WDR-Doku „Hirschhausen auf Intensiv“: Arzt mit eindringlichen Worten zu Coronavirus – „Müssen uns bewusst machen, wie ...“

Bonn. Seit dem Ausbruch des Coronavirus' und der steigenden Zahl der Fälle sind vor allem sie gefragt: die Krankenhäuser und deren Personal. Doch wie hat sich das Leben der Ärzte und Pfleger verändert? Und wie sieht es im Inneren der Klinik aus? Arzt und Moderator Eckart von Hirschhausen war für die WDR-Doku „Hirschhausen auf Intensiv“ eine Woche auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Bonn.

WDR zeigt Doku „Hirschhausen auf Intensiv“

Für den WDR begleitet Eckart von Hirschhausen unter anderem den Leiter der Intensivmedizin am UKB, Dr. Jens-Christian Schewe. Neun Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, liegen auf seiner Station.

Viele Patienten, die einen schweren Verlauf der Krankheit durchleben, müssen beatmet werden. Doch oft reicht das nicht aus, erklärt der Arzt. „Man kann direkt Sauerstoff ins Blut geben mit speziellen Ecmo-Geräten. Man entnimmt Blut aus dem Patienten und gibt sauerstoffangereichertes Blut in den Patienten zurück.“

Eckart von Hirschhausen Foto: imago images / Andreas Gora

Das ist Eckart von Hirschhausen:

geboren am 25. August 1967 in Frankfurt am Main

er ist Moderator, Arzt, Zauberkünstler, Kabarettist, Comedian und Autor

er verfasste mehrere Gastbeiträge für Zeitungen und Zeitschriften

er moderiert mehrere Sendungen in der ARD

er lebt in Berlin

Die Betroffenen sind unter Vollnarkose, so Dr. Jens-Christian Schewe. Nur die Schwersterkrankten bekommen diese Behandlung, die die letzte Möglichkeit darstellt, einen Menschen zu beatmen. Der Intensivmediziner erklärt: „Ich betone es auch gerne: Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, wie privilegiert wir in Deutschland sind, dass wir uns das technisch und auch finanziell leisten können, was wir hier machen.“

Coronavirus: Besondere Herausforderung für Pflegepersonal

In Deutschland gibt es nicht viele Geräte, die die Beatmung des Blutes außerhalb des Körpers des Patienten ermöglichen. Doch es mangelt auch an Personal, das die Maschinen bedienen könne.

Eine von ihnen ist Cathleen Vogelsang. Auch sie steht - wie ihre Kollegen in Krankenhäusern weltweit - wegen des Coronavirus vor einer besonderen Herausforderung. (cs)

Mehr Einblicke siehst du am Dienstagabend um 20.15 Uhr bei „Hirschhausen auf Intensiv“ im WDR. Die Doku kannst du auch in der WDR-Mediathek ansehen.