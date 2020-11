Weihnachtsmarkt abgeblasen? Dieser Barkeeper zeigt dir, wie du die Weihnachtsstimmung nach Hause holst

Münster. Viele Weihnachtsmarkt-Liebhaber schauen in diesem Jahr in die leere Glühweintasse. Nach und nach blasen Städte und Gemeinden ihre Weihnachtsmärkte ab, vereinzelt werden Alternativen mit einem strengen Hygienekonzept aus dem Boden gestampft. Doch klar ist: Der Weihnachtsmarkt, wie wir ihn kennen, findet dieses Jahr nicht statt.

Doch was tun, um dennoch den Duft von Mandel, Zimt, Glühwein und Co. in der Nase zu haben? Drei Münsteraner haben sich eine Alternative überlegt: Der virtuelle Weihnachtsmarkt. Besucher können hier in ihren eigenen vier Wänden für eine besinnliche Adventszeit sorgen.

Weihnachtsmarkt nach Hause holen: Idee aus Münster macht's möglich

Unter dem Künstlernamen Tim Theodor entwirft Tim hauptberuflich Drinks – seit kurzem versteht er sich auch als Filmemacher. Doch mit der Schließung der Gastronomie, eröffnet sich für den 28-Jährigen ein neues Kapitel. Gemeinsam mit Timo Zimmermann (28) und Vanessa Zick (28) zeigt er ab dem 1. Dezember, wie sich jeder den Weihnachtsmarkt nach Hause holen kann.

„Wir kreieren einfache Sachen: Vom selbstgemachten Glühwein, gebrannten Mandeln, Rosmarin-Sirup bis zum Bratapfel“, gibt Tim einen Ausblick. In den circa zweiminütigen Videos verbindet er sein Know-How aus der Barszene mit einfachen, aber kreativen Rezepten. „Es wird eine Mischung aus Adventskalender und virtuellem Weihnachtsmarkt, den man sofort umsetzten kann und damit direkt in Weihnachtsstimmung ist“, verspricht der Münsteraner.

Noch keine Geschenkidee? Videos liefern Vorlagen

Nicht zufällig soll bis Heiligabend jeden Tag ein neues Video bei Youtube und Instagram hochgeladen werden, denn einige der Kreationen dienen ebenfalls als Geschenk-Vorlage.

„Bestenfalls hat man die Zutaten schon zuhause. Die Erklärungen sollen nur ein Anreiz sein, um selber kreativ zu werden“, so der Gedanke des Trios. Tim erklärt vor der Kamera und ist für die Post-Production verantwortlich, gefilmt wird von Timo. Ein großer Teil der Arbeit liegt aber in Vorbereitung, Dekoration und Ausgestaltung – hier hat Vanessa für eine weihnachtliche Kulisse gesorgt.

>> Wenn du ebenfalls am virtuellen Weihnachtsmarkt teilnehmen möchtest, findest du ab dem 1. Dezember jeden Tag eines neues Video hier auf Youtube oder Instagram.