Wetter-Wende in NRW steht bevor – Frühlings-Hammer mit fast 20 Grad!

In den vergangenen Tagen war viel von Winter-Wetter mit Schnee, Eis und Frost die Rede. Jetzt legt das Wetter in NRW jedoch eine Kehrtwende ein. Plötzlich überschlagen sich die Prognosen der Meteorologen – steht der Frühling etwa schon vor der Tür?

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ überrascht nun mit einer besonders krassen Vorhersagen für NRW. Hier könnten schon in wenigen Tagen an die 20 Grad herrschen.

Wetter in NRW: Frühlingshammer kommt

Aktuell hat uns mal wieder ein stabiles Hoch im Griff. „Finja“ sorgt für ruhiges, unspektakuläres Wetter. Es ist kalt, trocken und der Himmel bleibt wolkenverhangen. Doch ab Mittwoch (19. Februar) dreht sich der Wind und mildere Luftmassen strömen nach NRW hinein.

Schon am Donnerstag können die Temperaturen wieder in den zweistelligen Bereich hinaufklettern. „Da ist der Winter auf dem Rückzug und der Frühling klopft so langsam an die Tür“, sagt Jung. Und am Freitag herrscht dann schon „Vollfrühlingswetter“ im Westen. Dann wären bis zu 16 Grad möglich, am Samstag kratzen wir sogar schon an der 20-Grad-Marke. Damit wäre der „Winter erst einmal vorbei“.

Wetter in NRW: So warm wird der Frühling

Sollte der Februar tatsächlich mit so hohen Temperaturen enden, würde das das Temperaturmittel des Monats ordentlich in die Höhe treiben. Damit läge das CFS-Modell der NOAA wieder richtig. Das hatte berechnet, dass der diesjährige Februar ein bis zwei Grad wärmer als das neue Klimamittel (1991-2020) ausfallen würde. Bisher lagen wir allerdings 0,5 Grad darunter.

Mit dem Einläuten des Frühlings blickt Jung auch auf die Prognosen für die kommenden drei Monate März, April und Juni. Insgesamt werden diese wieder milder angesetzt, im Schnitt um ein bis zwei Grad über dem neuen Klimamittel. Dabei dürften März und April deutlich trockener ausfallen als sonst. Im April und Mai läge dafür die Temperaturabweichung lediglich bei 0,5 bis ein Grad nach oben.

Und der Mai könnte dann wieder etwas nasser als üblich werden. Da wäre der Niederschlag aber auch dringend notwendig, sagt Dominik Jung von „wetter.net„.