Weihnachtsmarkt Köln 2025: Alle Termine, Highlights & Tipps im Überblick

Köln, die größte Stadt in NRW, ist nicht nur für den Dom oder das Schokoladenmuseum bekannt: Jedes Jahr im Winter verwandelt sich die Stadt in ein wahres Weihnachtsparadies. Ob vor der imposanten Kulisse des Kölner Doms, maritim am Rheinauhafen oder romantisch im Stadtgarten – die Weihnachtsmärkte in Köln 2025 bieten für jeden Geschmack etwas. Hier erfährst du alles über die schönsten Weihnachtsmärkte der Stadt – Öffnungszeiten, Highlights und Geheimtipps für deinen Besuch.

Weihnachtsmarkt am Kölner Dom 2025 – der Klassiker im Herzen der Stadt

Der beliebteste Weihnachtsmarkt in Köln findet direkt vor dem imposanten Dom statt. Vom 17. November bis 23. Dezember 2025 können Besucher hier heißen Glühwein und die ein oder andere Leckerei genießen. Über 140 Stände, ein buntes Bühnenprogramm mit Live-Musik von Swing bis Gospel und ein liebevoll gestaltetes Kinderprogramm machen diesen Markt zum Herzstück der Kölner Adventszeit.

Highlights am Dom – das erwartet dich auf dem beliebtesten Weihnachtsmarkt Kölns

Besucher erwartet eine vielfältige Auswahl an kulinarischen Angeboten – von süßen Crêpes, warmer Bratwurst, internationalen Spezialitäten bis hin zu veganen Speisen. Nahezu alle Gerichte werden in zertifizierter Bio-Qualität angeboten – so schmeckt es doch direkt noch besser.

Mit vollem Bauch geht es weiter, um die einzigartigen Kunsthandwerke zu bewundern. In den liebevoll gestalteten Buden finden sich handgefertigte Produkte und Künstler aller Art: Holzschnitzereien, Glas, Keramik, handgemachte Kerzen und Upcycling Projekte. Die perfekte Gelegenheit, nach besonderen Weihnachtsgeschenken zu stöbern.

Und auch für die kleinen Besucher hält der Weihnachtsmarkt am Dom auch im Jahr 2025 wieder einiges bereit. Das bunte Kinderprogramm findet auf der Bühne im Herzen des Marktes statt. Zweimal wöchentlich finden Theateraufführungen statt, die die Kinder in Weihnachtsstimmung bringen. Jeden Dienstag stattet Kasper gemeinsam mit Seppel und dem Schutzmann den Kindern einen Besuch ab und erleben spannende Abenteuer. Die fleißigen Gehilfinnen des Christkinds kommen jeden Mittwoch zum Kölner Weihnachtsmarkt, um die kleinen Besucher nach Wunsch zu schminken. Ein weiteres Highlight ist der Besuch vom Weihnachtsmann, der jeden Donnerstag stattfindet. Dort haben die Kinder die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Weihnachtsmann und seinen Helfern Weihnachten zu retten.

Besonderheit: Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom setzt als erster ISO-verifizierte Weihnachtsmarkt Deutschlands ein Zeichen für Nachhaltigkeit.

Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom auf dem Roncalliplatz hält einige Highlights bereit – mit Theateraufführungen, Live-Musik und eindrucksvolle Kunsthandwerke. Foto: IMAGO / Future Image

Öffnungszeiten und Lage des Weihnachtsmarkts am Kölner Dom

Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom findet auf dem Roncalliplatz in Köln statt.

So sind die Öffnungszeiten 2025: Sonntag bis Mittwoch: 11:00 bis 21:00 Uhr

Donnerstag und Freitag: 11:00 bis 22:00 Uhr

Samstag: 10:00 bis 22:00 Uhr

Ruhetag am Totensonntag, 23. November 2025

„Markt der Engel“ auf dem Neumarkt – der älteste Weihnachtsmarkt Kölns

Der romantische Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt begeistert mit hunderten Sternenlichtern und märchenhafter Atmosphäre. Der „Markt der Engel“ gehört zu den ältesten Märkten der Domstadt Köln und findet vom 17. November bis 23. Dezember 2025 statt.

Zauberhafte Highlights auf dem Neumarkt 2025

Mit Fabelwesen, Engeln und glitzernden Lichtern ist der Weihnachtsmarkt am Neumarkt ein ganz besonderes Highlight und entführt seine Besucher in eine Welt voller Phantasie und Zauber. Begleitet wird das einzigartige Fest von weihnachtlicher Musik von Chören und weiteren Künstlern.

Für Abwechslung sorgen XXL-Figuren vom Kölner Hänneschen Theater und märchenhafte Stelzenfiguren. Auch die Eiskönigin Elsa besucht in Begleitung ihrer Schwester Anna, Mickey Maus und Minnie Maus dem Weihnachtsmarkt einen Besuch ab und verzaubert große und kleine Gäste. Auf die Kinder wartet ein ganz besonderes Highlight: Der Nikolaus auf seinem Pferd verteilt gemeinsam mit dem Engel kleine Geschenke.

Geheimtipp: Im Jahr 2025 findet erstmalig das Afterwork Event jeden Mittwoch ab 18:00 Uhr an der Wolke statt.

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt: Herzhafte Klassiker wie Flammlachs oder Champignons, süße Churros und Waffeln, heiße Cocktails und noch vieles mehr wartet auf die Besucher.

Wer außergewöhnliche Kunsthandwerke bestaunen möchte, sollte sich die breite Auswahl an Ständen unbedingt ansehen. Von Keramik, handgefertigten Accessoires aus Leder oder Edelsteinen, über Mützen, bis hin zu besonderen Holzschnitzereien gibt es auf dem „Markt der Engel“ einiges zu entdecken.

An den Adventssonntagen bringen musikalische Live-Auftritte von 18:00 bis 19:00 Uhr weihnachtliche Stimmung auf den Weihnachtsmarkt am Neumarkt in Köln.

Öffnungszeiten & Anreise zum „Markt der Engel“

Den „Markt der Engel“ findest du auf dem Neumarkt in Köln – zentral gelegen und auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.

Das sind die Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag: 11:00 bis 21:00 Uhr

Freitag bis Samstag: 11:00 bis 22:00 Uhr

Geschlossen am Totensonntag, den 23. November 2025 Als ältester Weihnachtsmarkt Kölns lockt der „Markt der Engel“ mit märchenhafter Atmosphäre. Foto: IMAGO / Panama Pictures

„Heinzels Wintermärchen“ – Weihnachtsmarkt am Heumarkt 2025

„Heinzels Wintermärchen“ ist der größte Weihnachtsmarkt in Köln und bietet mit seiner 1.800 Quadratmeter großen Eislandschaft ein Highlight für Groß und Klein. Zwischen historischen Gebäuden, in der Nähe des Schokoladenmuseums, erstreckt sich eine winterliche Erlebniswelt mit Eisbahn, Eisstockschießen, Themengassen und Handwerkskunst. Vom 24.November 2025 bis zum 4. Januar 2026 tummeln sich Heinzelmännchen, Gaukler und Besucher um die Stände, um den Weihnachtsflair auf dem Heumarkt zu entdecken.

Attraktionen & Erlebnisse auf dem Heumarkt

Mehr als 100 Marktstände warten auf die Besucher – von Kunsthandwerken, über kulinarische Angebote bis hin zu Fahrgeschäften wie einem historischen Karussell.

Der Weihnachtsmarkt „Heinzels Wintermärchen“ in Köln ist in Themengassen unterteilt – die Namen der Gassen verraten bereits, was dort zu finden ist. In der Handwerkergasse finden Bildhauer und Schmiede Platz, während in der Naschgasse die fleißigen Zuckerbäcker am Werk sind. Ein weiteres Highlight steht in der Rathausgasse: Das beliebte Riesenrad mit einem tollen Ausblick über die Stadt Köln.

Die Futtergasse bietet alles, was das Herz begehrt: Warme Pfannkuchen, Feinkost, ausgefallene Käsesorten und süße Klassiker wie Maronen und gebrannte Mandeln.

Auch kleine Besucher erwarten so manche Programmpunkte: Zuckerstangen formen, Hufeisen mit dem eigenen Namen schmieden lassen und Wunschzettel ans Weihnachtspostamt schreiben.

Zwischen historischen Gebäuden sorgen Glitzernde Lichter und Kostümierte Heinzelmännchen für festliche Stimmung in der Weihnachtszeit. Foto: IMAGO / Bonn.digital

Deutschlands schönste Eislaufbahn – das Highlight in Köln

Das größte Highlight ist auch im Jahr 2025 wieder die spektakuläre Eislaufbahn, die rund um das Reiterdenkmal führt und als Deutschlands schönste Eisbahn unter freiem Himmel gilt. Tickets zur Eislaufbahn können online erworben werden – Tagestickets liegen zwischen 6 und 11 Euro. Für Sparfüchse bietet der Weihnachtsmarkt „Heinzels Wintermärchen“ Ermäßigungen wie die Familienkarte oder den Köln-Pass.

Jeden Montag von 11:00 bis 22:00 Uhr findet der Kindertag statt – mit vergünstigten Tickets. Die Kinder können unter der Aufsicht des Eispolizisten eine Eisprüfung ablegen und eine Urkunde abstauben. Kinder, die noch keine geübten Schlittschuhläufer sind, können in der Eislaufschule die Grundlagen lernen. Von 15:30 bis 16:30 Uhr unterrichtet der Eispolizist Jack die kleinen Besucher zwischen sechs und zehn Jahren.

Unser Tipp: Kinder bis einschließlich zwölf Jahren erhalten freien Eintritt zur Eisbahn, wenn sie ein Trikot der Kölner Haie tragen.

Auf dem Eis warten noch mehr Programmpunkte auf die Besucher: Eine Silent Ice Disco, Eisstockschießen und vieles mehr.

Auf 1.800 Quadratmetern können Besucher auf der Eislaufbahn des Weihnachtsmarkts in Heumarkt Schlittschuhfahren oder Eisstockschießen – ein Spaß für Groß und Klein. Foto: IMAGO / Horst Galuschka

Öffnungszeiten & Lage: So findest du zu „Heinzels Wintermärchen“

Der Weihnachtsmarkt hat täglich von 11:00 bis 22:00 Uhr geöffnet und findet am Heumarkt und alter Markt in 50667 Köln, in der Nähe des Schokoladenmuseums, statt.

Hier die Öffnungszeiten im Überblick:

am 26. Dezember 2025 hat der Weihnachtsmarkt bis 21:00 Uhr geöffnet

24. bis 25. Dezember 2025 Ruhetage

Weihnachtsmarkt im Stadtgarten Köln 2025: Kreativ & gemütlich im Belgischen Viertel

Etwas abseits vom Trubel liegt der Weihnachtsmarkt im Stadtgarten der Domstadt, mitten im Belgischen Viertel. Hier findest du Kunsthandwerke, wöchentlich wechselnde Aussteller, Winzerglühwein und ein kinderfreundliches Programm. Vom 14. November bis 23. Dezember 2025 hat der Weihnachtsmarkt geöffnet – mit einem stimmungsvollen Eröffnungskonzert am Freitag um 18:00 Uhr.

Nachhaltigkeit & Handwerk – das macht den Stadtgarten besonders

Der Weihnachtsmarkt im Stadtgarten Köln setzt den Fokus auf Nachhaltigkeit und Handwerk – mit einem wöchentlich wechselnden Angebot von über sechzig Ausstellern. Neben der kulinarischen Vielfalt können Besucher hier hausgemachten Winzer-Glühwein trinken. Besonders bei Familien ist dieser Kölner Weihnachtsmarkt mit dem vielseitigen Kulturprogramm für Kinder beliebt.

Für die richtige Stimmung beim Stöbern und Genießen sorgt Livemusik – am Eröffnungstag, dem 14. November 2025, findet um 18:00 Uhr ein Konzert statt und läutet die festliche Weihnachtszeit ein.

Öffnungszeiten & Adresse des Weihnachtsmarkts im Stadtgarten

An der Venloer Straße 40, in 50672 Köln, erstrahlt der Weihnachtsmarkt und lockt Besucher zum Glühwein-Trinken und Staunen.

Das sind die Öffnungszeiten im Jahr 2025: Montag bis Freitag: 16:00 bis 21:30 Uhr

Samstag und Sonntag: 12:00 bis 21:30 Uhr Der Weihnachtsmarkt im Stadtgarten Köln erstrahlt in bunten Lichtern und verspricht eine besinnliche Weihnachtszeit. Foto: IMAGO / Zoonar

Ehrenfelder Weihnachtsmarkt 2025 – alternativ & charmant

Diesen Weihnachtsmarkt Köln solltest du nicht verpassen: In Ehrenfeld findet auf dem Gelände von Bumann & Sohn vom 13. November bis 23. Dezember 2025 ein kleiner, aber feiner Markt statt. Bei entspannter Musik, Glühwein und kreativen Geschenkideen entsteht hier ein ganz eigener Charme.

Highlights auf dem Weihnachtsmarkt in Ehrenfeld

Obwohl der Ehrenfelder Weihnachtsmarkt eher zu den kleineren Märkten in Köln zählt, ist die Stimmung trotzdem groß. Wechselnde Künstler aller Genres sorgen für die passende musikalische Begleitung, während Gäste die schöne Auswahl an Ständen entdecken können. Warme Speisen und alkoholische Getränke runden das Programm des Ehrenfelder Weihnachtsmarkts ab.

Ehrenfelder Weihnachtsmarkt: Das sind die Öffnungszeiten und Adresse

Der Ehrenfelder Weihnachtsmarkt findet auf dem Außengelände der Ehrenfelder Bar Burmann & Sohn, in der Bartholomäus-Schink-Straße 2 in 50825 Köln, statt.

Wann ist geöffnet?

Montag bis Freitag: Ab 17:00 Uhr

Samstag und Sonntag: Ab 14:00 Uhr

Der Standverkauf endet um 22:00 Uhr, während der Glühweinverkauf bis 00:00 Uhr weitergeht.

Weitere Weihnachtsmärkte in Köln 2025 – Vielfalt in der Domstadt

Die Auswahl an Weihnachtsmärkten in Köln ist auch im Jahr 2025 wieder breit gefächert. Neben den oben genannten Märkten finden sich in der Domstadt noch viele weitere Highlights. Der LGBTQ+ Weihnachtsmarkt „Heavenue“ in der Hahnenstraße überzeugt mit kreativen Ständen, einer offenen Atmosphäre und einem alternativen Kulturprogramm.

Direkt am Schokoladenmuseum findet jährlich der Hafen-Weihnachtsmarkt vor der maritimen Kulisse des Rheinauhafens statt – mit regionalem Kunsthandwerk und kulinarischen Spezialitäten aus aller Welt. Zwischen Neumarkt und dem Belgischen Viertel verzaubert das Nikolausdorf auf dem Rudolfplatz die Besucher mit einem festlichen Bühnenprogramm und weihnachtlicher Atmosphäre. Direkt neben der historischen Hahnentorburg, einem der bekanntesten mittelalterlichen Stadttore Kölns, entsteht eine einzigartige Kulisse, die den Weihnachtsmarkt besonders stimmungsvoll macht. Hier erfährst du, wann diese Märkte stattfinden:

Markt Adresse Öffnungszeiten Kölner Hafen Weihnachtsmarkt Am Schokoladenmuseum Köln 14. November bis 28. Dezember 2025 Nikolausdorf Rudolfplatz 17. November bis 23. Dezember 2025 Heavenue Cologne Friesenplatz 17. November bis 23. Dezember 2025 VeedelsAdvent auf dem Chlodwigplatz Chlodwigplatz 20. November bis 23. Dezember 2025 Veihnachtsmarkt Evangelische Kirchengemeinde Kalk-Humboldt 5. bis 21. Dezember 2025 Der Super Weihnachtsmarkt Bürgerhaus Stollwerck 6. bis 7. Dezember 2025

Weihnachtsmärkte in Köln 2025: Für jeden Geschmack ein Fest

Ob traditionell vor dem Dom, lokal im Stadtgarten oder gesellig in Ehrenfeld – die Weihnachtsmärkte in Köln 2025 bieten Vielfalt, Genuss und unvergessliche Momente. Besonders in der Weihnachtszeit lohnt sich ein Besuch in der Domstadt, um durch festlich beleuchtete Gassen zu schlendern, spannende Bühnenprogramme zu erleben, lokale Spezialitäten zu genießen und handgemachte Geschenke zu entdecken.

