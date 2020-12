Es muss schier einem Albtraum gleichen...

Weihnachten steht an, und knapp drei Wochen bis Heiligabend sind viele Menschen auf Suche nach Weihnachtsgeschenken. Nicht selten auch im Netz, beispielsweise bei Amazon. Wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen boomt der Online-Handel, der stationäre Handel leidet. Amazon, Ebay, Zalando – mit wenigen Klicks sind die neuen Klamotten, Spielzeuge oder andere Geschenke bestellt. Und dank Paypal auch oft direkt bezahlt.

Doch genau DA lauert eine unsichtbare, aber auch gigantische Gefahr, wie „Könnes kämpft“ (WDR) aufdeckt!

„Könnes kämpft“ (WDR): Weihnachtsgeschenk bei Amazon kaufen und mit Paypal zahlen? DIESE unsichtbare Gefahr lauert

In „Könnes kämpft“ recherchiert Dieter Könnes (48) zu Hacker-Angriffen und Cyber-Kriminalität. Denn unbestritten ist: Wir hinterlassen unsere sensibelsten Daten völlig lässig jeden Tag im Netz. Trotz Passwort, trotz Touch-ID, trotz doppelter Verschlüsselung sind unsere Daten für Kriminelle leichte Beute, wie „Könnes kämpft“ aufdeckt. Egal, wo man wohnt, egal, wer man ist: Man denkt einfach nicht, dass man Opfer von Cyber-Kriminellen sein kann. Und schon ist es passiert, denn genau diese Unaufmerksamkeit sorgt für volle Taschen bei Verbrechern.

Paypal ist äußerst bequem und beliebt. Doch Vorsicht ist angebracht. (Symbolfoto) Foto: imago images / ZUMA Wire

So ist es Elke aus Viersen ergangen. Sie hat ihren Augen nicht getraut, als sie auf ihren Kontoauszügen mehrere unerlaubte Abbuchungen gesehen hatte. Elke zum WDR: „Ich habe gesehen, dass auf meinem Konto mehrere Abbuchungen drauf waren. Und am nächsten kamen zwei weitere dazu.“ Der Gesamtschaden innerhalb von wenigen Tagen: über 1.100 Euro! Kriminelle haben über Elkes Paypal-Konto Reisen gebucht. Die Betroffene: „Man hört ja schon mal hier und da von solchen Aktionen. Aber dass man selber betroffen ist – da rechnet man natürlich nicht mit.“

------------------------------

Das ist Paypal:

geht auf Zusammenschluss der beiden Firmen Confinity und X.com im Jahr 2000 zurück

X.com Gründer ist übrigens Tesla-Chef Elon Musk

2002 für 1,5 Milliarden Dollar von Ebay übernommen

war von 2002 bis zur Abspaltung 2015 Tochtergesellschaft von Ebay

nach eigenen Angaben mehr als 277 Millionen Nutzer

Zahlungen sind in über 100 Währungen möglich

------------------------------

Erst nach mehreren vergeblichen Anrufen und vielen Emails hat sich Paypal bei Elke gemeldet. „Mir wurde gesagt, dass wir sofort das Passwort ändern müssten. Das haben wir dann auch gemacht.“ Das Geld hat sie aber nicht wieder gesehen. „Ich bin gehackt worden. Ich bin sehr erschrocken.“ Es hatte so ausgesehen, dass sie selbst die Reisen gebucht hätte, deshalb hat sie unter der Beweispflicht gestanden. Sie hat Anzeige erstattet – doch die Ermittlungen sind ins Leere gelaufen, die Spur verläuft sich laut Staatsanwaltschaft im Ausland.

Könnes im Gespräch mit einem Insider aus der Cyber-Crime-Szene. Foto: WDR

Kriminelle verhökern im Darknet Konto- und Paypal-Zugangsdaten

Wie kommen Kriminelle überhaupt an unsere Daten? Sind wir alle zu unvorsichtig? Dieter Könnes trifft sich deshalb mit einem Insider aus der Cyber-Kriminalitätsszene in Köln. Und DER packt aus: „Jede Person kann eine betroffene Person sein. Der ganz normale Bürger in Deutschland, der online einkauft, der digitalisiert ist, hat einen Wert für Cyber-Kriminelle. Führende Sicherheitsfirmen erwarten bis 2024 einen dreistelligen Umsatz in Milliardenhöhe für Cyber-Kriminelle. Wir reden hier von bis zu 900 Milliarden US-Dollar, die Kriminelle bis dahin erwirtschaften werden.“

Wie in einem Online-Shop kann man im Darknet einfach Kontodaten von gehackten Personen kaufen. Foto: WDR

Der Informant zeigt im Darknet, wo Nutzer völlig anonym im Internet unterwegs sind, ein Portal, das wie ein Online-Shop aufgebaut ist. Doch statt netten Geschenkideen kann man dort Daten von Opfern kaufen – Bankkonten, Paypal-Zugangsdaten, Kreditkaren-Pins, einfach alles. Könnes ist fassungslos: „Ich war selten so sprachlos wie in diesem Moment.“

------------------------------

Mehr News zu Verbraucherthemen:

++ Lidl, Aldi, Rewe und Co.: Warnung vom Verbraucherschutz! Viele Kunden tappen in diese Falle ++

++ Verbraucherschutz: Sie sind wieder im Umlauf! Bei DIESEN Rechnungen musst du sofort reagieren ++

------------------------------

Optimalen Schutz gibt es nicht

Doch wie kann man sich schützen? Die ernüchterne Erkenntnis: nicht so richtig. Letztlich muss man aufmerksam sein, darf keine verdächtigen Mails öffnen oder auf gefälschte Online-Shops reinfallen. Christoph Hebbecker von der Staatsanwaltschaft Köln: „Wir sind Strafverfolger. Und schon bei diesem Wort ist klar, dass wir hinten dran sind, sonst wären wir keine Verfolger. Es sind hochkomplexe Ermittlungen. Ich kenne fast kein Ermittlungsverfahren, das wir geführt haben, dass es ein rein nationales Strafverfahren ist.“

------------------------------

Weitere Top-Themen:

++ Wetter: Expertin warnt vor Schnee-Katastrophen – „Das Schlimmste kommt erst noch“ ++

++ Carmen Geiss teilt Pärchenfoto – Fans verwundert, als sie DAS an Robert Geiss sehen ++

++ Duisburg: Wirtin leidet unter dem Lockdown, dann passiert ihr auch noch DAS ++

------------------------------

Doch er gibt den Kampf nicht auf: „Wir müssen internationalen Austausch pflegen. Ich kann nicht in die USA fahren und dort einen Server beschlagnahmen. Ich kann nur die US-Behörden bitten, dass sie das in meinem Auftrag erledigen. Die Ermittlungen sind schwer. Aber sie sind auch nicht aussichtslos.“

Bleibt zu hoffen, dass sich der Schaden zu diesjährigen Weihnachten einigermaßen in Grenzen hält... (mg)