„Wer wird Millionär“: RTL zeigt jetzt ausgerechnet...

RTL zeigt am Montagabend erneut ein Special bei „Wer wird Millionär“. In dieser Sonderausgabe dreht sich alles nur um die einstigen Millionengewinner in der Geschichte von „Wer wird Millionär“. Mit dabei: Der 31-jährige Leon Windscheid aus Münster.

2015 räumte er bei „Wer wird Millionär“ groß ab, nahm eine Million Euro mit nach Hause. Doch schon ein Jahr später war von dem Gewinn nichts mehr auf seinem Konto übrig. Das verrät Windscheid in einem Interview mit der „Bild“.

„Wer wird Millionär?“: Das gab es so noch nie! Selbst Günther Jauch ist sprachlos

„Wer wird Millionär“: Millionengewinner macht sich selbstständig

Allerdings hat Windscheid den Gewinn nicht einfach so verprasst - er baute sich mit dem Geld ein neues Leben auf, machte sich selbstständig und investierte in die Eventlocation 'MS Günther'. Der „Bild“ sagt Windscheid: „Eigentlich ist es schade, dass ich erst das Geld brauchte, um mir die Selbstständigkeit zuzutrauen. Aber mit 26 Jahren eine Million Euro netto über den Kopf geschüttet zu bekommen, ist natürlich ein ganz großes Glück.“

------------------------

Weitere TV-News:

Polizeiruf 110: Witziges Detail – über DIESE Szene lacht das Netz

ZDF-„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel traut sich tatsächlich! „Ich bin diejenige, die...“

Markus Lanz: Diesen Eklat hat niemand mitbekommen! „Das hatten wir so noch nie“

------------------------

Und weiter: „Ein Jahr nach meinem Gewinn hatte ich nichts mehr auf dem Konto. Ich habe das Geld in ein Haus und die 'MS Günther' investiert.“ Würde er beides verkaufen, wäre das Geld aber wieder zurück auf seinem Konto.

------------------------

Infos zu „Wer wird Millionär“

Die Quizshow „Wer wird Millionär“ läuft seit 1999 auf RTL

Günther Jauch moderiert das Format

„Wer wird Millionär“ ist die deutsche Ausgabe der britischen Show „Who Wants to Be a Millionaire“

Jeder Kandidat hat die Chance, 1 Million Euro zu gewinnen - sofern er nach der Auswahlrunde auf dem begehrten Quiz-Stuhl landet

Ist das der Fall, bekommt er bis zu 15 Fragen zum Allgemeinwissen gestellt

Zu jeder Frage erhält der Spieler vier Antwortmöglichkeiten

Auch mehrere Joker können ihm das Quiz erleichtern

------------------------

In teure Uhren oder Autos hat Windscheid hingegen nicht investiert. „Dann hätte ich einen Wertverlust und ich brauche diese Dinge nicht“, erklärt der Millionengewinner.

Das Special zu „Wer wird Millionär“ läuft am Montagabend um 20.15 auf RTL.