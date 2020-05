WDR: Heftige Vorwürfe gegen Kabarettistin – wegen dieses Satzes

Ganz gelassen steht Kabarettistin Lisa Eckhart auf der Bühne der WDR-Sendung „Mitternachtsspitzen“. Mit der Ruhe, wie es wohl nur ein österreichischer Akzent vermag, trägt sie ihren Text für den Abend vor.

Es geht um die „#MeToo“-Debatte, politische Korrektheit und um Vorurteile gegenüber Juden. Der Auftritt, der bereits auf das Jahr 2018 zurückgeht, hat jedoch einen Stein ins Rollen gebracht. Auf den ruhigen Text folgt jetzt in den Sozialen Netzwerken ein lauter Knall. Der Vorwurf: plumper Antisemitismus. Jetzt hat sich auch der WDR geäußert.

WDR-Auftritt mit Nachhall

In wohl kaum einer Kunstform wird über die Meinungsfreiheit so heftig diskutiert, wie es im Kabarett und bei Satire der Fall ist. Der Satz „Satire darf alles“ wurde wohl wahrscheinlich genauso oft bewiesen wie widerlegt. Es geht – mitunter – um sehr bewusste Provokationen. Doch was, wenn Stereotype jedoch einfach nur reproduziert werden oder beleidigend sind?

Der Auftritt von Lisa Eckhart aus dem September 2018 hat genau diese Gefühl hervorgerufen. Ihr Auftritt, den der WDR vor wenigen Tagen noch einmal auf Facebook gepostet hatte, trägt den geheimnisvollen wie schmuckvollen Titel „Die heilige Kuh hat BSE“. Es geht – wie eingangs erwähnt – um politische Korrektheit, MeToo und Juden.

Um diesen Ausschnitt geht es

Eckhart: „Am meisten enttäuscht es von den Juden, da haben wir immer gegen den Vorwurf gewettert, denen ginge es nur ums Geld.“ Nun käme heraus, „denen geht’s wirklich nicht ums Geld. Denen geht’s um die Weiber – und deshalb brauchen sie das Geld.“ Es sei „ja wohl nur gut und recht, wenn wir den Juden jetzt gestatten, ein paar Frauen auszugreifen. Mit Geld ist ja nichts gutzumachen. Den Juden Reparationen zu zahlen, das ist, wie dem Mateschitz ein Red Bull auszugeben.“ Dietrich Mateschitz ist Miteigentümer des Energie-Drink-Herstellers.

Es sind Sätze wie diese, welche die Kommentarspalten mit entrüsteten Reaktionen füllen:

„Uff, das ist so schlimm auf so vielen Ebenen…“

„Blödsinn einer seltenen Art! Durchsetzt von diskriminierenden Äußerungen, Verharmlosung von sexualisierter Gewalt und mangelnde Reflexion.“

„Ich bin es leid, dass Transphobie und Rassismus als ‚just a joke, bro‘ abgetan werden. Nur weil es provokant ist, heißt es nicht dass es witzig ist.“

„Wow wirklich eine Leistung Rassismus , Antisemitismus und Transphobie in unter 5 Minuten unter zu bringen. Wieso findet man sowas lustig?“

Antisemitismusbeauftragter: „Geschmacklos“

In der „Jüdischen Allgemeinen“ hat sich am Montag auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung zu dem Video geäußert. Er nannte den Auftritt „geschmacklos und kritikwürdig“. Weitere Politiker und jüdische Verbände äußerten öffentlich Kritik an dem Video.

-------------------------------

Mehr aus der Region:

NRW: Mann schießt auf Polizisten ++ Beamter schwer verletzt ++ Hubschrauber und SEK suchen nach Täter

NRW: Hartz 4-Empfängerin bekommt einen Brief – mit erschreckendem Inhalt

Gelsenkirchen: Mann läuft an Moschee vorbei – entsetzlich, was er dort beobachtet

-------------------------------

Am Dienstag hatte sich nun auch der WDR zu dem Auftritt von Eckhart geäußert. Die „Welt“ zitiert den Rundfunksender mit den Worten: „Der WDR nimmt die aktuelle Kritik ernst und setzt sich intensiv damit auseinander.“ Es sei nie die Absicht gewesen, persönliche Gefühle zu verletzen. „Grundsätzlichen Vorwürfen gegen den WDR können wir nicht folgen.“ Als Medium stehe man aber zur „Satirefreiheit als essenziellem Teil der Meinungsfreiheit“.

Vergleich zu Umweltsau-Lied kommt auf

Eine Gegenreaktion die Antwort des Senders ließ nicht lang auf sich warten. Die Recherche und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) kritisierte auf Twitter den Sender scharf und wies auf das „Umweltsau“-Lied hin, welches im Januar zu heftigen Reaktionen geführt hatte.

Damals hatte es im Text eines Kinderchors gehießen „Oma ist ne Umweltsau“. Der WDR hatte sich im Nachgang für den Text entschuldigt. RIAS schreibt: „Hätte Lisa Eckhart mal eine Oma beleidigt… Schließlich ist der Sender sonst nicht so zimperlich mit der Löschtaste“. (dav)