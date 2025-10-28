Glühwein-Ansage auf Düsseldorfer Weihnachtsmarkt – Preis-Schallmauer durchbrochen

Bunte Lichter, süße Düfte und klassische Klänge. Die Vorfreude auf die Weihnachtsmarkt-Saison in NRW steigt immer mehr an. Kein Wunder: In der dunklen Jahreszeit sehnen sich die Menschen jedes Jahr nach Geselligkeit und hell erleuchteten Innenstädten.

Auch in Düsseldorf gehen die Vorbereitungen auf den Weihnachtsmarkt in die heiße Phase. Vor Beginn des bunten Treibens in der NRW-Landeshauptstadt sind bereits Glühwein-Preise durchgesickert. Und die lassen Weihnachtsmarkt-Fans ganz schön mit den Ohren schlackern.

Weihnachtsmarkt Düsseldorf: Glühwein-Preise angezogen

Im letzten Jahr mussten die Besucher noch 4,5 Euro für eine Tasse Glühwein an den meisten Buden des Weihnachtsmarkts Düsseldorf auf den Tisch legen. So etwa am Glühweinstand auf dem Burgplatz.

Mitte Oktober steht hier bereits der erste Glühweinstand. Beim Blick auf die Preistafel dürfte der ein oder andere Besucher gestaunt haben. Denn der Glühwein-Preis hat in diesem Jahr die Schallmauer von fünf Euro durchbrochen. Eine Summe, die im letzten Jahr schon auf manchem Weihnachtsmarkt in Köln fällig geworden war (mehr dazu hier >>>). Nun also auch in Düsseldorf. Doch ist der Preis am Burgplatz ein Einzelfall?

Glühwein-Preise in Düsseldorf

Das ist noch nicht ganz klar. Denn: „Sowohl der Verkaufspreis als auch der Pfandbetrag wird von den jeweiligen Standbetreibenden individuell festgelegt“, wie Veranstalter „D.Live“ auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilte. Heißt im Klartext: An anderen Buden des Düsseldorfer Weihnachtsmarkts könnte der Glühwein auch im Jahr 2025 günstiger zu haben sein. Augen offen halten lohnt sich also.

