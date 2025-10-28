Weihnachtsmarkt-Hammer in Düsseldorf! Das hat niemand erwartet

Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt Düsseldorf gehen in die heiße Phase. Vom 20. November bis zum 30. Dezember lädt die NRW-Landeshauptstadt zum bunten Treiben in der Innenstadt ein.

Nach der Erweiterung des Weihnachtsmarkts an der Rheinuferpromenade („Roncalli’s Weihnachtsmarkt) überrascht Veranstalter „D.Live“ die Besucher in Düsseldorf 2025 schon wieder mit einem neuen Highlight. Die Rede ist vom Teilmarkt im Herzen der Stadt.

Neues Highlight auf Weihnachtsmarkt Düsseldorf

So verwandelt sich die Königsallee nach „D.Live“-Angaben in diesem Jahr in „The Winter Village“. Die Gestaltung des Teilmarkts auf der bekanntesten Einkaufsstraße der Region wurde in diesem Jahr an die Interessengemeinschaft Königsallee (IG Kö) übertragen.

Und die will dem Teilbereich des Düsseldorfer Weihnachtsmarkts neuen Glanz verleihen. „Wir sind stolz, dass wir in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt erstmals selbst ausrichten dürfen“, erklärt Andrea Greuner von der IG Kö und weiter: „Unser Ziel ist es, eine besondere Atmosphäre zu schaffen, die die Einzigartigkeit der Königsallee unterstreicht – ein Markt, der nicht nur zum Bummeln, sondern auch zum Verweilen einlädt.“ Sie verspricht Mitmachangebote und Orte der Begegnung für jede Altersgruppe sowie warmes Licht.

Die neuen Stände auf dem neuen Teilmarkt des Düsseldorfer Weihnachtsmarkts sind besonders gestaltet. Foto: Kenny Beele

Sieben Weihnachtsmärkte in Düsseldorfer Innenstadt

„D.Live“ beschreibt „The Winter Village“ als „elegante Winterlandschaft aus modularen weißen Glascontainern, gemütlichen Hütten, ausgewählten Genussstationen und stimmungsvoller Beleuchtung.“ Neben Manufakturen und Kreativen sollen sich auch Marken hier in temporären Showrooms darstellen können.

Das sind die sieben Themenmärkte in der Düsseldorfer Innenstadt:

Roncalli´s Weihnachtspromenade auf der Rheinuferpromenade

Handwerkermarkt auf dem Marktplatz vor dem Rathaus

Altstadtmarkt auf der Flinger Straße

The Winter Village auf der Königsallee

Kö-Bogen Markt rund um das gesamte Gebäude Kö-Bogen inklusive Jan-Wellem- und Gustaf-Gründgens-Platz

Märchenmarkt auf dem Schadowplatz

Schadowmarkt auf der Schadowstraße

„Der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt entwickelt sich stetig weiter – mit neuen Formaten, spannenden Partnerschaften und einer klaren Vision: ein hochwertiges und stimmungsvolles Erlebnis für alle Besucher:innen zu ermöglichen“, so „D.Live“-Geschäftsführer Michael Brill.

Mit „The Winter Village“ wolle man ein neues Highlight schaffen, „das urbanes Flair mit weihnachtlicher Atmosphäre vereint.“ Davon können sich die Besuchenden in diesem Jahr sonntags bis donnerstags zwischen 11 und 20 Uhr und freitags und samstags sogar bis 21 Uhr (einzelne Händler auch bis 22 Uhr) überzeugen.