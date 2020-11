Weihnachtsferien in NRW 2020 schon früher – das müssen Eltern jetzt wissen

Eigentlich sollten die Weihnachtsferien in NRW 2020 erst am 23. Dezember beginnen. Doch im Jahr der Corona-Pandemie ist vieles anderes.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat im WDR angekündigt, dass die Weihnachtsferien in NRW 2020 früher beginnen. Das sorgt nicht überall für Begeisterung.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat einen früheren Start der Weihnachtsferien in NRW angekündigt. Foto: imago images / Rupert Oberhäuser

Weihnachtsferien in NRW: 2020 beginnt die schulfreie Zeit früher

Die Entscheidung kam für viele Eltern und Lehrer überraschend. Mehr als einen Monat vor den Weihnachtsferien in NRW hat FDP-Politikerin Yvonne Gebauer angekündigt, zwei Schultage im Dezember zu streichen.

So soll am 21. und 22. Dezember 2020 kein Unterricht mehr stattfinden. Der letzte Schultag 2020 ist damit der 18. Dezember 2020. Das hat auch seinen Grund.

Darum beginnen die Weihnachtsferien in NRW 2020 schon früher

Hinter der Idee steckt die Überlegung, dass durch die Vorverlegung der Schulferien mehr Menschen ihre Kontakte vor Weihnachten einschränken können. Damit sei ein „weitestgehend unbeschwertes Weihnachtsfest“ mit möglichst wenig Ansteckungen in den Familien möglich, so NRW-Schulministerin Gebauer.

Armin Laschet unterstützt den früheren Beginn der Weihnachtsferien in NRW: „Die Idee ist nicht schlecht“, so der NRW-Ministerpräsident.

Armin Laschet hat sich für den früheren Start der Weihnachtsferien in NRW ausgesprochen. Foto: dpa

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich in der RTL-Sendung „Frühstart“ positiv zu den Überlegungen geäußert: „Das ist sicherlich ein Teil der Debatte.“

Auch Jens Spahn kann sich mit früheren Weihnachtsferien 2020 anfreunden. Foto: imago images / Reichwein

Frühere Weihnachtsferien in NRW: Das müssen Eltern jetzt wissen

Die Planänderung zu den Weihnachtsferien in NRW hat direkte Konsequenzen für viele Eltern. Sie müssen nun die Betreuung ihrer Kinder an zwei weiteren Tagen vor Weihnachten gewährleisten - besonders für Eltern aus systemrelevanten Berufen eine große Herausforderung.

Dazu soll es wie bereits im Frühjahr Lösungen geben. Yvonne Gebauer hat Gespräche angekündigt, „wie wir eine Notbetreuung für Kinder und Jugendliche an diesen beiden Tagen sicherstellen können für Eltern aus systemrelevanten Berufen; für Kinder, die eben nicht zuhause an diesen beiden Tagen versorgt werden können“, so die NRW-Schulministerin am Donnerstag im WDR5-„Morgenecho“.

Frühere Weihnachtsferien in NRW haben ein Nachspiel

Die Opposition kritisiert die Entscheidung der Landesregierung. „Die Leidtragenden sind einmal mehr die Schulen, Träger und Eltern, die unvorbereitet mit dieser Maßnahme konfrontiert werden“, so SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty.

SPD und Grüne bezeichnen die Maßnahme als Alleingang. Die Entscheidung hat jetzt ein Nachspiel im Landtag. Am Freitag muss sich die Landesregierung auf Antrag von SPD und Grünen in einer Aktuellen Stunde im Plenum erklären.

Verbände kritisieren früheren Start der Weihnachtsferien in NRW

Auch Lehrerverbände sind irritiert. Für Andreas Bartsch kommt die Entscheidung etwa deutlich zu früh. „Je nach Infektionslage sollten dann Virologen beurteilen, ob dies sinnvoll ist“, sagte der Präsident des NRW-Lehrerverbandes der „Rheinischen Post“. Zudem sei nicht, sicher ob sich die Schüler in dieser Zeit in Quarantäne begäben.

Auch Sabine Mistler poltert in der Zeitung: „Diese Idee ist nicht dienlich.“ Wichtiger sei aus Sicht der Vorsitzenden des Philologenverbands, dass insbesondere Oberstufenschüler noch ihre Klausuren schreiben könnten. Schließlich gebe es in der jetzigen Situation kaum Möglichkeiten, Termine noch zu verschieben.

Positive Töne kommen von einem Vorstandsmitglied der Landeselternschaft der Gymnasien in NRW. Dieter Cohnen begrüßte die frühzeitige Entscheidung, damit es Planungssicherheit für die Feiertage gebe.

Wie der Unterrichtsausfall fachlich zu kompensieren ist, das will NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer in den kommenden Tagen mit den Verbänden klären.