Weihnachtsmarkt Düsseldorf 2025: Diese Highlights hat die Stadt zur Adventszeit zu bieten

Zur Vorweihnachtszeit bietet Düsseldorf auch im Jahr 2025 wieder eine große Auswahl an Weihnachtsmärkten. Ob traditionell, festlich oder familienfreundlich – in vielen Stadtteilen locken eigene Märkte mit regionalen Spezialitäten und besonderem Flair. Zwischen Altstadt, Schloss Benrath, Kaiserwerth und Gerresheim dürfen sich Besucher eine Mischung aus traditionellem Handwerk, kulinarischen Genüssen und Attraktionen freuen. Hier erfährst du, wann und wo die schönsten Weihnachtsmärkte in Düsseldorf 2025 stattfinden.

Weihnachtsmarkt in der Düsseldorfer Innenstadt

Im Herzen der Stadt Düsseldorf erwarten Besucher ab dem 20. November bis zum 30. Dezember 2025 insgesamt neun Weihnachtswelten. Der Weihnachtsmarkt im Herzen Düsseldorfs gehört zu den schönsten in ganz Nordrhein-Westfalen und lockt jährlich mehr als 5.000 Besucher an. Sieben der neun Märkte werden vom städtischen Veranstalter D.Live organisiert:

Roncalli’s Weihnachtspromenade, Rathausufer

Handwerkermarkt, zwischen Markt- und Burgplatz

Altstadtmarkt, Flingerstraße

Schadowmarkt, Schadowstraße

Märchenmarkt, Kö-Bogen-Tunnel

Kö-Bogen-Markt, zwischen Kö-Bogen-Tunnel und Schadowstraße

„Winter Village“, Königsallee

Als beliebteste Weihnachtswelt gilt der Handwerkermarkt in der Altstadt. Rund um das Jan-Wellem-Denkmal auf dem Rathausplatz entsteht hier eine festliche Kulisse mit Holzhütten, handwerklichen Geschenkideen und kulinarischen Köstlichkeiten. Aber auch am Burgplatz und Corneliusplatz gibt es viele Highlights zu entdecken. Die zwei Themenwelten werden vom Schausteller Oscar Bruch Jr. angeboten.

Neu im Jahr 2025 ist der „Winter Village“ Markt, der den Lichtermarkt an der Kö ablöst. Insgesamt neunzehn Hütten, zwischen Theodor-Körner- und Benrather Straße, finden hier Platz. Besucher können sich neben handwerklichen Geschenkideen und kulinarischen Köstlichkeiten auch auf ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm freuen.

Öffnungszeiten 2025

Der Weihnachtsmarkt in Düsseldorf öffnet vom 20. November bis 30. Dezember 2025 und findet in der Innenstadt, zwischen dem Rathausplatz am Rheinufer bis Schadowstraße, statt:

Sonntag bis Donnerstag: 11:00 bis 20:00 Uhr

Freitag bis Samstag: 11:00 bis 21:00 Uhr

Heiligabend: 11:00 bis 15:00 Uhr

2. Weihnachtsfeiertag: 14:00 bis 21:00 Uhr

Geschlossen: Totensonntag (23. November 2025) und 1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember 2025)

In der Düsseldorfer Innenstadt stehen gleich mehrere Parkhäuser zur Verfügung. Besonders zentral liegt das Parkvogel Parkhaus in der Altstadt, Benrather Straße 7B. Auf sechs Etagen gibt es insgesamt 389 Parkplätze. Eine kostenfreie Alternative ist das Provinzial-Parkhaus am Hohensandeweg 41. Von dort aus ist der Weihnachtsmarkt in Düsseldorf mit dem öffentlichen Nahverkehr gut zu erreichen.

Unser Tipp: Um unkompliziert und schnell in die Innenstadt zu gelangen, stehen zahlreiche Park & Ride Angebote zur Verfügung. Besucher können sich bis zum 30. Dezember 2025 online ein Kombi-Ticket für das Parkhaus P7 an der MERKUR SPIEL-ARENA buchen.

Auf dem Corneliusplatz, in der Königsallee, bietet die Eisbahn „Kö on Ice“ besondere Momente zur festlichen Vorweihnachtszeit. Foto: IMAGO / Jochen Tack

Highlights & Attraktionen der Winterwelten

Jede der neun Weihnachtswelten in Düsseldorfs Innenstadt bietet ihren eigenen Charme. Auf dem Altstadtmarkt in der Flingerstraße erwarten Besucher klassische Spezialitäten wie Glühwein, Schlehen- oder Kirschwein, während der Märchenmarkt zwischen Schadowstraße und Königsallee mit einem bunten Karussell und familienfreundlichen Attraktionen punktet. Zwischen Kö-Bogen und Schadowstraße verbinden sich Kirmesflair und weihnachtliche Atmosphäre zu einem besonderen Erlebnis für Groß und Klein.

Ein echtes Highlight ist das 55 Meter hohe Riesenrad „Wheel of Vision“ am Burgplatz. Es bietet einen unvergesslichen Panoramablick über die Altstadt bis hin zum Rheinturm. Neben klassischen Fahrten können Besucher sogar ein Frühstück in einer der Gondeln genießen. Eine Fahrt kostet neun Euro pro Person – für Kinder unter 1,40 Meter nur sechs Euro.

Von der Königsallee aus eröffnet sich ein einmaliger Blick auf den festlich beleuchteten Lichterdom, der seit 2016 ein echtes Highlight zur Adventszeit darstellt – ein beliebtes Motiv für Fotos. Der Lichterdom ist vierzig Meter lang und fünfzehn Meter hoch und erstreckt sich über die Kö-Brücke an der Steinstraße. Nur wenige Schritte entfernt verwandelt sich der Corneliusplatz bei „Kö on Ice“ in eine Eislaufwelt auf zwei Etagen. Auf der Kunststoffbahn können Besucher Schlittschuh laufen, sich im Eisstockschießen versuchen oder die gemütliche Füchschen-Alm genießen.

Auf der Schadowstraße wartet das beliebte Kinderkarussell auf die kleinen Weihnachtsmarktbesucher. Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Weihnachtsmarkt am Benrather Schloss – Romantik pur

Der Weihnachtsmarkt am Schloss Benrath ist ein traditionelles Highlight unter den Märkten Düsseldorfs. Vom 21. November bis 21. Dezember 2025 öffnet der Markt jedes Wochenende seine Tore auf dem Schlossvorplatz. Neben Glühwein und kulinarischen Klassikern warten hier einige Attraktionen auf Besucher und versüßen die Adventszeit.

Öffnungszeiten & Adresse 2025

Der Weihnachtsmarkt am Schloss Benrath in der Benrather Schlossallee 100 bis 108, in 40597 Düsseldorf, öffnet seine Tore vom 21. November bis zum 21. Dezember 2025:

Freitag: 14:00 bis 21:00 Uhr

Samstag: 11:00 bis 21:00 Uhr

Sonntag: 11:00 bis 20:00 Uhr

Geschlossen am Totensonntag, 23. November 2025

Das sind die Highlights auf dem Weihnachtsmarkt am Benrather Schloss

Zwischen Holzhütten und festlichen Lichtern können Besucher hier gebrannte Mandeln, warme Getränke und regionale Spezialitäten genießen. In den Buden werden Kunsthandwerke und kreative Geschenkideen angeboten. Auch für die kleinen Besucher hält der Weihnachtsmarkt am Benrather Schloss ein besonderes Highlight bereit: Eine traditionelle Eisenbahn, die Kinderherzen höherschlagen lässt.

Unser Tipp: Wer einen Blick ins Innere des Schloss Benrath werfen möchte, sollte sich die Sonderführungen und Konzerte nicht entgehen lassen, die jedes Jahr zur Vorweihnachtszeit angeboten werden.

Vor der festlichen Kulisse des Schloss Benrath erstrahlt der Weihnachtsmarkt und hält zur Adventszeit einige Highlights für Besucher bereit. Foto: IMAGO / Rech

Nikolausmarkt in Kaiserwerth – historisch & herzlich

Im historischen Ortskern Kaiserwerths, direkt am Rhein, lädt der Nikolausmarkt am 6. und 7. Dezember 2025 zum Bummeln und Genießen ein. Rund um den Marktplatz entsteht ein liebevoll gestaltetes Weihnachtsdorf mit Geschenkideen, Leckereien und winterlicher Musik.

Das sind die Öffnungszeiten 2025

Am Kaiserwerther Markt, in 40489 Düsseldorf, öffnet der Nikolausmarkt am 6. und 7. Dezember 2025:

Samstag bis Sonntag: 13:00 bis 21:00 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag: 13:00 bis 18:00 Uhr

Highlights auf dem Kaiserwerther Weihnachtsmarkt 2025

Organisiert von der Werbegemeinschaft „Wir Kaiserwerther e.V.“, überzeugt der Nikolausmarkt durch seine traditionelle Atmosphäre. Besucher können an den Ständen Kunsthandwerke bestaunen, nach Geschenkideen stöbern und köstliche Leckereien probieren. Besonders beliebt ist der verkaufsoffene Sonntag am 7. Dezember 2025, der zahlreiche Besucher aus ganz Nordrhein-Westfalen nach Düsseldorf zieht. Ein DJ sorgt für die musikalische Begleitung und rundet den festlichen Weihnachtsmarkt des alten Stadtteils am Rhein ab.

Der Weihnachtsmarkt in Düsseldorf lädt zum staunen und stöbern ein – unter dem bunten Angebot an Kunsthandwerken findet sich sicher das ein oder andere Weihnachtsgeschenk. Foto: IMAGO / Maximilian Koch

Gerresheimer Winterzauber – der beliebte Weihnachtsmarkt im Stadtteil Düsseldorfs

Der „Gerresheimer Winterzauber“ ist ein echtes Highlight für Familien und Weihnachtsfans. Vom 20. November bis 23. Dezember 2025 verwandelt sich das historische Glasmacher Viertel in eine 35.000 Quadratmeter große Winterwelt mit Eisshows, Fahrgeschäften und Streetfood-Ständen. Neben handgemachten Produkten, heißem Glühwein und klassischen Köstlichkeiten bietet der „Gerresheimer Winterzauber“ Besuchern noch einige besondere Highlights.

Öffnungszeiten & Adresse 2025

Der Gerresheimer Winterzauber findet in der Heyestraße, 40625 Düsseldorf-Gerresheim, statt:

Montag bis Freitag: 14:00 bis 21:00 Uhr

Samstag und Sonntag: 11:00 bis 21:00 Uhr

Highlights des Gerresheimer Winterzaubers

Besucher können sich auf eines der größten Riesenräder der Welt freuen – das „MeinRAD“ ist 60 Meter hoch und bietet einen eindrucksvollen Panoramablick bis zum Fernsehturm. Für Fans des Mittelalters gibt es zwischen den festlichen Hütten Showeinlagen mit Feuerelementen und handwerkliche Demonstrationen. Auf der Bühne im Herzen des Gerresheimer Winterzaubers finden wechselnde Programmpunkte statt: Live-Musik verschiedener Künstler, Moderationen, Der fliegende Weihnachtsmann und visuelle Licht- und Soundeffekte.

Zudem gibt es mehrmals täglich Auftritte vom kleinsten Großzirkus der Welt – dem „Circus Schööön“. Clown Tonito Alexis und sein Team präsentieren auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt „Gerresheimer Winterzauber“ eine spannende Show mit Fantasie und Humor. Der Eintritt kostet für Gäste ab fünfzehn Jahren 12,90 Euro – für Kinder von vier bis vierzehn Jahren 8,90 Euro.

Unsere Empfehlung: Die spektakuläre „EIS & AURA Eisshow“, bei der Künstler aus Ensembles wie „Holiday on Ice“, „Phantasialand“ oder „Cirque du Soleil“ auftreten. Zwischen den Showeinlagen öffnet die Eisfläche zum Eisstockschießen und Schlittschuh fahren. Der Eintritt zur Eislaufbahn kostet sechs Euro, hinzu kommt das Leihen der Schlittschuhe.

Auf dem Gerricusplatz in Gerresheim erstrahlt der Weihnachtsbaum in festlicher Beleuchtung. Foto: IMAGO / Werner Otto

Attraktionen für Kinder

Neben Kinderkarussells und weiteren Fahrgeschäften bietet der Weihnachtsmarkt in Düsseldorf Gerresheim weitere tolle Attraktionen für die kleinen Besucher. Die berühmte Königbahn lädt zum mitfahren und spielen ein. Den ganzen Tag über finden Animationen mit Maskottchen und Walking Acts statt. Auch der „Circus Schööön“, der fliegende Weihnachtsmann und die „EIS & AURA“ Show bringen Kinderaugen zum leuchten.

