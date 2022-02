WDR will Hund mit schlimmen Schicksal vermitteln – Tierheim muss Aufruf stoppen

Wir waren in der Tierklinik am Kaiserberg und haben uns einige Krankheiten erklären lassen.

Ein niedlicher Hund hat in NRW bewiesen, dass er eine absolute Kämpfernatur ist. Und nun hat er über den WDR ein neues Zuhause gesucht.

Wie das Tierheim Bergheim mitteilte, wurde der kleine Hund „Yoda“ auf einem Balkon in NRW gefunden. Der Welpe wurde einfach sich selbst überlassen, „in der Kälte, mutterseelenallein und sehr krank“. Durch die Auflösung der Wohnung entdeckten Retter den Welpen, er sei nur ein Häufchen Elend gewesen.

WDR zeigt niedlichen Hund, der ein neues Zuhause sucht

Doch davon ist nun kaum noch etwas zu sehen.

„Wenn das Leben Yoda Zitronen gibt, dann beißt Yoda kräftig rein und will rausfinden, wie die so schmecken“, beschreibt das Tierheim nun nach einigen Wochen den Zustand des Hundes in der Sendung des WDR. Dem geht es nämlich viel besser mittlerweile.

------------------------------------

Mehr Themen:

Hund in NRW: Tierheim entsetzt – furchtbar, was Welpe Yoda durchmachen musste

WDR filmt Hund aus Tierheim in Duisburg – als Zuschauer DAS hören, stehen die Leitungen nicht mehr still

Hund in NRW: Süße Welpen im Tierheim gelandet – ihre Geschichte macht nur traurig

Hund in NRW: Verzweiflung im Tierheim – niemand will diese Fellnase! „Sollte gar nicht so schwer sein“

-------------------------------------

Die Medikamente hätten sehr gut angeschlagen und „seine Lebensgeister sind zurückgekehrt“, berichtet das Tierheim überglücklich.

Hund Yoda kämpft sich wieder ins Leben zurück. Foto: Tierheim Bergheim

Und weil der Kleine sich so gut macht, sucht er nun ein neues liebesvolles Zuhause.

Winzling sucht neues Zuhause

„Der Winzling ist einfach gut drauf und springt freudig an einem hoch und will am liebsten ganz nah an den Menschen. Yoda wird eine Familie sehr glücklich machen!“, heißt es vom Tierheim.

Doch das Tierheim bittet darum, dass erstmal keine Bewerbungen mehr eingehen. Denn es sei eine wahre Flut von Interessenten nach dem "Tiere suchen ein Zuhause"-Post eingegangen, dass diese nun erstmal gesichtet werden müssen.

Tierheim bittet darum, keine Bewerbungen mehr einzusenden

„Wir haben nach dem Yoda-Post auf den Seiten von Tiere suchen ein Zuhause eine nie da gewesene Flut von Anfragen für den Welpen bekommen. Wir arbeiten gerade alles durch und versuchen, Euch allen zeitnah zu antworten. Unter den Anfragen sind tolle Mails dabei, mit den ersten haben wir bereits Kontakt aufgenommen und Termine vereinbart. Bitte sendet uns keine weiteren Bewerbungen, wir sind sicher, dass wir unter den bereits eingegangen das perfekte Zuhause für Yoda finden werden.“ (fb)