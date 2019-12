Weihnachtsmärkte in NRW: Hier kannst du auch nach Weihnachten noch Glühwein trinken

Der Klassiker „Last Christmas“ kommt dir aus den Ohren raus, so oft hast du ihn auf Weihnachtsmärkten in NRW schon gehört? Ein Glühwein geht aber sicher noch rein, oder?

Dann hast du Glück. Denn auch nach den Festtagen endet die besinnliche Stimmung nicht sofort. Wir sagen dir hier, an welchen Weihnachtsmärkten und Wintermärkten du in der Region auch noch nach Weihnachten Glühwein hinter die Binde kippen kannst.

Diese Weihnachtsmärkte haben auch noch nach Weihnachten geöffnet:

Duisburger Weihnachtsmarkt und veganer Wintermarkt

Bis wann hat er geöffnet? Bis zum 30.12. (11 bis 20 Uhr) kannst du dort noch Bratwurst essen und Eierpunsch schlürfen.

Der Essener Weihnachtsmarkt hat nur bis kurz vor Heiligabend (23. Dezember) geöffnet. Foto: imago images / Udo Gottschalk

Was muss ich beachten? An Heiligabend und am ersten Weihnachtstag bleibt er zu. Am 26.12. öffnen die Buden aber von 11 bis 21 Uhr.

Auch der vegane Wintermarkt „Anis & Zauber“, der im letzten Jahr in Duisburg Premiere feierte, hat bis zum 30. Dezember rund um den Platz an der Münzstraße in der Duisburger Altstadt geöffnet. Mehr Infos hier.

Dortmunder Weihnachtsstadt

Der Dortmunder Weihnachtsmarkt heißt seit diesem Jahr „Dortmunder Weihnachtsstadt“. >>> hier mehr zu der Namensänderung lesen. Er hat bis zum 30. Dezember geöffnet.

Was muss ich beachten? Auch an Heiligabend kannst du von 10 bis 14 Uhr über den Weihnachtsmarkt schlendern und dort die allerletzten Last-Minute-Geschenke ergattern. Auch am 26. Dezember kannst du von 12 bis 21 Uhr über den Weihnachtsmarkt in Dortmund gehen.

Auch im Dortmunder Fredenbaumpark kannst du dir noch nach Weihnachten den Mittelalter-Lichter-Weihnachtsmarkt anschauen. Bis zum 29. Dezember gibt es dort Konzerte, Feuershows oder Mittelalter-Feeling.

Auch nach Weihnachten kann man in NRW noch Glühwein schlürfen. Foto: imago images / Panthermedia

Was muss ich beachten? Der Eintritt zum sogenannten „Spectaculum“ kostet 8 Euro. Hier mehr Infos.

Cranger Weihnachtszauber

Bis zum Jahresende (30. Dezember) kannst du auch den „Cranger Weihnachtszauber“ in Herne besuchen. Im letzten Jahr feierte er Eröffnung.

Was muss ich beachten? An Heiligabend und am ersten Weihnachtstag bleiben die Attraktionen geschlossen.

Düsseldorfer Weihnachtsmarkt

Auch in der Landeshauptstadt geht es nach Weihnachten weiter. Die unterschiedlichen Weihnachtsmärkte kannst du bis zum 30. Dezember besuchen.

Das musst du beachten: Am ersten Weihnachtstag sind die Buden zu, dafür haben sie an Heiligabend von 11 bis 15 Uhr auf und am Zweiten Weihnachtstag von 14 bis 20 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt Düsseldorf besteht aus mehreren Themenmärkten. Foto: dpa

Winterberger Winterdorf

Solltest du über die Feiertage im Hochsauerland Skifahren gehen, kannst du dich freuen. In Winterberg stehst du abends dann nämlich vor einer Entscheidung: doch lieber zur gewohnten Aprés-Ski-Party oder ein paar Glühweine auf dem Weihnachtsmarkt schlürfen? Am besten: beides hintereinander. Bis zum 6. Januar haben die Stände auf dem Winterberger Winterdorf geöffnet.

Steeler Weihnachtsmarkt in Essen

Der Weihnachtsmarkt in der Essener Innenstadt schließt zwar pünktlich wie jedes Jahr einen Tag vor Heiligabend. Auf dem kleineren Steeler Weihnachtsmarkt kannst du aber weiter Lumumba und Co. trinken. Und das bis fast zum Drei-Königs-Tag am 5. Januar.

Was muss ich beachten? An den drei Weihnachtstagen haben die Buden in Steele zu. Auch an Silvester und Neujahr musst du dich gedulden. Am 2. Januar geht es dann aber weiter.

