Jetzt kracht es! Herbst-Wetter in NRW wird richtig ungemütlich

Jetzt steht der Herbst voll und ganz vor der Tür! In den vergangenen Tagen zeigte sich das Wetter in NRW schon von seiner etwas ungemütlichen Seite. Anfang der Woche soll das auch nicht anders aussehen – es kündigt sich Sonne, Wolken und Regen im Wechsel an!

Während es am Sonntag (28. September) in NRW noch recht ruhig zur Sache geht, sieht das in den kommenden Tagen schon wieder ganz anders aus, das Wetter zeigt sich nämlich von seiner herbstlichen Seite. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es am Sonntag noch heiter bis wolkig und meist trocken – das ändert sich jedoch rapide!

Wetter in NRW zeigt sich nicht von seiner schönen Seite!

In der Nacht zum Montag (29. September) musst du dich in NRW auf deutliche kühlere Temperaturen gefasst machen. Die Werte sinken hier auf 11 bis 7 Grad. Mit starker Wolkenbildung und Schauern sowie einzelnen Gewitter hat der Herbst im Laufe des Tages dann vollends Einzug erhalten. Mit 16 bis maximal 19 Grad ist hier der Zwiebellook Voraussetzung.

Am Dienstag (30. September) setzt sich das herbstliche Wetter ganz genauso fort. Es wechseln sich laut DWD dichte Wolken und einzelne Schauer ab. Bis zu maximal 17 Grad werden an diesem Tag erwartet. Nur vereinzelt kann sich die Sonne mal herauskämpfen.

Gibt es einen goldenen Herbstanfang?

Der Mittwoch (1. Oktober) sieht da schon ein wenig freundlicher aus. Zwar liegen die Temperaturen am Tag nicht über 16 Grad, jedoch lässt sich die Sonne etwas mehr blicken. Denk jedoch daran: Am Morgen klettern die Temperaturen jetzt nur noch auf maximal 6 bis 7 Grad.

Starten wir damit in NRW nun endlich in den goldenen Herbst? Das wird sich noch zeigen! Immerhin können die NRWler aber etwas aufatmeten, besonders nass wird es zum Herbstanfang nicht – einen Regenschirm oder eine Regenjacke parat zu haben, schadet dennoch nicht!