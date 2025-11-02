Weihnachtsmarkt Düsseldorf macht es offiziell: Das ist 2025 neu

Besucher dürfen sich 2025 auf viele Neuerungen beim Weihnachtsmarkt Düsseldorf freuen. Besonders beim Thema Barrierefreiheit hat sich die Stadt einiges einfallen lassen. Durch spezielle Maßnahmen wird Inklusion und Teilhabe ermöglicht, sodass alle Menschen – ob mit oder ohne Einschränkungen – die märchenhafte Atmosphäre genießen können.

Barrierefreiheit auf dem Weihnachtsmarkt Düsseldorf

Gemeinsam mit dem Amt für Soziales und Jugend hat der Weihnachtsmarkt Düsseldorf neue Angebote für barrierefreundliches Erleben entwickelt. Rollstuhlfahrer profitieren von unterfahrbaren Stehtischen und Rampen an vielen Ständen. Spezielle Klingeln oder visuelle Hinweise ermöglichen außerdem schnelle Hilfe durch das Standpersonal. Barrierefreie WCs und Brailleschrift-Speisekarten runden das Konzept laut den Veranstaltern ab.

Auch Familien kommen dieses Jahr auf ihre Kosten: Der Weihnachtsmarkt Düsseldorf bietet ein erweitertes Programm für Groß und Klein. Neben beliebten Klassikern wie dem Kinder-Geo-Caching, Kasperle-Theater und dem Schmücken von Tannenbäumen sorgen neue Attraktionen für festliche Abwechslung. Gemeinsames Weihnachtssingen und Nikolausaktionen verwandeln den Gustaf-Gründgens-Platz in einen besonderen Treffpunkt.

Weihnachtssingen, Aktionen und mehr beim Weihnachtsmarkt Düsseldorf

Die neuen Programmpunkte auf dem Weihnachtsmarkt Düsseldorf, darunter Konzerte und Mitmachaktionen, machen ihn besonders attraktiv. Familien und Kinder erleben unvergessliche Momente, während die gemütliche Atmosphäre auf dem Gustaf-Gründgens-Platz zum Verweilen einlädt. Der Weihnachtsmarkt zeigt sich dabei von seiner kulturellen und familienfreundlichen Seite: ein Highlight der diesjährigen Adventszeit.

Mit seinem barrierefreien Konzept setzt der Weihnachtsmarkt Düsseldorf Maßstäbe. Hier ist wirklich an alle gedacht – inklusive Besucher mit individuellen Bedürfnissen. Die Stadt zeigt, wie wichtig Teilhabe ist, ohne den festlichen Zauber zu verlieren. Ein Besuch lohnt sich – nicht nur, um die weihnachtliche Stimmung zu genießen, sondern auch, um Vielfalt zu unterstützen.