Vorm Dortmunder Weihnachtsmarkt enthüllt! Es geht schon wieder um den Baum

Auf dem Hansaplatz in Dortmund entsteht derzeit ein echtes Wunderwerk: der größte Weihnachtsbaum der Welt mit einer beeindruckenden Höhe von 45 Metern.

Klaus Brathje, der die Arbeiten betreut, erklärt, dass insgesamt etwa 1.200 Tannen aus dem Sauerland für den Baum verwendet werden. Schritt für Schritt wächst die imposante Konstruktion in den Himmel.

Dortmund: Tausende Tannen für den Baum

Die Fichten stammen aus einem eigens für das Projekt genutzten Wald und werden in zwei großen Transporten nach Dortmund gebracht. „Wir haben quasi unseren eigenen Wald für den Weihnachtsbaum“, erklärt Brathje. Seit dem 21. Oktober wird Schicht für Schicht montiert, jede Tanne passt individuell in die 17 Reihen des gigantischen Baumes.

Routine ist das dennoch nicht. „Jeder Baum ist ein bisschen anders, man muss immer anpassen, damit das Gesamtbild am Ende stimmt“, sagt Brathje laut „Ruhr Nachrichten“. Während Schrauben und Halterungen perfekt sitzen, arbeitet sein Team konzentriert, um die Engelsfigur auf der Spitze vorzubereiten – der krönende Abschluss der zweimonatigen Aufbauarbeiten.

Festliche Stimmung in Dortmund garantiert

Nicht nur der Baum wird 2025 in neuem Design erstrahlen. Die Beleuchtung soll harmonischer ausfallen, nach Kritik vom Vorjahr. Klassiker wie Kugeln und Girlanden werden mit LED-Lichtern kombiniert, um den natürlichen Baumcharakter besser zu betonen. Der Dortmunder Weihnachtsmarkt wird am 20. November inoffiziell und traditionsgemäß mit Totensonntag offiziell eröffnet.

Mit rund 260 Ständen verspricht die „Weihnachtsstadt“ Dortmund auch dieses Jahr ein Highlight in der Adventszeit. Vom Hansaplatz bis zur Reinoldikirche wird die Innenstadt festlich geschmückt sein und mit ihrem Weihnachtsbaum die Dortmunder in die richtige Stimmung versetzen. Klaus Brathje ist sich sicher: „Wenn der Engel drauf ist und die Lichter angehen, dann weiß man: Es ist wieder Weihnachtszeit in Dortmund!“