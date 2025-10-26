Die schönsten Weihnachtsmärkte in Europa – britisches Magazin kürt gleich zwei NRW-Städte

Die Tage werden länger, die Temperaturen kälter und Weihnachten rückt immer näher. Auch die Eröffnung der Weihnachtsmärkte ist nicht mehr lange hin. Das britische Magazin „Time Out“ hat einen Blick auf alle Weihnachtsmärkte geworfen und die schönsten in ganz Europa gekürt – und zwei davon befinden sich sogar in NRW.

Insgesamt 20 Weihnachtsmärkte aus ganz Europa haben es auf die Liste geschafft. Darunter befinden sich drei in Deutschland und zwei in NRW-Städten. Aber welche Weihnachtsmärkte haben es auf die Liste der besten europäischen Weihnachtsmärkte geschafft?

Weihnachtsmarkt in Düsseldorf überzeugt

Platz 17 hat der Weihnachtsmarkt in Düsseldorf erreicht und liegt damit sogar vor dem Weihnachtsmarkt in Venedig, der Platz 19 belegt. „Time Out“ berichtet, dass die Innenstadt von Düsseldorf in der Vorweihnachtszeit „wie eine große Weihnachtsfeier wirkt“. Immerhin gibt es in Düsseldorf gleich mehrere Weihnachtsmärkte, die sich über die ganze Innenstadt erstrecken.

Was den Weihnachtsmarkt in Düsseldorf aber besonders herausstechen lässt, ist laut dem Magazin der „riesige Weihnachtsbaum“, der die perfekte „Fotomöglichkeit“ für den nächsten Instagram-Beitrag bietet. Zusätzlich hat der NRW-Weihnachtsmarkt durch seine zauberhafte Eislaufbahn und das Riesenrad überzeugen können – auch im europäischen Vergleich.

NRW-Weihnachtsmarkt begeistert wegen Essen

Aber auch Platz 12 geht an einen NRW-Weihnachtsmarkt, denn diesen Platz belegt der Weihnachtsmarkt in Aachen. Begeistert schreibt das Magazin: „Die Holzbuden werden auf dem Münsterplatz errichtet, einem gepflasterten Platz gegenüber der barocken Kathedrale, in der König Karl der Große aus dem 9. Jahrhundert begraben wurde.“

Was das britische Magazin jedoch als absolutes Highlight auf dem Weihnachtsmarkt in Aachen bezeichnet? Das Essen, oder besser gesagt die berühmten Aachener Printen. Auch die Glühwein-Süßigkeiten und die leckeren Kartoffelpuffer waren ein Grund, warum es der Aachener Weihnachtsmarkt auf die Liste geschafft hat.

Aber welcher Weihnachtsmarkt belegt den ersten Platz in diesem Ranking des Magazins „Time Out“? Es ist wohl keine Überraschung, dass diese Ehre an den traumhaften Weihnachtsmarkt in Nürnberg geht. Kein Wunder, denn der Weihnachtsmarkt bezaubert jedes Jahr etliche Besucher mit seinem historischen Charme und seiner weihnachtlichen Atmosphäre. Der Christkindlesmarkt gilt sogar als einer der ältesten Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland.