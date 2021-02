WDR: Nach Rassismus-Eklat – jetzt sorgt der Sender erneut für Diskussionen

Erneute Rassismus-Vorwürfe gegen den WDR!

Nachdem der TV-Sender erst im Januar für negative Schlagzeilen im Zuge einer Rassismus-Diskussion in der WDR-Sendung „Die letzte Instanz“ gesorgt hatte, gibt es jetzt erneut harte Vorwürfe.

WDR steht in der Kritik – das sind die Vorwürfe

Diesmal steht keine Talk-Runde in der Kritik, sondern die Karnevalssendung „Jet zo fiere! Das beste aus der Verleihung des Ordens 'Wider den tierischen Ernst'“. In einem Clip wurden dort am Freitagabend zwei weiße Personen gezeigt, deren Gesichter und Körper schwarz angemalt waren.

Es handelt sich dabei um einen Ausschnitt aus dem Jahr 2010. Désirée Nick trägt als Büttenrednerin das Kostüm einer ägyptischen Pharaonin und wird dabei unter anderem von den zwei angemalten Männern in primitiver Kleidung begleitet.

Hey @WDR ihr wollt halt auch einfach nichts lernen oder?



Rassistische Sprache diskutieren und jetzt blackfacing ausstrahlen?



Und jetzt kommt mir nicht mit Wiederholung und Entschuldigungen! pic.twitter.com/4DlKcxfwrf — Nava (@navasgeht) February 14, 2021

Dieses Blackfacing sorgte für heftige Kritik in den sozialen Medien: „Hey WDR, ihr wollt halt auch einfach nichts lernen, oder? Rassistische Sprache diskutieren und jetzt Blackfacing ausstrahlen?“, wundert sich eine Zuschauerin.

Das ist der Westdeutsche Rundfunk (WDR):

entstand 1956 durch die Spaltung des Nordwestdeutschen Rundfunks (NWDR) und des Norddeutschen Rundfunks (NDR)

Landesrundfunkanstalt (Hörfunk und Fernsehen) von NRW mit Sitz in Köln

betreibt Regionalstudios in Düsseldorf, Dortmund, Aachen, Bielefeld, Bonn, Duisburg, Essen, Münster, Siegen und Wuppertal

Auslandsstudios in Washington und New York (USA), Brüssel (Belgien), Paris (Frankreich), Moskau (Russland), Nairobi (Kenia), Warschau (Polen) und Amman (Jordanien)

ist nach der BBC der zweitgrößte Sender Europas

finanziert sich durch die Rundfunkbeiträge und Werbung

Andere pflichten ihr bei. „Och Leute... ist das euer Ernst? Wie lange ist seit dem letzten 'wir geloben Besserung'-Tweet vergangen?“, kommentiert eine andere Frau.

Problematisch am Blackfacing ist, dass es in einer abwertenden Tradition steht. Im 19. Jahrhundert haben sich weiße Schauspieler etwa bei Theatervorstellungen schwarz angemalt. Auf diese Weise wurden Schwarze abgewertet und verlacht.

Der WDR hat bereits auf die Vorwürfe reagiert. Foto: IMAGO / MiS

So reagiert der WDR auf die Vorwürfe

Der WDR hat sich in der Zwischenzeit zu den Vorwürfen geäußert. „Diese Szene aus 2010 hätte nicht in den Zusammenschnitt aufgenommen werden dürfen. 'Blackfacing' ist rassistisch“, schreibt der Sender bei Twitter.

„So etwas darf uns nicht passieren – erst recht nicht nach den Diskussionen der vergangenen Wochen. Und es zeigt: Wir haben hier noch viel zu tun.“ Nicht der WDR verurteile Blackfacing, sondern auch der Karneval selbst.

Mit den angekündigten Taten hat der WDR schon begonnen: „Wir haben die entsprechenden Bilder in der Mediathek durch eine Texttafel ersetzt, mit der wir auf die Problematik hinweisen.“

WDR: Rassismus-Eklat im Januar

Im Januar waren erstmals Vorwürfe laut geworden, nachdem die Gäste der WDR-Talk-Runde „Die letzte Instanz“ sich dem Thema Rassismus annähern wollten. Die ausschließlich weißen Teilnehmer verharmlosten dabei rassistischen Sprachgebrauch, Betroffene kamen nicht zu Wort. (vh)