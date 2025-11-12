Bitterer Wetter-Absturz in NRW – es dauert nicht mehr lange

Viele Menschen in NRW dürften sich zurzeit über das laue Wetter freuen. Mitte November und fast 20 Grad? Das ist doch ganz angenehm, oder nicht? Für den Diplom-Meteorologen Dominik Jung ist alles allerdings „ziemlich ungewöhnlich“ für diese Jahreszeit. Die Temperaturabweichungen könnte man bereits als extrem bezeichnen.

Doch eins ist sicher: So lange kann diese Wärmephase nicht andauern, die jetzt auf NRW zurollt. Der Wetter-Experte weiß auch schon, wann der nächste Temperatursturz bevorsteht.

Wetter in NRW ungewöhnlich warm

Aktuell nähert sich bereits die nächste „Hitzewelle“ NRW – diesmal kommt sie aus Richtung Sahara und beschert den Autofahrern in Deutschland ein verhasstes Problem: den Saharasand. Der sorgt gerne für verschmierte Scheiben und im schlimmsten Fall auch zerkratzen Autolack.

Auch interessant: Säugling in NRW-Park ausgesetzt – Polizei geht mit diesen Bildern an die Öffentlichkeit

Das Wetter in NRW wird durch den Saharagruß ebenfalls angeheizt – wie auch die Gemüter der Autofahrer. Die Temperaturen der kommenden Tage ähneln eher einem späten Frühling, denn einem Herbst. In manchen Teilen Deutschlands werden sogar über 20 Grad erwartet – das sind 10 Grad mehr als üblich zu dieser Jahreszeit. Den Höhepunkt erreicht auch NRW am Donnerstag (13. November).

+++ NRW-Familie will in den Urlaub – und lässt Hunde-Welpen zurück +++

Wetter in NRW rauscht hinab

Die Temperaturen köcheln Mitte November langsam hoch. Gehen wir am Mittwoch noch mit 14 Grad in den Tag, könnten die Temperaturen tags darauf bereits auf 17 Grad steigen. Dazu ziehen dichte Wolken auf, diese entladen sich spätestens am Freitag und senken die Temperaturen dann wieder auf 14 Grad ab. Zum Wochenende wird es stetig kühler mit 11 Grad an einem etwas trockeneren Sonntag (16. November).

Mehr Nachrichten:

In der neuen Woche gehen die Temperaturen dann wirklich deutlich runter. Montag erwartet Dominik Jung – Moderator bei von „wetter.net“ – nur noch sechs Grad. Am Mittwoch könnten es sogar lediglich vier Grad werden – und die Höhenkälte ermöglicht erste Schneefälle. Am Donnerstag (20. November) dürften die allerdings nur 400 bis 500 Metern wirklich für ein paar Zentimeter Neuschnee sorgen. In tiefen Lagen scheint eine weiße Schicht weitestgehend unwahrscheinlich.