WDR: Eilmeldung im Abendprogramm irritiert Zuschauer – „Manche Dinge sind so absurd“

Was war denn da beim WDR los? Eine Eilmeldung am Abend löste mächtig Irritation bei den Zuschauern aus.

Stromausfälle sind nicht selten, aber ist es sinnvoll diese im Fernsehen als Eilmeldung über den Bildschirm laufen zu lassen? Einige User auf Twitter fanden diese Aktion vom WDR jedenfalls ziemlich unnötig.

Beim WDR lief eine Eilmeldung über den Bildschirm, die zu Irritationen bei den Zuschauern führte. Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

WDR: War DIESE Meldung wirklich nötig?

Am Abend standen die Menschen in Grefrath-Oedt ohne Strom da. Bedeutet: Kein Licht, keine Küchengeräte und eigentlich auch kein Fernseher. Doch der WDR ließ trotzdem eine Eilmeldung durch die Bildschirme laufen. Und das fanden einige Twitter-User etwas verwirrend.

„Manche Dinge sind so absurd. Läuft im WDR grade eine Sondermeldung durchs Bild. Stromausfall in Grefrath. Wenn der Strom ausgefallen ist, läuft auch der Fernseher nicht, wie sollen Betroffene diese Meldung dann bitte lesen?“ fragt sich eine Frau.

WDR-Zuschauer wegen Eilmeldung irritiert

„In Grefrath-Oedt ist der Strom ausgefallen, wird im WDR als Gefahrenmitteilung im Laufband veröffentlicht. Wie viele Menschen in Grefrath-Oedt wohl grade den Fernseher eingeschaltet haben?“, twittert ein anderer User.

Was sich der WDR wohl dabei nur gedacht hat? Vermutlich wollte der Sender einfach die Menschen in der Umgebung auf die Panne im Nachbarort aufmerksam machen, damit im Zweifel klar ist, warum Angehörige und Bekannte nicht über das Festnetz und Co. erreichbar sind.

