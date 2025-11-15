Weihnachtsfans aus NRW fahren in die Niederlande – kurz nach der Grenze sind sie baff

Ho Ho Ho! Bald ist es wieder so weit: Überall liegt Weihnachtsstimmung in der Luft. Ob in Supermärkten, auf funkelnden Weihnachtsmärkten oder dank liebevoller Winterdeko in den eigenen vier Wänden – die Vorfreude auf die schönste Zeit des Jahres ist kaum zu übersehen.

Und wer noch Lichterketten, Sterne oder Weihnachtsmänner für das heimische Fest sucht, sollte in dieser Vorweihnachtszeit wohl einen kleinen Abstecher nach Holland einplanen. Denn was dort die weihnachtlichen Fans erwartet, könnte viele sprachlos machen …

Weihnachts-Paradies kurz hinter NRW-Grenze

Es glitzert, funkelt und überall liegt Weihnachten in der Luft. Kein Wunder, denn im Gartencenter Intratuin in Duiven erwartet Besucher eine große Auswahl an weihnachtlicher Dekoration, Geschenken und süßen Leckereien. Ein Großteil der Ladenfläche wurde auch in eine märchenhafte Weihnachtslandschaft verwandelt, in der man durch glitzernde Wälder spazieren und das größte Weihnachtsdorf der Niederlande entdecken kann.

++ Auch spannend für dich: Jetzt herrscht Gewissheit! Es geht um die Kölner Lichter 2026 ++

In Fakten? Auf über 16.000 Quadratmeter können sich die Fans durch glitzernde Tannenbäume, Figuren, ganz vielen Lichterketten und sogar einer Eisenbahn hindurchbewegen. Dabei steht jedes Jahr die „Christmas World“ im Zeichen einer eigenen, fiktiven Geschichte – und eben rund um dieses Thema wird die gesamte Ausstellung liebevoll aufgebaut. Und in diesem Jahr dreht sich laut „RP“ alles um die skandinavische Tomtar-Legende, deren Figuren und Geschichten die Besucher in winterliche Fantasiewelten entführen.

Öffnungszeiten und Eintrittspreis: Infos im Überblick

Klingt gut und schön? Dann solltest du jetzt weiterlesen, denn HIER sind die Öffnungszeiten der „Christmas World“ in Duiven: Montag bis Mittwoch von 9 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag bis 21 Uhr, Samstag von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 17.30 Uhr. Und das Beste? Duiven liegt nur wenige Kilometer zwischen Arnhem und Nijmegen und ist von Dortmund (NRW) aus in knapp anderthalb Stunden zu erreichen. Über die A2 gelangt man nämlich nach etwa 40 Kilometern zum Kreuz Oberhausen, dort wechselt man auf die A3 und ist nach der holländischen Grenze nur noch rund zwölf Kilometer von der Weihnachtswelt entfernt.

Mehr News aus NRW:

Also das wäre doch mal eine Idee für einen kleinen Urlaub oder kurz Trip, oder etwa nicht? Übrigens: Die Ausstellung hat bereits am 4. Oktober begonnen und öffnet ihre Türen noch bis zum 7. Januar. Der Eintritt ist frei – ein perfekter Grund also, sich in dieser Saison auf die festliche Stimmung einzulassen und ein wenig Weihnachtszauber zu tanken.