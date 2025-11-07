Wichtiger Hinweis vor Weihnachtsmarkt Düsseldorf – es geht ALLE Besucher an

Der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt öffnet ab dem 20. November 2025 in der Innenstadt seine Tore. Neben den sieben Themenmärkten warten das Riesenrad auf dem Burgplatz und die Eisbahn auf dem Corneliusplatz auf die Besucher.

Ein verkaufsoffener Sonntag am 30. November sorgt zusätzlich für Shoppingmöglichkeiten in weihnachtlichem Ambiente. Besucher müssen sich aber auf einiges gefasst machen – die Stadt hat ein paar Tipps!

Besinnung statt Stress am Weihnachtsmarkt

Denn um den erwarteten Besucherandrang zu bewältigen, hat die Stadt ein neues Verkehrskonzept entwickelt. „Unsere Weihnachtsmärkte sind sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Deshalb raten wir, diese für eine stressfreie Anreise, ohne lästige Parkplatzsuche, auch zu nutzen“, empfiehlt Mobilitäts- und Umweltdezernent Jochen Kral. Zusätzliche Straßensperrungen sollen Verkehrsknotenpunkte entlasten.

An insgesamt sieben besonders besuchten Tagen werden zentrale Straßen gesperrt. Theodor-Körner-Straße und Blumenstraße sowie Teile der Königsallee sind von 11 bis 19 Uhr teilweise dicht. Einsatzkräfte lassen jedoch Polizei und Feuerwehr bei Bedarf in den Bereich. Der Besucherverkehr soll in umliegende Parkhäuser gelenkt werden.

Alternative Anreisewege zum Weihnachtsmarkt

An stark frequentierten Tagen wie den Samstagen vor Weihnachten passt die Rheinbahn ihre Fahrpläne an. Neue Routen sollen den Verkehrsfluss in der Stadt erleichtern. Autofahrer können diverse Park+Ride-Möglichkeiten nutzen. Über LED-Tafeln an der Poststraße gibt es aktuelle Hinweise zu freien Parkhausplätzen, um überfüllte Verkehrsbereiche zu meiden.

Neben den regulären Parkhäusern werden zusätzliche kostenlose Stellplätze angeboten. P+R-Parkhäuser wie das Provinzial-Parkhaus und das Vodafone-Parkhaus sind von 10 bis 22 Uhr geöffnet. ÖPNV-Abo-Kunden können sich vorab registrieren, um hier kostenlos zu parken. Die nahegelegenen Bahnhaltestellen sorgen für eine schnelle Verbindung zur Innenstadt.