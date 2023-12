Beliebtester Weihnachtsmarkt Deutschlands ist in NRW – noch vor Berlin und Frankfurt

Wenn man an deutsche Weihnachtsmärkte denkt, springen einem zuerst die großen Weihnachtsmärkt in Berlin, Hamburg, Frankfurt oder Nürnberg. Der weihnachtliche Zauber inmitten der Großstädte lockt täglich tausende von Besucher an die Glühwein- oder Crêpe-Stände.

Wenn man allerdings nach dem beliebtesten Weihnachtsmarkt in Deutschland sucht, findet man keinen dieser großen Weihnachtsmärkt ganz oben. Stattdessen überrascht ein Weihnachtsmarkt aus NRW mit dem ersten Platz.

Cranger Weihnachtszauber auf der Eins

Der Cranger Weihnachtszauber ganz oben! Das Weihnachtsdorf in Herne hat es auf Platz eins des Rankings geschafft. Das hat jetzt eine Hashtag-Auswertung von „Ruggable“ ergeben – europaweit liegt der Cranger Weihnachtszauber auf Platz vier. Das Online-Verkaufsportal hat dazu die TikTok-Hashtag-Aufrufe für jeden Standort gezählt. Das Ergebnis wird auch durch die Besucherzahlen in diesem Jahr bestätigt.

Die Weihnachtskirmes in Herne für Besucher ist jedes Jahr aufs Neue ein Highlight! Aus ganz Deutschland und sogar aus dem Ausland reisen Menschen an, um den Markt zu besuchen. 100 Schausteller sorgen auf 30.000 Quadratmetern für eine bunte Mischung aus Weihnachtsmarkt und Kirmes. Wahrzeichen des Cranger Weihnachtszaubers ist der mit 45 Metern größte „mobile“ Weihnachtsbaum der Welt. Dazu hebt der Weihnachtszauber sich auch mit täglichen Schneefall ab – ein Anblick, der die Besucher zum Staunen bringt.

Mit über 14 Millionen Aufrufen ist der Cranger Weihnachtszauber klarer Spitzenreiter. An zweiter Stelle folgt der Winterzauber in Berlin mit rund 6,2 Millionen Aufrufen. An dritter Stelle liegt der Weihnachtsmarkt in Frankfurt am Main mit rund 5,9 Millionen Aufrufen. Die Dortmunder Weihnachtsstadt liegt erst auf Platz zehn.

„Ist uns jeden Tag eine Freude“

Mit großer Freude nahm Weihnachtsmarkt-Chef Sebastian Küchenmeister das Ergebnis entgegen: „Wir sind stolz auf das Ergebnis. In so kurzer Zeit ist es uns gelungen, den Cranger Weihnachtszauber so zu etablieren, dass ihn so viele Menschen kennen. Es ist uns jeden Tag eine Freude, die Besucherinnen und Besucher auf dem Cranger Weihnachtszauber zu begrüßen und ihnen die Vorweihnachtszeit zu versüßen. Mein Dank gilt allen Schaustellern auf dem Platz, die Tag für Tag zum Cranger Weihnachtszauber beitragen.“

„Der Cranger Weihnachtszauber geht mit der Zeit und ist deshalb bei der ganzen Familie so beliebt“, betonte Küchenmeister. Der Cranger Weihnachtszauber findet in diesem Jahr zum fünften Mal statt und läuft noch bis zum 30. Dezember.