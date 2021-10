WDR: Unfall im Studio! Sender muss Programm umbauen

WDR: Unfall in einem Studio des Senders. (Symbolbild)

So hatten sich die Mitarbeiter des WDR ihren Arbeitstag sicher nicht vorgestellt.

Am Mittwoch kam es im Studio des WDR für die Lokalzeit Duisburg zu einem Unfall. Nun werden sich die Zuschauer für die nächsten Tage an einen neuen Anblick gewöhnen müssen.

WDR: Unfall im Studio von der Lokalzeit Duisburg!

Am Mittwochabend kam es im Studio für die Lokalzeit Duisburg zu einem einangenehmen Vorfall. Durch eine defekte Klimaanlage regneten dort während der Sendung plötzlich große Mengen Wasser von der Decke. Die Lokalzeit aus Duisburg musste spontan umschalten auf die Sendung aus Düsseldorf.

Doch der WDR hat auch Glück im Unglück. Denn erst seit Kurzem gibt es eine Art Studio in den Redaktionsräumen des WDR in Duisburg. Dieses war eigentlich für Digitale und spontane Live-Situationen gedacht. Wird nun aber zur Notlösung.

WDR: Zuschauer müssen sich an neues „Studio“ gewöhnen

In den kommenden Tagen soll also das Studio in den Redaktionsräumen für die Sendungen herhalten.

„Wir tun alles dafür, um heute von hier senden zu können. Dazu ist vor allem nötig, die Regie im Erdgeschoss mit der Presenterfläche im ersten Stock zu verbinden. Obwohl diese Fläche eigentlich für andere Einsätze gedacht war, hilft es uns jetzt sehr, dass wir diese Möglichkeit in Duisburg haben. Damit sind wir zuversichtlich, unser oberstes Ziel weiter erfüllen zu können: Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mit Geschichten aus ihrer Nachbarschaft zu versorgen“, so Björn Schinke, stellvertretender Studioleiter Duisburg.

So müssen die Zuschauer trotz des Wasserschadens nicht auf ihre Lokalzeit Duisburg verzichten, obwohl das Duisburger Lokalzeit-Studio voraussichtlich mehrere Wochen nicht nutzbar sein wird. (gb)