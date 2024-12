Preis-Wahnsinn beim Glühwein – dieser Weihnachtsmarkt in NRW schießt den Vogel ab

Ob nach Feierabend mit Kollegen oder am Wochenende mit der Familie – für viele Menschen gehört ein Bummel über einen Weihnachtsmarkt in NRW zum Pflichtprogramm in der Adventszeit. Und was wäre ein solcher Besuch ohne eine leckere Tasse Glühwein?

Dass das aromatische Heißgetränk in den letzten Jahren immer teurer geworden ist, haben die meisten längst gespürt. Doch ein bestimmter Weihnachtsmarkt in NRW schießt regelrecht den Vogel ab. Nirgendwo sonst tritt der Preis-Wahnsinn so zu Tage wie hier.

Weihnachtsmarkt in NRW: Heftiger Preis-Anstieg in Aachen

Aber alles der Reihe nach. An manchen Glühwein-Buden in Essen zum Beispiel hat sich der Preis im Vergleich von 2023 zu 2024 um mehr als 14 Prozent gesteigert. In konkreten Zahlen ging es häufig von 3,50 auf 4 Euro nach oben. Rückblickend auf die vergangenen sechs Jahre war es ein Drittel (33 Prozent). In Düsseldorf sind die durchschnittlichen Preise 2024 für einen Glühwein immerhin um ein Achtel (12,5 Prozent) im Vergleich zu 2023 gestiegen.

Diese Zahlen gehen aus einer Statistik hervor, die das Online-Reiseunternehmen „weloveholidays“ erarbeitet hat. Ein Weihnachtsmarkt in NRW stach bei dem Glühwein-Preisvergleich jedoch ganz besonders deutlich heraus. Die Rede ist von Aachen – bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebt.

Dortmund zeigt, dass es anders geht

Zwar sind die Glühwein-Preise in der rheinischen Domstadt von 2023 auf 2024 nur mäßig oder gar nicht gestiegen. Doch zum einen bewegen sie sich mit 4,50 bis 5 Euro ohnehin auf einem hohen Niveau. Zum anderen haben die Verkäufer bereits in den Jahren davor einen großen Schluck aus der sprichwörtlichen (Glühwein-)Pulle genommen. Von 3 Euro im Jahr 2018 auf aktuell bis zu 5 Euro ging es nach oben. Eine Erhöhung um stolze 66,7 Prozent.

Üppige 50 Prozent mehr als vor sechs Jahren müssen Besucher auf einem anderen sehr beliebten Weihnachtsmarkt in NRW berappen. In Münster kostet das Heißgetränk 4,50 bis 5 Euro. 2018 waren es noch 3 Euro.

Dass es auch anders gehen kann, belegt die Statistik des Online-Reiseunternehmens „weloveholidays“ am Beispiel von Dortmund. 2018 waren auf diesem Weihnachtsmarkt in NRW ebenfalls 3 Euro pro Tasse fällig. Heute ist die heiße Leckerei dort häufig für 3,50 Euro zu haben. Allerdings bietet der Dortmunder Markt ja auch genug anderen Diskussionsstoff, vor allem zur Gestaltung des Baums (>>> hier mehr dazu).