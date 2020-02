Wesel/NRW: Wo ist Timo G.? 26-Jähriger spurlos verschwunden

Die Polizei Wesel (NRW) sucht nach Timo G. aus Wesel! Der 26-Jährige wurde Donnerstagabend das letzte Mal gesehen.

Wesel: 26-Jähriger über Nacht verschwunden

Angehörige haben Timo G. am Donnerstag um 20 Uhr zum letzten Mal in seiner Wohnanschrift in Wesel gesehen.

Doch am Freitagmorgen um 7 Uhr war Timo G. plötzlich nicht mehr zu Hause.

Der vermisste Timo G. trägt eine Brille, hat braune Haare. Foto: Polizei Wesel

Laut seiner Mutter trägt er vermutlich eine Jeans, einen roten oder blauen Fleecepulli und blaue Sneakers. Der Vermisste fährt einen blauen Dacia Lodgy (Kennzeichen: WES-TG 17).

Hinweise an die Polizei Wesel unter 0281 / 1070.