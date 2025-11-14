Nach Weihnachtsmarkt-Absage in NRW – Minister Reul deutlich: „Bedauerlich“

Die Vorfreude auf Glühwein, Lichterglanz und Lebkuchenduft ist in diesem Jahr vielerorts von Sorgen überschattet. Denn kurz vor Beginn der Adventszeit kommen aus NRW keine guten Nachrichten:

Wegen steigender Sicherheitskosten sind erste Weihnachtsmärkte abgesagt oder stark verkleinert. Nun meldet sich der Innenminister von NRW Herber Reul zu Wort …

Reul wird nach Weihnachtsmarkt-Absagen in NRW deutlich – „Keine Kompromisse“

In Overath bleibt es in diesem Jahr dunkel auf dem Marktplatz – der traditionelle Weihnachtsmarkt ist nämlich komplett abgesagt (>> wir berichteten). Und auch in Kerpen trifft es die Besucher hart: Statt Budenzauber und Lichtermeer gibt es nur noch einen abgespeckten „Genussmarkt im Advent“. Der Grund für diese weihnachtliche Enttäuschung? Die Kosten für Sicherheitsauflagen sind schlicht nicht mehr zu stemmen. Trotz aller Trauer zeigt Innenminister Reul Verständnis – aber auch klare Haltung: „Ich finde es bedauerlich, wenn Weihnachtsmärkte abgesagt werden, weil es sich wirtschaftlich nicht mehr lohnt.“

Weiter fügt er laut „Focus.de“ hinzu: „Aber die aktuelle Gefahrenlage kann man auch nicht ignorieren. Da dürfen wir keine Kompromisse eingehen.“ Der Städte- und Gemeindebund NRW sieht vor allem die verschärften Anforderungen als Ursache für den steigenden Druck. Nach dem schrecklichen Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024 sei das Sicherheitsbedürfnis vieler Menschen stark gewachsen.

Ausgaben immens gestiegen: Wie geht es weiter?

Mehr Personal, gesicherte Zufahrten, neue Notfallkonzepte – all das lässt die Ausgaben explodieren. Laut Verband haben sich die Kosten mancherorts bereits verdoppelt. Gleichzeitig warnt der Gemeindebund davor, die Innenstädte „in hermetisch abgeriegelte Festungen“ zu verwandeln. Auch Köln investiert seit Sommer 2024 kräftig in moderne, technische Überfahrsperren. Die Besucherinnen und Besucher des Dom-Weihnachtsmarkts werden in diesem Jahr eine zusätzliche Terrorsperre bemerken. Auch der neue Markt am Friesenplatz wird massiv gegen unbefugtes Befahren gesichert.

Zwar gibt der Städte- und Gemeindebund noch Entwarnung, dass Absagen bislang Einzelfälle seien, doch die Angst wächst. Vor allem, dass ehrenamtlich organisierte Märkte auf Dauer nicht mithalten können. Am Ende gehe es, so Innenminister Reul, um eine schwierige Balance: „Wir wollen sicher sein und uns sicher fühlen. Die Vorkehrungen dazu machen niemandem Spaß“, sagt er, „aber es geht darum, dass die Menschen unbeschadet wieder nach Hause gehen können.“

Auch wenn der Druck steigt, bleibt der Wunsch groß, das Miteinander im Advent zu bewahren. Zwischen Glühweinduft und Lichterglanz soll die Vorfreude auf Weihnachten schließlich nicht verloren gehen.