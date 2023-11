Weihnachtsmärkte in NRW am Totensonntag geschlossen – HIER gibt’s trotzdem Glühwein

Die Weihnachtsmarkt-Saison in NRW kommt gerade so richtig in Fahrt! Zahlreiche Märkte, darunter Essen, Oberhausen und Bochum, haben inzwischen ihre Pforten geöffnet. Doch an Totensonntag müssen sie pausieren – jedoch nicht überall.

Am 26. November 2023 ist Totensonntag. An dem stillen Feiertag sind auch Märkte verboten. Viele Weihnachtsmarkt-Fans fragen sich: Muss sich am Sonntag wirklich komplett in NRW auf meinen Glühwein verzichten? Die Antwortet lautet: Nein, musst du nicht.

Weihnachtsmärkte in NRW laufen gerade an

Es ist kalt geworden. Um so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen, statten zahlreiche Menschen den Weihnachtsmärkten in ihrer Umgebung einen Besuch ab. Der Duft von gebrannten Mandeln, Glühwein und Co. ist auch einfach zu verlockend.

Da kommt es gut, dass zahlreiche Märkte bereits geöffnet sind. Der Weihnachtsmarkt Steele ist bereits seit dem 2. November geöffnet – damit war er der erste in gesamt NRW (wir berichteten).

+++Weihnachtsmarkt Dortmund: Trotz Engel-Wende – Besucher auf 180! „Rausgeschmissen“+++

Weihnachtsmärkte in NRW: DAS ist an Totensonntag verboten

Doch Weihnachtsmarkt-Fans bekommen am Sonntag (26. November) einen kleinen Dämpfer. Dann ist nämlich Totensonntag. Eigentlich findet dann so gut wie nichts statt. Wie „wa.de“ berichtet, öffnen in einigen Städten die Weihnachtsmärkte trotzdem – wenn auch nur für wenige Stunden.

An Totensonntag ist es beispielsweise verboten, in der Zeit zwischen 5 bis 18 Uhr gewerbliche Ausstellungen und Märkte zu veranstalten. Dazu zählen logischerweise auch Weihnachtsmärkte. In den meisten Städten in NRW sind die Märkte deswegen auch dicht.

Weihnachtsmärkte in NRW: SIE öffnen trotzdem

Doch es gibt Ausnahmen! So öffnet der Weihnachtsmarkt in Aachen beispielsweise von 18 bis 21 Uhr. Der Cranger Weihnachtszauber kann von 18 bis 21:45 Uhr besucht werden. In Köln öffnet der Weihnachtsmarkt am Stadtgarten ab 18 Uhr und auch den Hafen Weihnachtsmarkt (18 bis 21 Uhr) kannst du besuchen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Und auch das Centro Oberhausen (18 bis 21 Uhr), Ratingen (18 bis 22 Uhr) und Siegburg (ohne Kulturprogramm und Musik, 18 bis 20 Uhr) öffnen. Na, das sind doch gute Nachrichten für alle, die es nicht ohne einen Weihnachtsmarkt-Besuch am Sonntag aushalten können.