Warnstreiks in NRW: Am Dienstag bleiben die Gleise leer. (Symbolbild)

Warnstreiks in NRW: Stillstand im ÖPNV! HIER fahren am Dienstag keine Busse und Bahnen

Warnstreiks in NRW! Die Menschen müssen sich auf Warnstreiks am Dienstag einstellen einstellen. Verdi fordert für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat.

Die Arbeitgeber haben in den ersten zwei Verhandlungsrunden noch kein Angebot vorgelegt. Daraufhin kündigte Verdi Warnstreiks in Deutschland an. Nachdem bereits diese Woche Kitas und Krankenhäuser ihre Arbeit niederlegten, folgt jetzt der Einschnitt im ÖPNV.

Warnstreiks in NRW: Das musst du jetzt wissen!

Freitag, 25. September

16.46 Uhr: Auch in Köln wird gestreikt

Im KVB-Netz wird ebenfalls am Dienstag gestreikt. Im Busverkehr werden nur die Fahrten stattfinden, die nach Plan durch Subunternehmer durchgeführt werden, teilt die KVB mit.

Welche Fahrten stattfinden, müssen Pendler online checken. Es kann aber zu erheblichen Kapazitätsengpässen und Verspätungen kommen. Auch die Stadtbahnlinien 16 und 18 sind vom Streik betroffen, die nach Bonn fahren. Denn auch dort wird gestreikt.





Die KVB weist darauf hin, dass die Verkehre der Deutschen Bahn, der Mittelrheinbahn und anderer Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht durch den Streik der Gewerkschaften betroffen sind. KVB-Kunden können somit auch auf S-Bahnen, Regionalbahnen (RB) und Regionalexpressbahnen (RE) ausweichen.

16.32 Uhr: Kein ÖPNV in Dortmund

Der komplette Nahverkehr wird am Dienstag auch in Dortmund stilllegen, teilt DSW21 mit. Sämtliche Stadtbahn- und Buslinien werden nicht fahren. Dies gilt von etwa 3.30 Uhr bis zur Nacht auf Mittwoch, 1.30 Uhr.

Betroffen sind auch die Nacht-Express-Linien von DSW21, die um 0.15 Uhr oder 0.45 Uhr vom zentralen Ausgangspunkt „Reinoldikirche“ sternförmig in alle Stadtteile starten. Auch werden in den Nachbarstädten Castrop-Rauxel (480, 481, 482 und NE 11) und Schwerte (430, 435 und NE 25) Buslinien betroffen sein.

Die KundenCenter bleiben ganztägig geschlossen. Vom Streik nicht betroffen sind die Nahverkehrszüge und S-Bahn-Linien im DSW21-Verkehrsgebiet sowie die H-Bahn.

16.11 Uhr: Ruhrbahn streikt wahrscheinlich auch

Wie die Ruhrbahn mitteilt, beteiligen sich auch hier die Mitarbeiter beim Warnstreik. Das Unternehmen teilt mit: „Aktuell fehlt hierzu noch der offizielle Streikaufruf von ver.di.“ Betroffen sind die Städte Essen und Mülheim.

16.02 Uhr: Rheinbahn streikt am Dienstag

Am kommenden Dienstag legt die Rheinbahn die Arbeit nieder. Deswegen fahren alle U-Bahn-, Straßenbahn- und Buslinien der Rheinbahn nicht. Der Streik beginnt um 3 Uhr und soll 24 Stunden dauern. Betroffen ist das gesamte Netz der Rheinbahn, also die Stadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch und die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen. Die KundenCenter bleiben am ebenfalls geschlossen.

Wegen Corona wird die Rheinbahn keinen Sonderfahrplan für einzelne Linien einrichten.

Mittwoch, 23. September

15:17: Sparkassen Essen und Mühlheim von den Warnstreiks betroffen

Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, rufe sie nun die Beschäftigten der Sparkassen Essen und Mühlheim an der Ruhr zu einem Warnstreik auf. Dabei handele es sich um eine Aufforderung zu einem ganztägigen Warnstreik. Die Beschäftigten der Sparkasse Mühlheim würden das erste Mal zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, so Verdi. Für den 24. September um 9.00 Uhr sei eine Kundgebung der Streikenden am Hirschplatz in Essen geplant.

Dienstag, 22. September

10.43 Uhr: Wirtschaftsbetriebe in Duisburg legen Arbeit nieder

In Duisburg bestreiken die Wirtschaftsbetriebe den Recyclinghof Nord. Auf einem Banner an einem Zaun des Wertstoffhof steht bei einem Warnstreik im öffentlichen Dienst „Wir sind es wert“.

10.39 Uhr: Auch Sparkassenmitarbeiter in Bottrop streiken

Auch Mitarbeiter der Sparkasse streiken am Mittwoch. Sie stehen während einer Kundgebung auf dem Pferdemarkt in Bottrop. Sie sind in den Warnstreik getreten, weil sie um ihre Sparkassensonderzahlung (SSZ) bangen.

08.37 Uhr: Warnstreiks in NRW haben begonnen

In NRW haben am Dienstag einzelne Warnstreiks im öffentlichen Dienst begonnen. In Gütersloh versammelten sich am Morgen etwa 40 Beschäftigte vor dem Klinikum. „Klatschen reicht nicht - wir wollen anständig bezahlt werden“, sagte Verdi-Funktionär Volker Hoppmann. Streikaktionen waren auch für Unna, Duisburg und Remscheid angekündigt.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) kritisierte die Warnstreiks. „Wir lehnen es rigoros ab, dass die Menschen in unseren Kommunen durch Streiks in Mitleidenschaft gezogen werden - gerade in einer Zeit, in der in vielen Teilen der Wirtschaft Insolvenzen und der Verlust von Arbeitsplätzen drohen“, sagte Niklas Benrath, VKA-Hauptgeschäftsführer, der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Dienstag). „Zum jetzigen Zeitpunkt sind Streiks unverhältnismäßig.“

06.08 Uhr: In diesen Städten wird gestreikt

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Länder hat die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks am Dienstag in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Streikaktionen soll es in Gütersloh, Unna, Duisburg und Remscheid geben. Mitarbeiter der Stadtverwaltungen, von städtischen Kliniken und anderen Einrichtungen sollen sich an dem Ausstand beteiligen. In Gütersloh, wo eine Kundgebung vor dem Rathaus geplant ist, sollen sich auch Beschäftigte der städtischen Kindertagesstätten an dem Warnstreik beteiligen.

In Gütersloh soll es eine Kundgebung vor dem Rathaus geben, daran sollen sich auch Mitarbeiter der städtischen Kindertagesstätten beteiligen.

In Duisburg hat Verdi Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. In Unna sind die Stadt- und die Kreisverwaltung betroffen, in Remscheid die Stadtverwaltung.

Auch in den folgenden Tagen werde es in Nordrhein-Westfalen Warnstreiks geben, teilte der Verdi-Landebezirk weiter mit. Aktionen sind am Mittwoch an mehreren Kliniken im Kreis Minden-Lübbecke angekündigt. Auch in Bergkamen, Kamen, Hamm und Schwerte wurden Mitarbeiter für Mittwoch in den Ausstand gerufen.

„Gestern wurde applaudiert – und heute zeigen die Arbeitgeber ihr wahres Gesicht“, sagte Gabriele Schmidt, NRW-Landesbezirksleiterin. Die Kosten der Corona-Pandemie dürften nicht zu Lasten der Beschäftigten gehen. „Jetzt immer noch kein Angebot vorzulegen, zeugt nicht von Wertschätzung gegenüber den stark belasteten Beschäftigten“, sagte Schmidt.

Montag, 21. September

13.18 Uhr: Tarifverhandlungen bei Deutschen Post begonnen

Die Deutsche Post und die Gewerkschaft Verdi haben am Montagmittag ihre Tarifverhandlungen wieder aufgenommen. Die dritte Runde der Verhandlungen findet an einem ungenannten Ort statt. Beschäftigte des Konzerns hatten in den vergangenen Wochen bundesweit gestreikt, um so Druck auf das Unternehmen zu machen.

Verdi fordert für die rund 140.000 Tarifbeschäftigten eine Lohnerhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem sollen die Ausbildungsvergütungen für jedes Ausbildungsjahr monatlich um 90 Euro erhöht werden.

In den vergangenen Tarifrunden „sind wir einem Tarifabschluss keinen Millimeter näher gekommen“, hatte die Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocsic beklagt. Die Post müsse ihre Beschäftigten am Erfolg teilhaben lassen: Im Bereich Post und Paket habe der Konzern seinen Gewinn im ersten Halbjahr um knapp 50 Prozent gesteigert.

13.08 Uhr: Drohen auch Streiks im ÖPNV?

Nicht nur im öffentlichen Dienst, sondern auch im öffentlichen Personennahverkehr drohen bundesweit Warnstreiks. Wie die Gewerkschaft Verdi gegenüber dem Bremer WESER-KURIER mitteilte, haben sich die kommunalen Arbeitgeberverbände am Wochenende in einer Mitgliederversammlung ihrer Dachorganisation dagegen entschieden, in Verhandlungen mit der Gewerkschaft für einen bundesweiten Rahmentarifvertrag im ÖPNV einzusteigen. „Auch wenn die Arbeitgeber sich nicht einigen können, wir im Nahverkehr haben uns bundesweit aufgestellt“, hieß es als Reaktion von Verdi.

Man werde an der Forderung für einen bundesweiten Tarifvertrag festhalten. „Das werden wir mit bundesweiten Warnstreiks zeigen“, teilte Verdi weiter mit. In den vergangenen 20 Jahren hatten die kommunalen Arbeitgeberverbände Tarifverträge mit ihren jeweiligen kommunalen Verkehrsunternehmen geschlossen, sodass ein bundesweiter Flockenteppich mit unterschiedlichen Bedingungen für die Mitarbeiter entstanden war. Das will Verdi nun ändern und hat sich daher für ein bundesweit einheitliches Konstrukt für die gut 87.000 Mitarbeiter in etwa 130 kommunalen Verkehrsbetrieben eingesetzt.

Dazu zählen neben sehr großen Unternehmen wie die Hamburger Hochbahn oder die Berliner Verkehrsbetriebe BVG auch kleinere Betriebe wie die Bremer Straßenbahn AG.

13.06 Uhr: Warnstreiks in NRW: Verdi ruft in Gütersloh und Umgebung zum Streik auf

In Gütersloh hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Beschäftigten des städtischen Klinikums, der Stadtverwaltung und der städtischen Kindertagesstätten aufgerufen, die Arbeit am Dienstag niederzulegen.

Am Mittwoch sollen sich Beschäftigte mehrerer Kliniken im Kreis Minden-Lübbecke an dem Warnstreik beteiligen, wie der Verdi-Bezirk Ostwestfalen-Lippe am Montag mitteilte. Wann und wo es in anderen Teilen Nordrhein-Westfalens Warnstreiks geben soll, konnte eine Sprecherin von Verdi-NRW am Montag zunächst nicht sagen.

Da die zweite Runde der Tarifverhandlungen mit den öffentlichen Arbeitgebern von Bund und Kommunen am Wochenende in Potsdam ergebnislos geblieben waren, hatten die Gewerkschaften Warnstreiks angekündigt. Verdi fordert 4,8 Prozent mehr Lohn. Die Beschäftigten sollen mindestens 150 Euro mehr pro Monat erhalten. Die Arbeitgeber haben bisher kein Angebot vorgelegt. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt. (pg/ldi/dpa)