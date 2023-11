Weihnachtsmarkt in NRW: Sparfüchse aufgepasst – hier bekommst du den günstigsten Glühwein

Das Wetter zeigt sich spätherbstlich, die Supermarkt-Regalen füllen sich mit Weihnachts-Gebäck und der ein oder andere Adventskalender verirrt sich bereits in den Einkaufswagen. Die Menschen in Deutschland fiebern auf die „schönste Zeit des Jahres“ hin und auch die ersten Weihnachtsmärkte bringen festliche Stimmung in die Städte. Auf diesem Weihnachtsmarkt in NRW können Besucher am Glühwein-Stand jetzt ordentlich sparen.

Alles ist teuer geworden und das macht sich auch auf den Weihnachtsmärkten bemerkbar. Für einen einfachen Crêpe, oder Reibekuchen mit einem Klacks Apfelmus müssen Besucher dieses Jahr tief in die Tasche greifen und auch vor dem Glühweinstand machen die angezogenen Preise keinen Halt. Doch der günstigste Weihnachtsmarkt Deutschlands dreht jetzt an der Preisschraube – ganz zu Gunsten seiner Besucher.

Weihnachtsmarkt in NRW: Glühwein für nur 1 Euro

Der Discounter Aldi Süd ist für sein breites Sortiment mit günstigen Preise bekannt. Wie schön wäre es, diese Preis-Highlights auch auf dem Weihnachtsmarkt zu finden? Das hat sich die Einzelhandelskette auch gedacht und sich etwas ganz Besonderes überlegt. Auf einem Weihnachtsmarkt in NRW können Besucher am 14. November weihnachtliche Leckereien und die traditionellen heißen Getränke zur kalten Jahreszeit jetzt zum Schnäppchen-Preis genießen.

Glühwein und alkoholfreie Alternativen gibt es für nur 1 Euro. Crêpes und Bratwurst für nur zwei Euro. Eine Tüte süße Plätzchen, gebrannte Mandeln und weitere Kleinigkeiten, die das Herz begehrt, kosten ebenfalls nur 1 Euro.

Alle Speisen und Getränke werden mit Aldi Eigenmarken, wie Gourmet Finest Cuisine, GUT bio, Nur Nur Natur und Co. zubereitet. Wer Lust hat, sich den weihnachtlichen Schlemmereien und einem zusätzlichen Unterhaltungsprogramm hinzugeben, der findet den günstigsten Weihnachtsmarkt in NRW vor der ALDI SÜD Filiale Grüner Weg 2 in Köln Ehrenfeld. Doch das war noch längst nicht alles!

Wer sich den Leckereien auf dem Aldi Süd-Weihnachtsmarkt hingibt, schont nämlich nicht nur seinen Geldbeutel, sondern tut gleichzeitig etwas Gutes. Alle Einnahmen des Weihnachtsmarktes werden an das Jugendzentrum Köln gespendet.