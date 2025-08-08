Horror zum Weltkatzentag – Feuerwehr findet 60 (!) Katzen in Brandwohnung!

Horror-Fund zum Weltkatzentag! Na ja, die 60 (!) Katzen wurden zwar nicht am eigentlichen Weltkatzentag (8. August), sondern schon einen Tag vorher gefunden, doch das Tierheim Bonn kann die Folgen der Tier-Rettung nun ausbaden … Diesen Einsatz werden die Mitarbeiter so schnell wohl nicht vergessen.

Und dabei war der Fund der Katzen mehr oder weniger dem Zufall geschuldet. Denn ein Küchenbrand machte die Behörden auf den dramatischen Zustand in einer Bonner Wohnung aufmerksam. Daraufhin rückten die Tierrettung der Feuerwehr Bonn, das Ordnungsamt, das Veterinäramt sowie die Mitarbeiter des Bonner Tierheims zu einem Großeinsatz an, in dem sie die 60 Fellnasen retteten.

Horror-Fund in Bonn: 60 Katzen in katastrophalen Zuständen

Es ist ein Anblick, den wohl kein Tierfreund ertragen kann. Insgesamt 60 Katzen fanden die Tierretter in der Bonner Wohnung nach einem Küchenbrand vor. Über sieben Stunden zog sich der Einsatz der Behörden! „Viele der Katzen befinden sich in einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand“, berichtet das Tierheim Bonn auf Facebook traurig. Die schreckliche Nachricht: „Drei Tiere waren bereits verstorben“.

Nach der dramatischen Rettungsaktion steht das Tierheim Bonn vor einer weiteren Herausforderung: Wohin mit den ganzen Tieren? Schließlich übersteigt die hohe Anzahl die Kapazität eines Tierheims, das zumeist eh schon überfüllt ist, enorm. So verbringt das Tierheim den Weltkatzentag wohl damit, jedes Tier in ein anderes Tierheim unterzubringen. „Dank der guten Vernetzung mit anderen Einrichtungen haben bereits zahlreiche Tierheime Unterstützung zugesagt“, berichten die Mitarbeiter. Nun sollen die Fellnasen Schritt für Schritt auf die verschiedenen Einrichtungen verteilt werden.

Tierheim arbeitet auf Hochtouren

Obwohl die Katzen mittlerweile aus der Wohnung gerettet wurden, ist die Arbeit für die Tierretter also noch lange nicht zu Ende. „Wir bitten um Verständnis, dass durch diesen Einsatz aktuell viel Stress und organisatorischer Mehraufwand entsteht und an anderer Stelle Bearbeitungen ggf. etwas länger dauern“, erklärt das Tierheim die Situation.

Die Nachricht von den 60 verwahrlosten Katzen wird vor allem Tierfreunde auf 180 bringen. Doch das Tierheim Bonn richtet sich mit einem Appell an die Facebook-User: „Animal Hoarding ist eine psychische Erkrankung“, stellen die Mitarbeiter klar. „Bitte achtet auf euer Umfeld – Nachbarn, Freunde, Familienangehörige. Meldet Verdachtsfälle frühzeitig dem zuständigen Veterinäramt, bevor Tiere und Menschen unter solchen Zuständen leiden müssen. Leben in Fäkalien und Dreck ist weder für Tier noch Mensch tragbar“!