Besucher müssen sich von nächstem Weihnachtsmarkt in NRW verabschieden

Es ist so weit, die Vorweihnachtszeit beginnt. Die ersten Weihnachtsmärkte in NRW haben bereits ihre Pforten geöffnet – so zum Beispiel der Markt in Essen-Steele. Viele weitere werden im Laufe des Novembers nachziehen. So auch Kerpen.

Alle Besucher des Weihnachtsmarktes in NRW müssen sich jedoch umstellen. Denn den Markt im Rhein-Erft-Kreis wird in gewohnter Form – oder eher mit gewohnten Namen nicht mehr geben.

Weihnachtsmarkt in NRW wird umbenannt

In den vergangenen Jahren sind die Diskussionen über Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland immer größer geworden. Neben dem Sicherheitsaspekt und entsprechenden Konzepten spielen auch die immer höher ausfallenden Kosten eine große Rolle. Dies machte sich nun auch in Kerpen bemerkbar.

Denn der bekannte Weihnachtsmarkt wird in diesem offiziell keiner mehr sein. Unter dem Namen „Genussmarkt im Advent“ wird der Markt seine Tore am 28. November seine Tore öffnen – aus Kostengründen. Die Aktionsgemeinschaft Kolpingstadt Kerpen (AGK) begründet die Umbenennung mit fehlender finanzieller Unterstützung durch die Stadt und teuren Auflagen.

Deutliche Worte vom Veranstalter

„Uns wurde mitgeteilt, dass wir von allen Seiten den Stiftsplatz abzusperren hätten. Gleichzeitig erhalten wir keine finanzielle Unterstützung der Stadt und machen das alles auf eigene Kosten“, ärgert sich der dritte AGK-Vorsitzende Rene Hövel gegenüber der „Rundschau„. „Sie müssen sich vor Augen führen, dass die AGK von Mitgliederbeiträgen lebt. Das können wir finanziell einfach nicht mehr leisten“, so Hövel weiter.

Die Auflagen für einen „Genussmarkt“ seien im Vergleich zu einem Weihnachtsmarkt anders – und leichter zu erfüllen. „Hier würden wir eine kleinere Fläche in Anspruch nehmen, sodass nicht der ganze Stiftsplatz und die Parkflächen gesperrt werden müssen“, so Hövel deutlich.