rund um die Uhr im Einsatz sein, um die Autobahnen in der Region schnee- und eisfrei zu bekommen.

16.22 Uhr: Obdachloser in Gelsenkirchen vor Kältetod gerettet

Ein aufmerksamer Bürger entdeckte am Nachmittag im Bereich der Hauptpost in der Altstadt von Gelsenkirchen einen hilflosen Obdachlosen, der nicht ansprechbar war. Dank eines schnellen Notrufes konnte der Obdachlose gerettet werden.

Wie sich im Nachhinein herausstellte, war die Körpertemperatur auf Grund der Witterung bereits auf 34 Grad gesunken. Nach Angaben des Notarztes hätte der Mann die Nacht nicht überlebt.

16.05 Uhr: Auch Dienstag noch Ausfälle bei der Bahn

Voraussichtlich noch den ganzen Dienstag wird es in ganz NRW immer wieder Ausfälle und Verspätungen bei der Deutschen Bahn geben. Nach wie vor sorgen die immer wieder einsetzenden Schneefälle sowie Kaltfronten für vereiste Weichen oder auch gefrorenen Oberleitungen.

Ebenso ist deswegen der Betrieb der Euro-Bahnen ebenfalls frühestens Dienstagvormittag wieder möglich.

Die Bahn gab bekannt, dass die Linien RE2, RE42, RB51, RB63 und RB64 bis mindestens Dienstag, 12 Uhr mittags ausfallen.

Die Bahn gab bekannt, dass die Linien RE2, RE42, RB51, RB63 und RB64 bis mindestens Dienstag, 12 Uhr mittags ausfallen.

15.28 Uhr: Leiche in Bielefeld wegen medizinischem Notfall gestorben

In Bielefeld hat die Polizei am Montagmorgen im Schneetreiben einen Toten gefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war der Mann nach einem medizinischen Notfall gestorben, wie eine Sprecherin am Mittag sagte.

Zunächst war am Morgen offen, ob die Person im Schneeunwetter der letzten Tage erfroren war. Die Leiche war auf einem Parkplatz im Süden der Stadt gefunden worden.

14.45 Uhr: Polizei zieht Bilanz vom Wochenende

Eisregen, Sturm und viel Schnee haben die Einsatzkräfte am Wochenende extrem gefordert. Polizei und Rettungsdienst zogen eine heftige Bilanz. Sie zählten über 2.300 Einsätze. Vor allem das Münsterland und Ostwestfalen erwischte es kalt. „Ich danke allen, die für uns am Wochenende ununterbrochen draußen in der Kälte waren und es weiterhin sind. Nur, weil Tausende freiwillige und hauptamtliche Einsatz- und Rettungskräfte auf den Straßen helfen, ist das große Chaos ausgeblieben“, sagte Innenminister Herbert Reul.

Dennoch: Bei rund 730 Unfällen wurden laut Ministerium am Wochenende drei Menschen schwer und 63 leicht verletzt. Ein Mann starb, nachdem er mit seinem Wagen in Duisburg in einen Bach gestürzt war.

14.19 Uhr: Polizei Dortmund mit dringendem Appell

Die Situation auf den Straßen in NRW bleibt gefährlich. Die Polizei Dortmund hat ihren Appell deshalb wiederholt, „nicht dringend erforderliche Autofahrten abzusagen.“

Immer wieder bleiben Fahrzeuge auf den Autobahnen liegen. Am Morgen zählte allein die Polizei Dortmund in ihrem Einsatzgebiet 23 Gefahrenstellen: „Jede Steigungsstelle (kleine Brücken über den Kanal) oder Auf- und Abfahrten sowie leichte Kurven stellen bei dieser Witterung eine echte Herausforderung dar.“

Auch im Stadtverkehr kommt es zu zahlreichen witterungsbedingten Einsätzen. Aufgrund der Glätte fuhr sich etwa ein Lastwagen im Kreuzungsbereich der Frillendorfer Straße/ Ecke Burggrafenstraße in Essen fest. Die Feuerwehr musste ausrücken, um den Lastwagen rauszuziehen.

Die Feuerwehr hat wegen liegengebliebener Fahrzeuge wie hier in Essen alle Hände voll zu tun. Foto: ANC-NEWS

14.10 Uhr: Irres Wetter-Phänomen in Duisburg

In Duisburg hat ein Mann in der vergangenen Nacht aus dem Fenster geschaut und ein außergewöhnliches Wetter-Phänomen entdeckt. Was dahinter steckt, erfährst du hier >>>

13.56 Uhr: Lebensgefährliche Kälte – aber Obdachlose meiden Notstellen

Trotz lebensgefährlicher Kälte meiden manche Obdachlose bereitstehende Notschlafplätze in NRW und harren Wohlfahrtsverbänden zufolge im Freien aus. Zum Teil liege das an der Angst, sich in den Unterkünften mit dem Coronavirus anzustecken, sagte Andreas Sellner von der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Freie Wohlfahrtspflege der Deutschen Presse-Agentur. Hier hätten die Kommunen aber die Belegungsdichte deutlich verringert und viele weitere Stellen - etwa in Pensionen, Jugendherberge oder städtischen Räumen - geöffnet. Strenge Hygienevorschriften würden eingehalten. Vorbehalten bei vielen Obdachlosen konnte damit entgegengewirkt werden.

Es gebe aber Geflüchtete und zahlreiche vor allem aus Osteuropa infolge wirtschaftlicher Not zugewanderte Menschen, die in NRW ohne Dach über dem Kopf lebten. Häufig seien sie in Sorge, dass sie Deutschland verlassen müssten, nachdem sie „offiziell“ untergekommen seien in Notunterkünften. Manche Obdachlose lehnten Sammelunterkünfte zudem grundsätzlich ab. Es sei in NRW von rund 10.000 Menschen ohne Obdach auszugehen. Viele Städte appellierten an Obdachlose, sich angesichts der klirrenden Kälte in die Notunterkünfte zu begeben und an Passanten, hilflose Personen zu melden.

13.31 Uhr: Toter Radfahrer in Kleve entdeckt

Erst in Bielefeld und jetzt auch in Kleve. In der Stadt am Niederrhein hat am Morgen eine Zeugin eine Leiche entdeckt. Der Mann war auf Höhe eines Spielplatzes im Reeser Stadtgarten vom Fahrrad gestürzt. Ein Notarzt konnte nach Angaben der Polizei nur noch seinen Tod feststellen. Ob der 58-Jährige aufgrund der Wetterbedingungen tödlich verunglückt ist oder ob ein internistischer Notfall vorlag, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

11.35 Uhr: Lkw blockieren Autobahnen – Fahrverbot verlängert

Immer wieder bleiben derzeit Lkw auf den Autobahnen in NRW liegen. Die Autobahn Westfalen hat das Fahrverbot für Lastwagen in den Regierungsbezirken Detmold, Arnsberg und Münster deshalb erneut verlängert, bis Montagabend 18 Uhr.

„Aufgrund der Wetterlage dürfen im Landkreis Osnabrück auf der A1, A30 und A33 bis 24 Uhr keine Lkw fahren“, teilte die Autobahn Westfalen mit. In anderen Regionen in NRW wurde kein Verbot für Lastwagen ausgerufen. Das sorgt teilweise für große Staus auf den Autobahnen. Wie etwa auf der A3 Richtung Arnheim. Zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen musst du nach WDR-Angaben 90 Minuten länger einplanen, weil viele Lkw dort quer stehen.

Das Kreuz Oberhausen ist am Montag im Schneetreiben komplett dicht. Foto: dpa / Fabian Strauch

11.10 Uhr: Irres Video aus NRW: Anwohner von den Socken

Das Schnee-Chaos hat den ÖPNV in viele Regionen in NRW komplett zum Erliegen gebracht. Wohl dem, der alternative Fortbewegungsmöglichkeiten hat. Beispiel gefällig? Schau dir dieses Video aus Dülmen an >>>

11.02 Uhr: Lage auf den NRW-Autobahnen spitzt sich zu

Glätte und Schnee sorgen auch am Montag für extreme Bedingungen auf den Straßen in NRW. Besonders Lkw-Fahrer haben mit den schwierigen Bedingungen zu kämpfen. Auf mehreren Autobahnen sind Lkw liegengeblieben. Das sorgt nach WDR-Angaben für Wartezeiten bis 90 Minuten:

A1 Richtung Köln: 10 Kilometer Stau zwischen Volmarstein und Westhofener Kreuz

A2 Richtung Hannover: 10 Kilometer Stau zwischen Dortmund-Nordost und Kreuz Dortmund-Nordwest

A3 Richtung Arnheim: Sechs Kilometer Stau zwischen Kreuz Oberhausen-West und Kreuz Oberhausen

A40 Richtung Duisburg: 8 Kilometer Stau zwischen Rheinhausen und Kreuz Duisburg





10.30 Uhr: Betrieb am Flughafen Dortmund ausgesetzt

Nicht nur auf Straßen und Schienen in NRW herrscht derzeit Ausnahmezustand. Auch auf dem Rollfeld des Dortmunder Flughafen Dortmund geht zur Zeit nichts mehr. Die extreme Wetter-Lage zwingt den Airport den Betrieb noch bis voraussichtlich 18 Uhr einzustellen. Am Morgen plante der Flughafen noch damit, um 13 Uhr wieder loszulegen. Flüge werden gegebenenfalls zu anderen Flughäfen umgeleitet, teilte der Flughafen mit. Mehr Infos hier >>>

10.11 Uhr: Leiche im Bielefelder Schneetreiben entdeckt

In der Bielefelder Innenstadt hat die Polizei am Morgen im Schneetreiben einen bisher noch unbekannten Toten gefunden. Nach Angaben eines Polizei-Sprechers sind die Umstände derzeit noch offen. Unklar sei demnach noch, ob es sich um einen medizinischen Notfall handelt oder ob die Person in dem Unwetter erfroren ist. Die Ermittlungen der Kollegen vor Ort seien noch nicht abgeschlossen.

09.24 Uhr: Bus- und Bahnverkehr in vielen NRW-Städten eingeschränkt

Die ÖPNV-Lage bleibt in vielen NRW-Städten angespannt angespannt. Bis auf die U35-Strecke zwischen Schloß Strünkede und Oskar-Hoffmann-Straße werden etwa in Bochum keine Linien bedient. Erst wenn der Betrieb wieder sicher ist, sollen einzelne Linien wieder befahren werden. Das Verkehrsunternehmen Bogestra kündigt an, dass auch in den nächsten Tagen mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen ist.

Gleiches gilt für Bielefeld und Paderborn: Hier steht am Montag alles still. Entgegen der Hoffnung der Verkehrsunternehmen moBiel und Padersprinter können weder Straßenbahnen noch Busse fahren.

In Bielefeld von a nach b? Vorerst nur mit Skiern durch den Schnee. Foto: dpa / Friso Gentsch

08.30 Uhr: So ist die Lage auf den Autobahnen in NRW

Wer trotz Lock- und Flockdown am Montagmorgen zur Arbeit muss, sollte in NRW weiterhin besonders vorsichtig fahren. Die Stau-Lage auf den Autobahnen des Landes ist allerdings weiterhin übersichtlich. Um 8.30 Uhr meldet der WDR rund 26 Kilometer Stau auf den NRW-Autobahnen. Der längste Stau ist auf der A59 in Dinslaken Richtung Duisburg. Hier staut es sich zwischen Duisburg-Marxloh und dem Kreuz Duisburg auf fünf Kilometern. Achtung auch auf der A2 Richtung Hannover. Zwischen Herzebrock-Clarholz und Rheda-Wiedenbrück gibt es eine ungesicherte Unfallstelle.

