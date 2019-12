Weihnachten 2019: So lange haben die Supermärkte geöffnet

An Heiligabend bemerkst du, dass dir eine Zutat für den Weihnachtsschmaus fehlt oder die Schokoweihnachtsmänner fehlen? Kein Problem, die Geschäfte haben auch am 24. Dezember geöffnet. (Symbolbild)

Immer wieder kommt Heiligabend sehr überraschend. Die Vorweihnachtszeit vergeht wie im Flug. Und du merkst mal wieder, dass du an Heiligabend noch eine wichtige Zutat vergessen hast einzukaufen. Und das Geschenk für deine Nichte fehlt auch noch bei deinen Besorgungen für Weihnachten.

Weihnachten 2019: Wie lange haben Supermärkte geöffnet?

Doch keine Panik, die meisten Supermärkte öffnen an Heiligabend ihre Türen. Laut Ladenöffnungsgesetz dürfen Supermärkte und Shops bis maximal 14 Uhr öffnen. Ob sie davon aber Gebrauch machen, ist von Geschäft zu Geschäft an Weihnachten unterschiedlich. Doch weil Heiligabend auch in diesem Jahr nicht auf einen Sonntag fällt, ist es nicht ganz so problematisch.

Hier ein Überblick über die Heiligabend-Öffnungszeiten der Discounter und Supermärkte in der Region:

Aldi Nord: Bei Aldi Nord kannst du deutschlandweit ab 7 Uhr einkaufen - es sei denn, die Filiale befindet sich in einem Einkaufscenter, das erst später öffnet, machte ein Pressesprecher deutlich. Die Mehrheit der Märkte schließe um 14 Uhr.

Dabei könne es allerdings zu Ausnahmen an einzelnen Standorten kommen. Deshalb kannst du dich vorher schon online informieren, wie lang dein Discounter um die Ecke geöffnet hat. Hier findest du diese Informationen.

Aldi Süd: Der Großteil der Aldi Süd-Filialen wird bis 13.30 Uhr an Heiligabend öffnen. Die Geschäfte öffnen morgens wie gewohnt. „Wir wissen, dass die letzten Vorbereitungen für die Festtage anstrengend sein können“, so ein Pressesprecher gegenüber DER WESTEN.

Deshalb habe der Discounter vorgesorgt: „Vom 23. bis zum 31. Dezember besetzen wir unsere Kassen besonders intensiv“, so der Sprecher. Damit du nicht so lange in der Schlange warten musst...

Rewe: Auch die Rewe-Supermärkte öffnen üblicherweise bis 14 Uhr, wie ein Pressesprecher mitteilte. Manche schließen aber auch schon um 13 Uhr. Das variiere von Markt zu Markt.

„Silvester ist es noch uneinheitlicher“ – zwischen 14 und 18 Uhr werden die Schotten dicht gemacht. Du solltest dich daher besser frühzeitig informieren. An jedem Rewe-Markt wird es einen Aushang geben, der die Öffnungszeiten ausweist.

Edeka: Die Edeka-Märkte können pauschal leider keine Angaben machen, wie der einzelne Supermarkt öffnen wird, weil jeder Edeka-Markt eigenständig ist und von selbstständigen Unternehmern geführt werden. „Ich gehe aber davon aus, dass die überwiegende Anzahl der Märkte öffnen wird“, macht die Sprecherin deutlich und betont, dass es ja ein normaler Arbeitstag sei und Heiligabend nicht wie 2017 auf einen Sonntag fällt.

Du solltest auch hier auf die Aushänge in den Filialen achten. Das werde dort frühzeitig kommuniziert.

Lidl: Die Lidl-Filialen haben „nahezu alle“ ab 7 Uhr geöffnet, wie ein Unternehmenssprecher deutlich machte. Da sich der Discounter an das Ladenöffnungsgesetz hält, öffnen die Filialen in NRW auch bis 14 Uhr. Hier kannst du die Öffnungszeiten deiner persönlichen Filiale nachschauen.

„Darüber hinaus werden unsere Kunden rechtzeitig über Aushänge an den Filialen über die jeweiligen Öffnungszeiten informiert“, so die Lidl-Sprecherin.

Penny: In allen Penny-Filialen in NRW hast du auch Glück. Sie werden bis 14 Uhr geöffnet sein. „Dabei bleibt es bei den regulären, filialindividuellen morgendlichen Öffnungszeiten“, so eine Sprecherin gegenüber DER WESTEN. Wie gewohnt geht es morgens also schon um 7 oder um 8 Uhr los.

Netto: Bundesweit werden die Netto-Filialen an Heiligabend von 6.30 bis 14 Uhr öffnen. An Silvester öffnen sie zur gleichen Zeit ihre Türen, haben aber zwei Stunden länger auf, also bis 16 Uhr. Der Schließungstermin an SIlvester stehe aber noch nicht hundertprozentig fest.

Real: An Heiligabend hat die Supermarkt-Kette von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Silvester öffnet die Filiale deines Vertrauens zur gewohnten Zeit und schließt dann standortabhängig zwischen 13 und 18 Uhr. Deshalb solltest du dich am besten vorher im Internet informieren. Auf der Homepage findest du die Infos unter „Mein Markt“. Real will die Öffnungszeiten auch bei Facebook bekanntgeben.

Supermärkte an den Weihnachtsfeiertagen geschlossen

Am 25. und 26. Dezember bleiben die Läden aber definitiv geschlossen. An diesen Feiertagen darf nicht geöfffnet werden. (js)