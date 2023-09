VRR, VRS und Co. mit besonderer Aktion – doch nur SIE profitieren

Einige Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel können sich am kommenden Mittwoch, 20. September, über kostenlose Fahrten mit dem VRR, VRS und Co. freuen. Doch dieses Angebot gilt nicht für alle Fahrgäste.

VRR, VRS und Co.: Einige sind von der Aktion ausgeschlossen

Am Weltkindertag wird jährlich darauf aufmerksam gemacht, dass die Rechte der Kinder wichtig sind und mehr in den Mittelpunkt gerückt werden müssen. Das diesjährige Motto: Jedes Kind braucht eine Zukunft. Anlässlich dieser Botschaft verkünden diverse Verkehrsverbünde in NRW, dass Kinder bis einschließlich 14 Jahre am 20. September mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kostenlos durch ganz NRW reisen können. Egal ob Bus oder Stadtbahn, S-Bahn, Regionalexpress, oder Regionalbahn – am Aktionstag gewähren die Unternehmen den Kindern freie Fahrt und auch Züge der Deutschen Bahn können genutzt werden. Das Beste daran? Es muss kein Extra-Ticket gekauft werden, um die Verkehrsmittel von VRR, VRS und Co. nutzen zu können.

Doch aufgepasst! Von den Nahverkehrszüge kann nur die zweite Klasse genutzt werden und Begleitpersonen, die älter als 14 Jahre alt sind, sind von der Aktion ausgeschlossen. Außerdem müssen Kinder, die unter sechs Jahre alt sind, einen Erwachsenen als Begleitperson mitnehmen.

Nicht nur der ÖPNV feiert den Weltkindertag

Der Weltkindertag ist eine gute Möglichkeit, sich kostenlos mit dem System des ÖPNV vertraut zu machen. Der Tag kann genutzt werden, um Freunde in NRW zu besuchen, oder neue Gegenden zu erkunden. Auch diverse andere Institutionen gewähren Kindern anlässlich des Weltkindertages freie Eintritte. Einige Zoos in NRW ziehen bei der Aktion mit, und auch der Grugapark Essen hat sich etwas überlegt.

Am kommenden Sonntag, 24. September, kann auch im Grugapark Essen mit einer tollen Aktion gerechnet werden. Ebenfalls anlässlich des Weltkindertages können Kinder, die jünger als 15 Jahre alt sind, kostenlos von 10 bis 18 Uhr mit der Ruhrbahn zum Veranstaltungsort fahren. Allerdings gilt dies nur für die Hin- und Rückfahrt und nicht für den SPNV.