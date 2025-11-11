Kurz vor Weihnachtsmarkt Düsseldorf: Details enthüllt – Besucher werden es sofort sehen

Festlich dekorierte Tannenbäume gehören zur Weihnachtszeit wie Glühwein und Lebkuchen. Auch in Düsseldorf ist es wieder soweit: Die Stadt bringt mit neun prachtvoll geschmückten Weihnachtsbäumen vorweihnachtliche Stimmung in etliche Stadtteile. Diese werden an zentralen Plätzen aufgestellt und sorgen mit ihrer strahlenden Beleuchtung für eine besondere Atmosphäre.

Bereits seit dem 11. November startet die Stadt mit dem Aufstellen der beeindruckenden Bäume. Der letzte Tannenbaum steht zum Abschluss am 17. November. Ein Highlight ist der zwölf Meter hohe Baum vor dem Düsseldorfer Rathaus – wie immer ein echter Hingucker. Die prächtige Tanne stammt aus dem Bergischen Land und wird liebevoll dekoriert.

Weihnachtsmarkt-Flair in ganz Düsseldorf

Weitere festliche Hingucker stehen ebenfalls in der ganzen Stadt verteilt. Ob am Vinzenzplatz, am Kreisverkehr Niederrheinstraße oder am Hülsmeyerplatz – überall bringen die hübschen Nadelbäume Weihnachtsmarkt-Stimmung in die Stadtviertel. Auch vor der katholischen Kirche St. Mariä Himmelfahrt an der Degerstraße sowie am Neusser Tor sorgt die Beleuchtung für besinnliche Momente.

Auch am Werstener Kreuz und vor dem Rathaus in Düsseldorf-Eller stehen große, geschmückte Tannen. Besonders bleibt die Aktion am Freiligrathplatz – dort wurde bereits im Frühjahr ein Baum gepflanzt, der zu Weihnachten erstmals mit einer Lichterkette geschmückt wird. Er ist ein Beispiel für nachhaltige Weihnachtsgestaltung in der Stadt.

Wann öffnet der Weihnachtsmarkt in Düsseldorf?

Veranstaltungszeitraum: 20. November bis 30. Dezember 2025

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 21 Uhr, Heiligabend von 11 bis 15 Uhr, am 26. Dezember von 14 bis 20 Uhr

am 23. November (Totensonntag) und am 25. Dezember (1. Weihnachtstag) ist der Weihnachtsmarkt geschlossen

Glanzvolle Atmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt

Die aufwendige Dekoration und die energiesparenden LED-Lichterketten werden von engagierten Sponsoren finanziert. Zusätzlich arbeiten die Netzgesellschaft Düsseldorf und die Stadtverwaltung eng zusammen, um alles präzise umzusetzen. Mit Kränen wird jeder Baum professionell positioniert und dann reichlich mit Weihnachtsmännern, Päckchen und Lichtern geschmückt.

Bis Mitternacht strahlen die Tannenbäume täglich in vollem Glanz und zaubern jedem Stadtteil ein wunderschönes Weihnachtsmarkt-Flair. Egal ob Groß oder Klein – die festliche Gestaltung bringt die Düsseldorfer in die richtige Stimmung für die besinnlichste Zeit des Jahres.