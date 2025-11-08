Strikte Regeln auf NRW-Weihnachtsmarkt: Polizei kann es jederzeit tun

Der Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist bereits ein Jahr her. Jetzt öffnen wieder die Weihnachtsmärkte in ganz NRW und die Sicherheit steht für die Veranstalter an erster Stelle. Ein Weihnachtsmarkt musste wegen der hohen Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen sogar abgesagt werden (mehr dazu hier >>>). Auch die Organisatoren des Neusser Weihnachtsmarkts ergreifen nun konsequente Maßnahmen.

Die Stadtverwaltung von Neuss hat die genauen Details des Sicherheitskonzepts des Weihnachtsmarkts auf dem Münsterplatz nicht veröffentlicht. Stadtsprecher Luca Clemens erklärt: „Konkrete Maßnahmen werden zum Schutz der jeweiligen Veranstaltung grundsätzlich nie veröffentlicht.“

NRW-Weihnachtsmarkt: Polizei zeigt Präsenz

Jedoch betont Clemens gegenüber der „Neuß-Grevenbroicher Zeitung“: „Neben baulichen Maßnahmen wird der Weihnachtsmarkt selbstverständlich im Rahmen der Innenstadtstreifen durch den Kommunalen Service- und Ordnungsdienst bestreift.“ Auch die Polizei wird auf dem NRW-Weihnachtsmarkt vertreten sein und für Sicherheit sorgen. Eine Sprecherin betont, dass eine sogenannte „Weihnachtsmarkt-Streife“ eingesetzt werden soll.

Auch das Messerverbot auf Weihnachtsmärkten soll zur erhöhten Sicherheit beitragen. Durch das Verbot erhalten die Beamten die Befugnis, Taschen auf verbotene Gegenstände zu kontrollieren. Gegenüber der „Neuß-Grevenbroicher Zeitung“ erklärt eine Sprecherin der Polizei: „Wir dürfen jederzeit Taschen kontrollieren und tun das auch.“

„Die Menschen sollen sich bei uns sicher fühlen.“

Im Gegensatz zu anderen Weihnachtsmärkten in NRW, wie in Essen oder Duisburg, ist es für den Weihnachtsmarkt in Neuss nicht notwendig, ein detailliertes Sicherheitskonzept bei der Stadt einzureichen. Laut Clemens ist ein solches Konzept angesichts der Größe des Neusser Weihnachtsmarkts nicht erforderlich. Ein formales Sicherheitskonzept sei nur nötig, wenn ein „erhöhtes Gefährdungspotenzial“ bestehe. Dies ist in Neuss nicht der Fall, wie die Stadtverwaltung entschieden hat.

Felix Kremer, der Organisator des Weihnachtsmarkts in Neuss, ist erleichtert über diese Entscheidung der Stadt. Doch auch ohne deren Vorgaben bleibt Sicherheit ein zentrales Thema. Kremer erklärt: „Trotzdem machen wir uns natürlich Gedanken und haben unser eigenes Konzept. Wir wollen ja nicht, dass etwas passiert. Die Menschen sollen sich bei uns sicher fühlen.“

Besucher des Weihnachtsmarkts in Neuss müssen sich keine Sorgen um ihre Sicherheit machen. Der Weihnachtsmarkt liegt mitten in der Stadt und ist gegen Autoverkehr geschützt. Überzeugt erklärt Kremer: „Wir haben den sichersten Weihnachtsmarkt in NRW.“