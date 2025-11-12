Preise auf Weihnachtsmärkten in NRW hauen Besucher um – „Genau mein Humor“

Neun Euro pro Tasse Glühwein inklusive Pfand (mehr dazu hier >>>) oder 8,50 Euro für eine Schale Erbsensuppe. Bei manchen Preisen auf den Weihnachtsmärkten in NRW zieht es Besuchern die Schuhe aus.

Die Diskussion über die Preisspirale auf den Weihnachtsmärkten in NRW sind auf der Facebook-Seite von DER WESTEN komplett heiß gelaufen. Viele sind fassungslos, was an den Buden mittlerweile gefordert wird, andere hingegen zeigen Verständnis für die Entwicklung.

Preisschraube auf Weihnachtsmärkten in NRW angezogen

Der Erbsensuppen-Preis auf dem Weihnachtsmarkt in Essen Steele hat den DER-WESTEN-Lesern die Schuhe ausgezogen (hier mehr Details >>>). Über 800 Kommentare sammelten sich unter dem entsprechenden Bericht bei Facebook.

„Und das für eines der billigsten Essen, die man kochen kann. Wer das freiwillig zahlt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren“, findet einer. „Das ist heftig“, stimmt der nächste zu, verweist aber auch auf Gründe wie etwa höhere Standgebühren und gestiegene Personalkosten.

„Da nützt alles Gemeckere nichts“, schließt sich einer an und führt aus: „Den Händlern explodieren die Kosten, das wird auf die Kunden umgelegt. Geht auch nicht anders.“ Seine pessimistische Prognose: „Geht keiner mehr hin, macht der Händler irgendwann dicht beziehungsweise kommt nicht mehr. Eine Zeitlang werden sich gegebenenfalls noch andere Händler finden, die es aber auch nicht billiger verkaufen. Und wenn es irgendwann kein Händler mehr macht und auch noch andere hinzukommen, werden die Märkte in Gänze wegfallen.“

Mit Weihnachtsmarkt abgeschlossen

Andere hingegen hoffen, dass sich die Preise mit einem Boykott überteuerter Produkte schon regulieren werden. „Wenn niemand die Suppe bestellt, wird der Preis sich verändern.“ Manch einer hat mit dem Thema sogar schon abgeschlossen. „Auch wenn man es sich noch leisten kann, man ist es einfach nicht mehr gewillt zu zahlen. Wir machen schon seit Jahren unseren eigenen ‚Weihnachtsmarkt‘ beziehungsweise Weihnachtsumtrunk auf der Terrasse. Vorteil, man hat nur Menschen um sich, die man mag und man hat es nicht weit ins Bett.“

Wieder andere können die Aufregung um die Preise nicht nachvollziehen: „Weihnachtsmarkt ist einmal im Jahr und wenn man sich dafür schon frühzeitig was ins Sparschwein steckt, kann man sich schon eine leckere Waffel oder eine Schale gebratene Champignons, Suppe oder Bratwurst oder anderes dafür kaufen, finde ich.“

In dem Zusammenhang „Und dann Dubai-Schokolade für 20 Euro kaufen – genau mein Humor.“