Wende vor Weihnachtsmarkt-Start in NRW – diese Entscheidung ändert alles

Wochenlang ist gezittert und gebangt worden, jetzt können alle Weihnachtsmarkt-Fans- und Betreiber aufatmen. In den vergangenen Wochen ist viel über die Musik auf den Weihnachtsmärkten diskutiert worden – dazu ist mit der GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) über die Preise verhandelt worden.

Knapp zwei Monate vor dem Start der meisten Weihnachtsmärkte in NRW gibt es nun gute Neuigkeiten: Alle Seiten haben sich auf einen neuen Tarif einigen können. Der Weg für eine schöne Weihnachtszeit auf den Märkten ist also endgültig frei.

GEMA-Entscheidung für Weihnachtsmärkte gefallen

An der Glühweinbude stehen und ohne Weihnachtsmusik sein Heißgetränk genießen? Unmöglich! Die Weihnachtsmusik auf den Märkten gehört eben dazu. Es macht die Stimmung noch besonderer. Daher ist die GEMA-Entscheidung, die kürzlich getroffen worden ist, für viele Märkte ein ganz wichtiger Schritt.

„Der neue Tarif reduziert die Vergütung für öffentliche Musiknutzungen auf Weihnachtsmärkten um 35 Prozent und tritt zur Saison 2025 in Kraft. Er gilt für eine Evaluationsphase von vier Jahren. Begleitend bietet die GEMA Veranstaltenden umfangreiche Informationen, Webinare und eine persönliche Beratung an“, heißt es in der Pressemitteilung der GEMA.

++ Bittere Pille vor Weihnachtsmarkt Bochum – Besucher schauen in die Röhre ++

Zuletzt bestand die Gefahr, dass es auf einzelnen Märkten in diesem Jahr vielleicht gar keine Musik geben könnte – in welcher Form auch immer. Schließlich hatte die GEMA die Preise enorm angehoben. Nicht jede Stadt hätte die Rechnungen für Musik auf den Weihnachtsmärkten bezahlen können.

Erleichterung bei allen Beteiligten

Dass alle Parteien nun recht frühzeitig zu einem passenden Ergebnis gekommen sind, ist ein wichtiges Zeichen für alle Betreiber und Besucher. „Musik spielt auf Weihnachtsmärkten eine zentrale Rolle und ist essenziell für die Stimmung und damit auch den Erfolg eines Marktes. Allein im letzten Jahr haben die Betreiber von über 7.000Weihnachtsmärkten deutschlandweit die Nutzung von Musik bei der GEMA angemeldet. All diese Märkte profitieren nun von dem neuen Weihnachtsmarkttarif, sei es der ehrenamtlich organisierte bis hin zu den großen Weihnachtsmärkten von Städten und Gemeinden“, sagt GEMA Vorstandsmitglied Georg Oelle.

Weitere News:

„Weihnachtsmärkte sind keine Veranstaltung wie jede andere. Sie sind ein traditionelles Kulturgut und im Winter ein zentraler Ort für gesellschaftliches Miteinander sowie lebendige Innenstädte. Weihnachtsmusik, oft von örtlichen ehrenamtlichen Musikgruppen oder Chören dargeboten, trägt zu diesem Miteinander in den Städten und Gemeinden bei. Um den Besonderheiten eines Weihnachtsmarktes Rechnung zu tragen, war es nur sachgerecht, für diese einen eigenständigen Tarif mit der GEMA zu vereinbaren, der für die Kommunen bezahlbar bleibt“, macht Geschäftsführerin der BVMV (Bundesvereinigung der Musikveranstalter e.V.) Ingrid Hartges.