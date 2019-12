Nicht alle Träume dieser drei Flüchtlinge haben sich vor Weihnachten in NRW erfüllt.

Weihnachten in NRW: Diese drei Flüchtlings-Schicksale rühren zu Tränen

Weihnachten, das Fest der Liebe. Die besinnlichste Zeit des Jahres, in der wir uns in den Kreis unserer Liebsten begeben. Wir kommen mit Familie und Freunden an einen Tisch, schenken uns Zeit, Aufmerksamkeit und Päckchen voller Überraschungen.

Besonders an Weihnachten denken wir aber auch an die Menschen, denen es nicht besonders gut geht. Die auf der Straße leben, krank sind oder keine Familie haben. Oder auch diejenigen, die alles hinter sich gelassen haben, um in Deutschland ein neues Leben zu beginnen.

Dazu gehören drei Flüchtlinge aus NRW, die wir zuletzt in ihrem Alltag begleitet haben. Sie alle haben sich mit Träumen und Erwartungen auf den langen Weg nach Deutschland gemacht. Manche der Ziele haben sich in der Zwischenzeit erfüllt, andere hingegen nicht.

Weihnachten in NRW: Familie statt Profifußball

Yamoussa Sylla (27) etwa verließ 2009 seine Heimat. Als Waisenkind. Seine Eltern ließen bei Unruhen in seinem Heimatland Guinea ihr Leben. Freunde der Familie sammelten für den damals 16-Jährigen, damit er seinen Traum von der Profifußballkarriere in Europa verfolgen kann.

Über Umwege kam der heute 27-Jährige nach NRW, stand sogar einst in einem Spiel gegen den späteren Weltmeister Mario Götze auf dem Platz. Der ganz große sportliche Wurf sollte ihm allerdings nicht gelingen. Dafür hat Yamoussa Sylla eine Ausbildung in Schwerte absolviert. Bei dem Blechverarbeitungsbetrieb ist er mittlerweile fest angestellt.

Yamoussa Sylla (27) floh vor zehn Jahren aus Guinea nach Deutschland. Ursprünglich wollte er Profifußballer werden. Foto: Alexander Keßel / DER WESTEN

Seine Prioritäten haben sich mittlerweile verschoben. Statt Fußball hat der junge Mann nach der Geburt seines Sohnes Kimani jetzt vor allem seine Familie im Kopf. Die ganze Geschichte von Yamoussa Sylla liest du hier >>>

Turbo-Integration und ein dringender Wunsch

Ganz so weit ist Ahmad Kailash (26) noch nicht. Der 26-jährige Syrer kam allerdings auch erst 2014 nach Deutschland.

Mittlerweile steht er kurz vor dem Ende seiner Ausbildung als Kfz-Mechatroniker in Mülheim. Die theoretische Prüfung liegt schon hinter ihm, fehlt nur noch die praktische. Schafft er es, steht Ahmad Kailash 2020 in Lohn und Brot.

Ahmad Kailash gelang als Flüchtling die Integration in Mülheim und Essen. Foto: Alexander Keßel / DER WESTEN

Dann hat er besonders einen Wunsch: Seine Mutter nach Deutschland holen und für sie nach dem Tod seines Vaters sorgen. Wie er das schaffen möchte, kannst du hier lesen >>>

Ehrenamt statt Traumjob

Ryiead Abdy (40) teilt die Sorge um seine Familie nicht. Er konnte zusammen mit seiner Ehefrau und den gemeinsamen Kindern vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland fliehen.

Das Wichtigste für die Familie: Sicherheit. Die haben sie in Bottrop mittlerweile gefunden. Dafür musste der 40-jährige Familienvater seinen Traumjob als Bauingenieur aufgeben. Sein Abschluss wurde in Deutschland nicht anerkannt.

Ryiead Abdy (40) ist aus Syrien nach NRW geflohen. Foto: Alexander Keßel / DER WESTEN

Als sein Traum zerplatzt, engagiert er sich ehrenamtlich in der Bottroper Tafel und lernt nebenbei die deutsche Sprache. Welche Perspektive Ryiead Abdy in Bottrop bleibt, erfährst du hier >>>