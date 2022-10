Weihnachtsmärkte in NRW: Absagen und Spar-Versionen – jetzt ist es traurige Gewissheit

Traurige Nachrichten für alle Fans von gebrannten Mandeln, Glühwein und Co.: Auch in diesem Jahr wird auf den Weihnachtsmärkten in NRW nichts wie früher.

Erst die Corona-Pandemie, jetzt die horrenden Energiepreise: Eine Krise jagt die nächste für die Weihnachtsmärkte in NRW. Auch in diesem Jahr gibt es Absagen – und gespart werden muss ebenfalls an allen Ecken und Enden.

Weihnachtsmärkte in NRW: Dortmund und Bochum finden mit Einschränkungen statt

Auch der Bochumer Weihnachtsmarkt wird von der aktuellen Energiekriese beeinflusst, wie „Radio Bochum“ auf seinem Instagram-Account schreibt. Als Veranstalter legte Bochum Marketing verschiedene Energiesparmaßnahmen fest. Die gute Nachricht: Eine Absage des Weihnachtsmarktes ist keine Option.

Leichtes Aufatmen auch in Dortmund: Stand jetzt findet der Weihnachtsmarkt wohl statt. Allerdings reduziert die Stadt die Beleuchtungszeit von den bisher üblichen 24 Stunden auf die Hälfte. Anders sieht es da in Köln aus: Laut RTL findet der beliebte Weihnachtsmarkt „Heavenue“ in diesem Jahr nicht statt. Die Fläche ist anderweitig vermietet.

Weihnachtsmärkte in NRW: Auch Personalmangel wird zum Problem

Doch nicht nur die Energiekrise trifft die Weihnachtsmärkte heftig: Zusätzlich herrscht Personalmangel. Die wegen der Corona-Pandemie entlassenen Mitarbeiter schauten sich anderweitig um. Jetzt sind die Standbetreiber händeringend auf der Suche.

„Wir kämpfen wirklich um jeden einzelnen Händler, um jeden einzelnen Gastronomen“, heißt es beispielsweise von Holger Zastrow. Er betreibt zwei Märkte in Dresden und Pirna. Inzwischen würde bestimmte Gewerke schon finanziell gefördert, damit sie überhaupt noch kommen. „Wenn wir nicht nur Fressmärkte haben wollen, müssen wir neue Wege gehen.“

Weihnachtsmärkte in NRW: Jobbörse als Lösung?

So richtet die Stadt Dresden eine Jobbörse für Weihnachtsmärkte aus. Neben Studenten und Rentner, geht dabei der Blick auch zu Langzeitarbeitslosen, Flüchtlingen und Schülern. Bleibt nur zu hoffen, dass die Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland auch diese Krise irgendwie überstehen. (cf mit dpa)