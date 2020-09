Warnstreiks in NRW: Neben Kitas & Krankenhäusern - droht auch ÖPNV-Streik? Das musst du jetzt wissen

Warnstreik in NRW: Von Dienstag an müssen sich die Menschen auf viele Warnstreiks einstellen. Unter anderem im öffentlichen Dienst.

Die Menschen in NRW müssen sich von Dienstag an auf Warnstreiks im öffentlichen Dienst einstellen. Auch Kindertagesstätten könnten betroffen sein.

Warnstreiks in NRW: Nach Kitas & Krankenhäuser - droht auch ÖPNV-Streik? Das musst du jetzt wissen

13.18 Uhr: Tarifverhandlungen bei Deutschen Post begonnen

Die Deutsche Post und die Gewerkschaft Verdi haben am Montagmittag ihre Tarifverhandlungen wieder aufgenommen. Die dritte Runde der Verhandlungen findet an einem ungenannten Ort statt. Beschäftigte des Konzerns hatten in den vergangenen Wochen bundesweit gestreikt, um so Druck auf das Unternehmen zu machen.

Verdi fordert für die rund 140.000 Tarifbeschäftigten eine Lohnerhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem sollen die Ausbildungsvergütungen für jedes Ausbildungsjahr monatlich um 90 Euro erhöht werden.

In den vergangenen Tarifrunden „sind wir einem Tarifabschluss keinen Millimeter näher gekommen“, hatte die Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocsic beklagt. Die Post müsse ihre Beschäftigten am Erfolg teilhaben lassen: Im Bereich Post und Paket habe der Konzern seinen Gewinn im ersten Halbjahr um knapp 50 Prozent gesteigert.

13.08 Uhr: Drohen auch Streiks im ÖPNV?

Nicht nur im öffentlichen Dienst, sondern auch im öffentlichen Personennahverkehr drohen bundesweit Warnstreiks. Wie die Gewerkschaft Verdi gegenüber dem Bremer WESER-KURIER mitteilte, haben sich die kommunalen Arbeitgeberverbände am Wochenende in einer Mitgliederversammlung ihrer Dachorganisation dagegen entschieden, in Verhandlungen mit der Gewerkschaft für einen bundesweiten Rahmentarifvertrag im ÖPNV einzusteigen. „Auch wenn die Arbeitgeber sich nicht einigen können, wir im Nahverkehr haben uns bundesweit aufgestellt“, hieß es als Reaktion von Verdi.

Man werde an der Forderung für einen bundesweiten Tarifvertrag festhalten. „Das werden wir mit bundesweiten Warnstreiks zeigen“, teilte Verdi weiter mit. In den vergangenen 20 Jahren hatten die kommunalen Arbeitgeberverbände Tarifverträge mit ihren jeweiligen kommunalen Verkehrsunternehmen geschlossen, sodass ein bundesweiter Flockenteppich mit unterschiedlichen Bedingungen für die Mitarbeiter entstanden war. Das will Verdi nun ändern und hat sich daher für ein bundesweit einheitliches Konstrukt für die gut 87.000 Mitarbeiter in etwa 130 kommunalen Verkehrsbetrieben eingesetzt.

Dazu zählen neben sehr großen Unternehmen wie die Hamburger Hochbahn oder die Berliner Verkehrsbetriebe BVG auch kleinere Betriebe wie die Bremer Straßenbahn AG.

13.06 Uhr: Warnstreiks in NRW: Verdi ruft in Gütersloh und Umgebung zum Streik auf

In Gütersloh hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Beschäftigten des städtischen Klinikums, der Stadtverwaltung und der städtischen Kindertagesstätten aufgerufen, die Arbeit am Dienstag niederzulegen.

Am Mittwoch sollen sich Beschäftigte mehrerer Kliniken im Kreis Minden-Lübbecke an dem Warnstreik beteiligen, wie der Verdi-Bezirk Ostwestfalen-Lippe am Montag mitteilte. Wann und wo es in anderen Teilen Nordrhein-Westfalens Warnstreiks geben soll, konnte eine Sprecherin von Verdi-NRW am Montag zunächst nicht sagen.

Da die zweite Runde der Tarifverhandlungen mit den öffentlichen Arbeitgebern von Bund und Kommunen am Wochenende in Potsdam ergebnislos geblieben waren, hatten die Gewerkschaften Warnstreiks angekündigt. Verdi fordert 4,8 Prozent mehr Lohn. Die Beschäftigten sollen mindestens 150 Euro mehr pro Monat erhalten. Die Arbeitgeber haben bisher kein Angebot vorgelegt. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt.

DER WESTEN mit dpa