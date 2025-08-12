Wahl-O-Mat extra für Bielefeld – hier geht es zum Kommunalwahl-Navi

Du weißt noch nicht, wo du am 14. September deine Kreuzchen bei der Kommunalwahl in NRW setzen sollst? Worin unterscheiden sich überhaupt die politischen Programme der einzelnen Parteien? Um zu erfahren, in welchen Bereichen die Parteien mit den eigenen Überzeugungen übereinstimmen, nutzen viele Wahlberechtigte den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb).

Doch es gibt auch eine Alternative, die extra für Bielefeld zugeschnitten ist: das Kommunalwahl-Navi, das die Universität Münster gemeinsam mit der Uni Duisburg-Essen entwickelt hat. In der Bielefelder Version geht es dabei um Themenfelder, die sich allein um die Stadt in Ostwestfalen drehen. Hier kannst du es ausprobieren.

Kommunalwahl-Navi extra für Bielefeld

„Uns war wichtig, lokale Besonderheiten zu berücksichtigen“, sagt Dr. Julia Schwanholz, von der Uni Duisburg-Essen, die das Projekt gemeinsam mit Raphael Moser, Dr. Ray Hebestreit sowie Prof. Dr. Norbert Kersting und 60 Studierenden entwickelt hat. „Neben übergreifenden Themen wie Bildung, Verkehr oder Wohnen haben wir auch lokalspezifische Fragen erarbeitet – etwa zu Radwegen, Videoüberwachung oder kommunalen Finanzen“, so die Politikwissenschaftlerin.

Beispiel-Thesen aus dem Kommunalwahl-Navi für Bielefeld:

Die Bahnhofstraße soll deutlich verschönert werden.

Das Bußgeld für Vermüllung in Bielefeld soll stark erhöht werden.

Das Parken in der Bielefelder Innenstadt soll günstiger werden.

Auf dem Ostwestfalendamm soll einheitlich Tempo 80 eingeführt werden.

Das Projektteam hofft, mit dem Frage-Antwort-Tool etwas gegen die sinkende Beteiligung bei Kommunalwahlen zu tun. „Die Forschung zeigt: Wer eine Wahlhilfe nutzt, wählt informierter – und überhaupt: geht eher wählen“, so Schwanholz.

Besonders junge Menschen wolle man erreichen, damit diese sich mit kommunalpolitischen Fragen auseinandersetzen. Schließlich seien diese oft deutlich spürbarer als etwa bundes- oder europapolitische Themen. „Ob Buslinie, Parkbank oder Bolzplatz – viele politische Entscheidungen betreffen direkt unser Wohnviertel. Wer glaubt, dass Politik nur in Berlin oder Brüssel gemacht wird, liegt falsch. Kommunalpolitik gestaltet unser direktes Lebensumfeld. Wer hier wählt“, appelliert Schwanholz, „kann mit seiner Stimme tatsächlich etwas bewegen!“

Das Kommunalwahl-Navi für Bielefeld ist bereits online und kann bis zur Kommunalwahl in NRW am 14. September bei der Entscheidungsfindung helfen:

Neben Bielefeld gibt es auch Versionen für Duisburg, Essen, Oberhausen, Bochum, Köln, Münster und Paderborn.